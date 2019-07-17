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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3586358735883589> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 208 Аграрна партія України 0% 1 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 208 Додано: Чет 18 лип, 2019 09:54 rjkz написав: Недругам Украины ничего особо и делать не надо.

Просто подождать.

Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.

Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум. Недругам Украины ничего особо и делать не надо.Просто подождать.Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум.

Да, "патриоты" сами всё сделают. И предварительно переедут в США-Канаду Да, "патриоты" сами всё сделают. И предварительно переедут в США-Канаду Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8827 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6143 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:07 vano80 написав: rjkz написав:

Недругам Украины ничего особо и делать не надо.

Просто подождать.

Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.

Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум. Недругам Украины ничего особо и делать не надо.Просто подождать.Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум.



А почему такая фиксация на вышиванках? Замена на косоворотки вернет назад уехавших? А почему такая фиксация на вышиванках? Замена на косоворотки вернет назад уехавших?



И кто был в косоворотках? Скорее в зековских фуфайках.

Была бандитская власть, с которой было все понятно.

Фактически было противопоставление народ-власть, потом народ эту власть выгнал и типа все должно было стать понародному. Но пришли те-же бандиты, но в вышиванках. Но народ-то подумал, что эти-то свои - они-же в вышиванках! Но оказалось, что под вышиванкой и слоем сала такое-же бело-голубое нутро.

Это гораздо хуже.

Когда враг остается врагом - это понятно. Когда врагом оказывается тот, кого врагом не считаешь - это бьет гораздо сильнее. Деморализует. Разочаровывает.

В очередной раз.

Какая это уже волна эмиграции?

Когда эти волны прекратятся?

Когда в Украине не останется людей? И кто был в косоворотках? Скорее в зековских фуфайках.Была бандитская власть, с которой было все понятно.Фактически было противопоставление народ-власть, потом народ эту власть выгнал и типа все должно было стать понародному.Но пришли те-же бандиты, но в вышиванках. Но народ-то подумал, что эти-то свои - они-же в вышиванках! Но оказалось, что под вышиванкой и слоем сала такое-же бело-голубое нутро.Это гораздо хуже.Когда враг остается врагом - это понятно. Когда врагом оказывается тот, кого врагом не считаешь - это бьет гораздо сильнее. Деморализует. Разочаровывает.В очередной раз.Какая это уже волна эмиграции?Когда эти волны прекратятся?Когда в Украине не останется людей? rjkz

Повідомлень: 9741 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4248 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:12 rjkz написав: vano80 написав: rjkz написав:

Недругам Украины ничего особо и делать не надо.

Просто подождать.

Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.

Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум. Недругам Украины ничего особо и делать не надо.Просто подождать.Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум.



А почему такая фиксация на вышиванках? Замена на косоворотки вернет назад уехавших? А почему такая фиксация на вышиванках? Замена на косоворотки вернет назад уехавших?



И кто был в косоворотках? Скорее в зековских фуфайках.

Была бандитская власть, с которой было все понятно.

Фактически было противопоставление народ-власть, потом народ эту власть выгнал и типа все должно было стать понародному. Но пришли те-же бандиты, но в вышиванках. Но народ-то подумал, что эти-то свои - они-же в вышиванках! Но оказалось, что под вышиванкой и слоем сала такое-же бело-голубое нутро.

Это гораздо хуже.

Когда враг остается врагом - это понятно. Когда врагом оказывается тот, кого врагом не считаешь - это бьет гораздо сильнее. Деморализует. Разочаровывает.

В очередной раз.

Какая это уже волна эмиграции?

Когда эти волны прекратятся?

