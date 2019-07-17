Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Недругам Украины ничего особо и делать не надо. Просто подождать. Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции. Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум.
Да, "патриоты" сами всё сделают. И предварительно переедут в США-Канаду
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
rjkz написав: Недругам Украины ничего особо и делать не надо. Просто подождать. Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции. Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум.
А почему такая фиксация на вышиванках? Замена на косоворотки вернет назад уехавших?
И кто был в косоворотках? Скорее в зековских фуфайках. Была бандитская власть, с которой было все понятно. Фактически было противопоставление народ-власть, потом народ эту власть выгнал и типа все должно было стать понародному. Но пришли те-же бандиты, но в вышиванках. Но народ-то подумал, что эти-то свои - они-же в вышиванках! Но оказалось, что под вышиванкой и слоем сала такое-же бело-голубое нутро. Это гораздо хуже. Когда враг остается врагом - это понятно. Когда врагом оказывается тот, кого врагом не считаешь - это бьет гораздо сильнее. Деморализует. Разочаровывает. В очередной раз. Какая это уже волна эмиграции? Когда эти волны прекратятся? Когда в Украине не останется людей?
rjkz написав: Недругам Украины ничего особо и делать не надо. Просто подождать. Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции. Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум.
А почему такая фиксация на вышиванках? Замена на косоворотки вернет назад уехавших?
И кто был в косоворотках? Скорее в зековских фуфайках. Была бандитская власть, с которой было все понятно. Фактически было противопоставление народ-власть, потом народ эту власть выгнал и типа все должно было стать понародному. Но пришли те-же бандиты, но в вышиванках. Но народ-то подумал, что эти-то свои - они-же в вышиванках! Но оказалось, что под вышиванкой и слоем сала такое-же бело-голубое нутро. Это гораздо хуже. Когда враг остается врагом - это понятно. Когда врагом оказывается тот, кого врагом не считаешь - это бьет гораздо сильнее. Деморализует. Разочаровывает. В очередной раз. Какая это уже волна эмиграции? Когда эти волны прекратятся? Когда в Украине не останется людей?
Так может сначала разобраться почему люди уезжают? Мои друзья уехали в Париж. У них там есть работа и им нравится страна и город. Что сделать, чтобы им понравилось назад в Боярке? И надо ли это делать? Кем у нас будут работать те миллионы уехавших? у тебя есть для них работа?
Если не будет, что ставите? Если вы думаете, что все забыли, как вы обделались со всеми предыдущими прогнозами, начиная с Гриценко, то вы сильно ошибаетесь
Мне, конечно, льстит, что у вас до сих пор подгорает от того, что я оказываюсь прав с прогнозами курса, что я сразу сказал что Зеленский победит 70 / 30 вашего несчастного кандидата Ошибка Гриценка была в объявлении Садового своим премьером, это был переломный момент в его рейтинге, не позволивший ему выйти во второй тур.
Как вы могли оказаться правы с прогнозом, если не дали ни одного? За Гриценко вы топили до последнего, и фантазировали о его выходе во второй тур - и не надо сочинять про переломные моменты, у него шансов не было
rjkz написав:Недругам Украины ничего особо и делать не надо. Просто подождать. Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции. Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум.
Да, "патриоты" сами всё сделают. И предварительно переедут в США-Канаду
И причем тут США и Канада? К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна. В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп). То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет. А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается. Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением.
rjkz написав:И причем тут США и Канада? К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна. В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп). То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет. А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается. Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением.
Так как, есть у тебя работа для миллионов уехавших? Или в очередной раз "включим телевизор" и расскажем, как создадим новые рабочие места "новыми лицами"?
vano80 написав: А почему такая фиксация на вышиванках? Замена на косоворотки вернет назад уехавших?
И кто был в косоворотках? Скорее в зековских фуфайках. Была бандитская власть, с которой было все понятно. Фактически было противопоставление народ-власть, потом народ эту власть выгнал и типа все должно было стать понародному. Но пришли те-же бандиты, но в вышиванках. Но народ-то подумал, что эти-то свои - они-же в вышиванках! Но оказалось, что под вышиванкой и слоем сала такое-же бело-голубое нутро. Это гораздо хуже. Когда враг остается врагом - это понятно. Когда врагом оказывается тот, кого врагом не считаешь - это бьет гораздо сильнее. Деморализует. Разочаровывает. В очередной раз. Какая это уже волна эмиграции? Когда эти волны прекратятся? Когда в Украине не останется людей?
Так может сначала разобраться почему люди уезжают? Мои друзья уехали в Париж. У них там есть работа и им нравится страна и город. Что сделать, чтобы им понравилось назад в Боярке? И надо ли это делать? Кем у нас будут работать те миллионы уехавших? у тебя есть для них работа?