Когда в Украине не останется людей? И кто был в косоворотках? Скорее в зековских фуфайках.Была бандитская власть, с которой было все понятно.Фактически было противопоставление народ-власть, потом народ эту власть выгнал и типа все должно было стать понародному.Но пришли те-же бандиты, но в вышиванках. Но народ-то подумал, что эти-то свои - они-же в вышиванках! Но оказалось, что под вышиванкой и слоем сала такое-же бело-голубое нутро.Это гораздо хуже.Когда враг остается врагом - это понятно. Когда врагом оказывается тот, кого врагом не считаешь - это бьет гораздо сильнее. Деморализует. Разочаровывает.В очередной раз.Какая это уже волна эмиграции?Когда эти волны прекратятся?Когда в Украине не останется людей?



Так может сначала разобраться почему люди уезжают? Мои друзья уехали в Париж. У них там есть работа и им нравится страна и город. Что сделать, чтобы им понравилось назад в Боярке? И надо ли это делать?

Кем у нас будут работать те миллионы уехавших? у тебя есть для них работа? Так может сначала разобраться почему люди уезжают? Мои друзья уехали в Париж. У них там есть работа и им нравится страна и город. Что сделать, чтобы им понравилось назад в Боярке? И надо ли это делать?Кем у нас будут работать те миллионы уехавших? у тебя есть для них работа? vano80 Повідомлень: 1296 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:14 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: Faceless написав: Alex2006 написав: СН + Голос уже будет больше 226. СН + Голос уже будет больше 226.

Если не будет, что ставите?

Если вы думаете, что все забыли, как вы обделались со всеми предыдущими прогнозами, начиная с Гриценко, то вы сильно ошибаетесь Если не будет, что ставите?Если вы думаете, что все забыли, как вы обделались со всеми предыдущими прогнозами, начиная с Гриценко, то вы сильно ошибаетесь

Мне, конечно, льстит, что у вас до сих пор подгорает от того, что я оказываюсь прав с прогнозами курса, что я сразу сказал что Зеленский победит 70 / 30 вашего несчастного кандидата Ошибка Гриценка была в объявлении Садового своим премьером, это был переломный момент в его рейтинге, не позволивший ему выйти во второй тур. Мне, конечно, льстит, что у вас до сих пор подгорает от того, что я оказываюсь прав с прогнозами курса, что я сразу сказал что Зеленский победит 70 / 30 вашего несчастного кандидатаОшибка Гриценка была в объявлении Садового своим премьером, это был переломный момент в его рейтинге, не позволивший ему выйти во второй тур.



Как вы могли оказаться правы с прогнозом, если не дали ни одного?

За Гриценко вы топили до последнего, и фантазировали о его выходе во второй тур - и не надо сочинять про переломные моменты, у него шансов не было Как вы могли оказаться правы с прогнозом, если не дали ни одного?За Гриценко вы топили до последнего, и фантазировали о его выходе во второй тур - и не надо сочинять про переломные моменты, у него шансов не было Faceless

Модератор Повідомлень: 25138 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5932 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:20 Вкладчик1234 написав: rjkz написав: Недругам Украины ничего особо и делать не надо.

Просто подождать.

Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.

Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум. Недругам Украины ничего особо и делать не надо.Просто подождать.Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум.

Да, "патриоты" сами всё сделают. И предварительно переедут в США-Канаду Да, "патриоты" сами всё сделают. И предварительно переедут в США-Канаду



И причем тут США и Канада?

К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.

В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).

То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.

А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.

Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением. И причем тут США и Канада?К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением. rjkz

Повідомлень: 9741 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4248 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:31 rjkz написав: И причем тут США и Канада? И причем тут США и Канада?

Это я обобщил. Конечно любят ещё и другие заморские края.



Я имел ввиду, что характерной чертой украинского "патриота" является его нахождение на максимальном расстоянии от Украины. И чем дальше от неё - тем патриотичнее патриот



Это камень в огород Омельянов-Гройсмэнов-Яценюков-Яресек, и остальной "патриотичной" диаспоры в вышиванках Это я обобщил. Конечно любят ещё и другие заморские края.Я имел ввиду, что характерной чертой украинского "патриота" является его нахождение на максимальном расстоянии от Украины. И чем дальше от неё - тем патриотичнее патриотЭто камень в огород Омельянов-Гройсмэнов-Яценюков-Яресек, и остальной "патриотичной" диаспоры в вышиванках Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8827 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6143 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:36 rjkz написав: И причем тут США и Канада?

К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.

В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).

То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.

А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.

Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением. И причем тут США и Канада?К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением.



Так как, есть у тебя работа для миллионов уехавших? Или в очередной раз "включим телевизор" и расскажем, как создадим новые рабочие места "новыми лицами"? Так как, есть у тебя работа для миллионов уехавших? Или в очередной раз "включим телевизор" и расскажем, как создадим новые рабочие места "новыми лицами"? vano80 Повідомлень: 1296 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:46 vano80 написав: rjkz написав: vano80 написав:

А почему такая фиксация на вышиванках? Замена на косоворотки вернет назад уехавших? А почему такая фиксация на вышиванках? Замена на косоворотки вернет назад уехавших?



И кто был в косоворотках? Скорее в зековских фуфайках.

Была бандитская власть, с которой было все понятно.

Фактически было противопоставление народ-власть, потом народ эту власть выгнал и типа все должно было стать понародному. Но пришли те-же бандиты, но в вышиванках. Но народ-то подумал, что эти-то свои - они-же в вышиванках! Но оказалось, что под вышиванкой и слоем сала такое-же бело-голубое нутро.

Это гораздо хуже.

Когда враг остается врагом - это понятно. Когда врагом оказывается тот, кого врагом не считаешь - это бьет гораздо сильнее. Деморализует. Разочаровывает.

В очередной раз.

Какая это уже волна эмиграции?

Когда эти волны прекратятся?

Когда в Украине не останется людей? И кто был в косоворотках? Скорее в зековских фуфайках.Была бандитская власть, с которой было все понятно.Фактически было противопоставление народ-власть, потом народ эту власть выгнал и типа все должно было стать понародному.Но пришли те-же бандиты, но в вышиванках. Но народ-то подумал, что эти-то свои - они-же в вышиванках! Но оказалось, что под вышиванкой и слоем сала такое-же бело-голубое нутро.Это гораздо хуже.Когда враг остается врагом - это понятно. Когда врагом оказывается тот, кого врагом не считаешь - это бьет гораздо сильнее. Деморализует. Разочаровывает.В очередной раз.Какая это уже волна эмиграции?Когда эти волны прекратятся?Когда в Украине не останется людей?



Так может сначала разобраться почему люди уезжают? Мои друзья уехали в Париж. У них там есть работа и им нравится страна и город. Что сделать, чтобы им понравилось назад в Боярке? И надо ли это делать?

Кем у нас будут работать те миллионы уехавших? у тебя есть для них работа? Так может сначала разобраться почему люди уезжают? Мои друзья уехали в Париж. У них там есть работа и им нравится страна и город. Что сделать, чтобы им понравилось назад в Боярке? И надо ли это делать?Кем у нас будут работать те миллионы уехавших? у тебя есть для них работа?



Работа...

Чтобы была работа нужен благоприятный бизнес климат.

При кравчуке был рекет и беззаконие, при Кучме был рекет со стороны государственных структур, при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы, а чинуш осталось примерно столько-же. Доить они не перестали, но на каждого предпринимателя уже не приходилась такая нагрузка. Потом международный капитал из Украины ушел и пришел офощ. А чинуши как привыкли жрать в три горла так хотели дальше, а бизнес свернулся и наезды на оставшихся приняли совершенно чудовищные размеры.

Потом офоща прогнали. Но.. наезды не прекратились. Только с новыми вариациями и схемами. К тому-же бизнес тоже начал сваливать, поэтому начали доить лохтурат - через девал через инфляцию, через тарифы.

Поэтому, тут вопрос не в том - кем они будут тут работать, а в принципе захотят ли они сюда приехать? Ведь здесь ВСЕГДА была и остается токсичная среда. И она не только в бизнес-климате и тарифах. Нет свободы, нет толерантности, есть произвол и бардак, нет соблюдения законности - ты постоянно должен доказывать, что не верблюд. Назовите причины, которые смотивируют людей на возвращение.