Работа... Чтобы была работа нужен благоприятный бизнес климат. При кравчуке был рекет и беззаконие, при Кучме был рекет со стороны государственных структур, при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы, а чинуш осталось примерно столько-же. Доить они не перестали, но на каждого предпринимателя уже не приходилась такая нагрузка. Потом международный капитал из Украины ушел и пришел офощ. А чинуши как привыкли жрать в три горла так хотели дальше, а бизнес свернулся и наезды на оставшихся приняли совершенно чудовищные размеры. Потом офоща прогнали. Но.. наезды не прекратились. Только с новыми вариациями и схемами. К тому-же бизнес тоже начал сваливать, поэтому начали доить лохтурат - через девал через инфляцию, через тарифы. Поэтому, тут вопрос не в том - кем они будут тут работать, а в принципе захотят ли они сюда приехать? Ведь здесь ВСЕГДА была и остается токсичная среда. И она не только в бизнес-климате и тарифах. Нет свободы, нет толерантности, есть произвол и бардак, нет соблюдения законности - ты постоянно должен доказывать, что не верблюд. Назовите причины, которые смотивируют людей на возвращение. Я знаю много людей, которые уехали отсюда и знаю много людей которые готовятся отсюда уехать и знаю много людей которые хотят отсюда уехать, но пока практически ничего для этого не делают. И знаю только одну пару, которые вернулись. 3 раза!!!! Они уезжали в США и 3 раза возвращались. Но...им обоим примерно по 90 лет. Ну и еще один с гринкой живет полгода в Штатах и полгода в Украине. "Йому нормас". Друзья хотели привезти детей из Штатов, показать "обратную сторону жизни", но потом решили не травмировать психику детей.
shapo написав:1)Тех,кто вышел на пенсию до 2000г,уже практически нет, особенно мужчин(средняя продолжительность жизни за 2018г 70/78 лет)
Середній вік виходу на пенсію враховуючи пільговиків та інвалідів був 52 роки до останніх реформ - шукаємо +70 років = 4,6 млн., більше ніж дітей до 10 років http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/06/84.pdf: Років всього чол. жін. 70 388285 143518 244767 71 336192 121192 215000 72 318406 111248 207158 73 205152 69387 135765 74 226851 73529 153322 70–74 1474886 518874 956012 75 198152 63171 134981 76 245904 76377 169527 77 317261 99323 217938 78 309179 94881 214298 79 312199 90760 221439 75–79 1382695 424512 958183 +80 1787343 493583 1293760
Середня тривалість життя невисока у зв'язку з високою смертністю в працездатному віці, а чоловіки, що дожили до 60 років мають ще середню тривалість життя 17 років.
rjkz написав:Работа... Чтобы была работа нужен благоприятный бизнес климат. При кравчуке был рекет и беззаконие, при Кучме был рекет со стороны государственных структур, при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы, а чинуш осталось примерно столько-же. Доить они не перестали, но на каждого предпринимателя уже не приходилась такая нагрузка. Потом международный капитал из Украины ушел и пришел офощ. А чинуши как привыкли жрать в три горла так хотели дальше, а бизнес свернулся и наезды на оставшихся приняли совершенно чудовищные размеры. Потом офоща прогнали. Но.. наезды не прекратились. Только с новыми вариациями и схемами. К тому-же бизнес тоже начал сваливать, поэтому начали доить лохтурат - через девал через инфляцию, через тарифы. Поэтому, тут вопрос не в том - кем они будут тут работать, а в принципе захотят ли они сюда приехать? Ведь здесь ВСЕГДА была и остается токсичная среда. И она не только в бизнес-климате и тарифах. Нет свободы, нет толерантности, есть произвол и бардак, нет соблюдения законности - ты постоянно должен доказывать, что не верблюд. Назовите причины, которые смотивируют людей на возвращение. Я знаю много людей, которые уехали отсюда и знаю много людей которые готовятся отсюда уехать и знаю много людей которые хотят отсюда уехать, но пока практически ничего для этого не делают. И знаю только одну пару, которые вернулись. 3 раза!!!! Они уезжали в США и 3 раза возвращались. Но...им обоим примерно по 90 лет. Ну и еще один с гринкой живет полгода в Штатах и полгода в Украине. "Йому нормас". Друзья хотели привезти детей из Штатов, показать "обратную сторону жизни", но потом решили не травмировать психику детей.
Тогда к чему было это - "Недругам Украины ничего особо и делать не надо. Просто подождать. Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции. Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."
Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?