Я знаю много людей, которые уехали отсюда и знаю много людей которые готовятся отсюда уехать и знаю много людей которые хотят отсюда уехать, но пока практически ничего для этого не делают. И знаю только одну пару, которые вернулись. 3 раза!!!! Они уезжали в США и 3 раза возвращались. Но...им обоим примерно по 90 лет. Ну и еще один с гринкой живет полгода в Штатах и полгода в Украине. "Йому нормас". Друзья хотели привезти детей из Штатов, показать "обратную сторону жизни", но потом решили не травмировать психику детей. Работа...Чтобы была работа нужен благоприятный бизнес климат.При кравчуке был рекет и беззаконие, при Кучме был рекет со стороны государственных структур, при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы, а чинуш осталось примерно столько-же. Доить они не перестали, но на каждого предпринимателя уже не приходилась такая нагрузка. Потом международный капитал из Украины ушел и пришел офощ. А чинуши как привыкли жрать в три горла так хотели дальше, а бизнес свернулся и наезды на оставшихся приняли совершенно чудовищные размеры.Потом офоща прогнали. Но.. наезды не прекратились. Только с новыми вариациями и схемами. К тому-же бизнес тоже начал сваливать, поэтому начали доить лохтурат - через девал через инфляцию, через тарифы.Поэтому, тут вопрос не в том - кем они будут тут работать, а в принципе захотят ли они сюда приехать? Ведь здесь ВСЕГДА была и остается токсичная среда. И она не только в бизнес-климате и тарифах. Нет свободы, нет толерантности, есть произвол и бардак, нет соблюдения законности - ты постоянно должен доказывать, что не верблюд. Назовите причины, которые смотивируют людей на возвращение.Я знаю много людей, которые уехали отсюда и знаю много людей которые готовятся отсюда уехать и знаю много людей которые хотят отсюда уехать, но пока практически ничего для этого не делают. И знаю только одну пару, которые вернулись. 3 раза!!!! Они уезжали в США и 3 раза возвращались. Но...им обоим примерно по 90 лет. Ну и еще один с гринкой живет полгода в Штатах и полгода в Украине. "Йому нормас". Друзья хотели привезти детей из Штатов, показать "обратную сторону жизни", но потом решили не травмировать психику детей. rjkz

Повідомлень: 9741 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4248 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:49 Re: Політичні дискусії shapo написав: 1)Тех,кто вышел на пенсию до 2000г,уже практически нет, особенно мужчин(средняя продолжительность жизни за 2018г 70/78 лет) 1)Тех,кто вышел на пенсию до 2000г,уже практически нет, особенно мужчин(средняя продолжительность жизни за 2018г 70/78 лет)



Середній вік виходу на пенсію враховуючи пільговиків та інвалідів був 52 роки до останніх реформ - шукаємо +70 років = 4,6 млн., більше ніж дітей до 10 років

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/06/84.pdf :

Років всього чол. жін.

70 388285 143518 244767

71 336192 121192 215000

72 318406 111248 207158

73 205152 69387 135765

74 226851 73529 153322

70–74 1474886 518874 956012

75 198152 63171 134981

76 245904 76377 169527

77 317261 99323 217938

78 309179 94881 214298

79 312199 90760 221439

75–79 1382695 424512 958183

+80 1787343 493583 1293760



Середня тривалість життя невисока у зв'язку з високою смертністю в працездатному віці, а чоловіки, що дожили до 60 років мають ще середню тривалість життя 17 років. Середній вік виходу на пенсію враховуючи пільговиків та інвалідів був 52 роки до останніх реформ - шукаємо +70 років = 4,6 млн., більше ніж дітей до 10 роківРоків всього чол. жін.70 388285 143518 24476771 336192 121192 21500072 318406 111248 20715873 205152 69387 13576574 226851 73529 15332270–74 1474886 518874 95601275 198152 63171 13498176 245904 76377 16952777 317261 99323 21793878 309179 94881 21429879 312199 90760 22143975–79 1382695 424512 958183+80 1787343 493583 1293760Середня тривалість життя невисока у зв'язку з високою смертністю в працездатному віці, а чоловіки, що дожили до 60 років мають ще середню тривалість життя 17 років. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2685 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:50 rjkz написав: Работа...

Чтобы была работа нужен благоприятный бизнес климат.

При кравчуке был рекет и беззаконие, при Кучме был рекет со стороны государственных структур, при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы, а чинуш осталось примерно столько-же. Доить они не перестали, но на каждого предпринимателя уже не приходилась такая нагрузка. Потом международный капитал из Украины ушел и пришел офощ. А чинуши как привыкли жрать в три горла так хотели дальше, а бизнес свернулся и наезды на оставшихся приняли совершенно чудовищные размеры.

Потом офоща прогнали. Но.. наезды не прекратились. Только с новыми вариациями и схемами. К тому-же бизнес тоже начал сваливать, поэтому начали доить лохтурат - через девал через инфляцию, через тарифы.

Поэтому, тут вопрос не в том - кем они будут тут работать, а в принципе захотят ли они сюда приехать? Ведь здесь ВСЕГДА была и остается токсичная среда. И она не только в бизнес-климате и тарифах. Нет свободы, нет толерантности, есть произвол и бардак, нет соблюдения законности - ты постоянно должен доказывать, что не верблюд. Назовите причины, которые смотивируют людей на возвращение.

Я знаю много людей, которые уехали отсюда и знаю много людей которые готовятся отсюда уехать и знаю много людей которые хотят отсюда уехать, но пока практически ничего для этого не делают. И знаю только одну пару, которые вернулись. 3 раза!!!! Они уезжали в США и 3 раза возвращались. Но...им обоим примерно по 90 лет. Ну и еще один с гринкой живет полгода в Штатах и полгода в Украине. "Йому нормас". Друзья хотели привезти детей из Штатов, показать "обратную сторону жизни", но потом решили не травмировать психику детей. Работа...Чтобы была работа нужен благоприятный бизнес климат.При кравчуке был рекет и беззаконие, при Кучме был рекет со стороны государственных структур, при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы, а чинуш осталось примерно столько-же. Доить они не перестали, но на каждого предпринимателя уже не приходилась такая нагрузка. Потом международный капитал из Украины ушел и пришел офощ. А чинуши как привыкли жрать в три горла так хотели дальше, а бизнес свернулся и наезды на оставшихся приняли совершенно чудовищные размеры.Потом офоща прогнали. Но.. наезды не прекратились. Только с новыми вариациями и схемами. К тому-же бизнес тоже начал сваливать, поэтому начали доить лохтурат - через девал через инфляцию, через тарифы.Поэтому, тут вопрос не в том - кем они будут тут работать, а в принципе захотят ли они сюда приехать? Ведь здесь ВСЕГДА была и остается токсичная среда. И она не только в бизнес-климате и тарифах. Нет свободы, нет толерантности, есть произвол и бардак, нет соблюдения законности - ты постоянно должен доказывать, что не верблюд. Назовите причины, которые смотивируют людей на возвращение.Я знаю много людей, которые уехали отсюда и знаю много людей которые готовятся отсюда уехать и знаю много людей которые хотят отсюда уехать, но пока практически ничего для этого не делают. И знаю только одну пару, которые вернулись. 3 раза!!!! Они уезжали в США и 3 раза возвращались. Но...им обоим примерно по 90 лет. Ну и еще один с гринкой живет полгода в Штатах и полгода в Украине. "Йому нормас". Друзья хотели привезти детей из Штатов, показать "обратную сторону жизни", но потом решили не травмировать психику детей.



Тогда к чему было это -

"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.

Просто подождать.

Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.

Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."



Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать? Тогда к чему было это -"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.Просто подождать.Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать? vano80 Повідомлень: 1296 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3586358735883589> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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