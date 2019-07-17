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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3586358735883589 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 208 Аграрна партія України 0% 1 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 208 Додано: Чет 18 лип, 2019 10:56 Вкладчик1234 написав: rjkz написав: И причем тут США и Канада? И причем тут США и Канада?

Это я обобщил. Конечно любят ещё и другие заморские края.



Я имел ввиду, что характерной чертой украинского "патриота" является его нахождение на максимальном расстоянии от Украины. И чем дальше от неё - тем патриотичнее патриот



Это камень в огород Омельянов-Гройсмэнов-Яценюков-Яресек, и остальной "патриотичной" диаспоры в вышиванках Это я обобщил. Конечно любят ещё и другие заморские края.Я имел ввиду, что характерной чертой украинского "патриота" является его нахождение на максимальном расстоянии от Украины. И чем дальше от неё - тем патриотичнее патриотЭто камень в огород Омельянов-Гройсмэнов-Яценюков-Яресек, и остальной "патриотичной" диаспоры в вышиванках



омельяном и Гройсманом не интересовался в каком виде их иностранное "приданое".

Яценюк здесь сделал капитал (всех подробностей не знаю, но подозреваю, что в основном на развале страны, хотя у него был предполитический момент, когда он зарабатывал (вроде)) и прикупил себе "дачу у моря" (точнее у Мексиканского залива), Яресько - не знаю точно, но подозреваю, что потомок западенцев, ушедших с немцами от большевизма и перебравшихся за океан. Это другая история. Очевидно, такого же плана Супрун, министр иностранных дел Канады и еще много этнических украинцев. Для них Украина - другая. Это какой-то образ, а не реальная страна с реальными проблемами. омельяном и Гройсманом не интересовался в каком виде их иностранное "приданое".Яценюк здесь сделал капитал (всех подробностей не знаю, но подозреваю, что в основном на развале страны, хотя у него был предполитический момент, когда он зарабатывал (вроде)) и прикупил себе "дачу у моря" (точнее у Мексиканского залива), Яресько - не знаю точно, но подозреваю, что потомок западенцев, ушедших с немцами от большевизма и перебравшихся за океан. Это другая история. Очевидно, такого же плана Супрун, министр иностранных дел Канады и еще много этнических украинцев. Для них Украина - другая. Это какой-то образ, а не реальная страна с реальными проблемами. rjkz

Повідомлень: 9741 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4248 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 11:02 vano80 написав: rjkz написав: И причем тут США и Канада?

К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.

В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).

То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.

А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.

Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением. И причем тут США и Канада?К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением.



Какой ты нетерпеливый. В очередь, батенька.

Нет у меня сейчас работы для сваливших. И желания создавать рабочие места нет.

Наоборот,по человечески я их понимаю и одобряю их решение.

Я не одобряю и не понимаю людей, которые превратили страну в такое, что от сюда все бегут.

Государство начинается с личности. Жертвовать свою жизнь ради "идеи" - это большевистские пережитки.

Политика развитых стран направлена на личность. А не наоборот. Государство для человека, а не человек для государства.



Так как, есть у тебя работа для миллионов уехавших? Или в очередной раз "включим телевизор" и расскажем, как создадим новые рабочие места "новыми лицами"? Какой ты нетерпеливый. В очередь, батенька.Нет у меня сейчас работы для сваливших. И желания создавать рабочие места нет.Наоборот,по человечески я их понимаю и одобряю их решение.Я не одобряю и не понимаю людей, которые превратили страну в такое, что от сюда все бегут.Государство начинается с личности. Жертвовать свою жизнь ради "идеи" - это большевистские пережитки.Политика развитых стран направлена на личность. А не наоборот. Государство для человека, а не человек для государства.Так как, есть у тебя работа для миллионов уехавших? Или в очередной раз "включим телевизор" и расскажем, как создадим новые рабочие места "новыми лицами"? rjkz

Повідомлень: 9741 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4248 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 11:06 rjkz написав: vano80 написав: rjkz написав: И причем тут США и Канада?

К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.

В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).

То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.

А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.

Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением. И причем тут США и Канада?К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением.



Какой ты нетерпеливый. В очередь, батенька.

Нет у меня сейчас работы для сваливших. И желания создавать рабочие места нет.

Наоборот,по человечески я их понимаю и одобряю их решение.

Я не одобряю и не понимаю людей, которые превратили страну в такое, что от сюда все бегут.

Государство начинается с личности. Жертвовать свою жизнь ради "идеи" - это большевистские пережитки.

Политика развитых стран направлена на личность. А не наоборот. Государство для человека, а не человек для государства.



Так как, есть у тебя работа для миллионов уехавших? Или в очередной раз "включим телевизор" и расскажем, как создадим новые рабочие места "новыми лицами"? Какой ты нетерпеливый. В очередь, батенька.Нет у меня сейчас работы для сваливших. И желания создавать рабочие места нет.Наоборот,по человечески я их понимаю и одобряю их решение.Я не одобряю и не понимаю людей, которые превратили страну в такое, что от сюда все бегут.Государство начинается с личности. Жертвовать свою жизнь ради "идеи" - это большевистские пережитки.Политика развитых стран направлена на личность. А не наоборот. Государство для человека, а не человек для государства.Так как, есть у тебя работа для миллионов уехавших? Или в очередной раз "включим телевизор" и расскажем, как создадим новые рабочие места "новыми лицами"?



Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.

И вышиванки налепить повсюду. Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.И вышиванки налепить повсюду. vano80 Повідомлень: 1296 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 11:14 vano80 написав: rjkz написав: Работа...

Чтобы была работа нужен благоприятный бизнес климат.

При кравчуке был рекет и беззаконие, при Кучме был рекет со стороны государственных структур, при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы, а чинуш осталось примерно столько-же. Доить они не перестали, но на каждого предпринимателя уже не приходилась такая нагрузка. Потом международный капитал из Украины ушел и пришел офощ. А чинуши как привыкли жрать в три горла так хотели дальше, а бизнес свернулся и наезды на оставшихся приняли совершенно чудовищные размеры.

Потом офоща прогнали. Но.. наезды не прекратились. Только с новыми вариациями и схемами. К тому-же бизнес тоже начал сваливать, поэтому начали доить лохтурат - через девал через инфляцию, через тарифы.

Поэтому, тут вопрос не в том - кем они будут тут работать, а в принципе захотят ли они сюда приехать? Ведь здесь ВСЕГДА была и остается токсичная среда. И она не только в бизнес-климате и тарифах. Нет свободы, нет толерантности, есть произвол и бардак, нет соблюдения законности - ты постоянно должен доказывать, что не верблюд. Назовите причины, которые смотивируют людей на возвращение.

Я знаю много людей, которые уехали отсюда и знаю много людей которые готовятся отсюда уехать и знаю много людей которые хотят отсюда уехать, но пока практически ничего для этого не делают. И знаю только одну пару, которые вернулись. 3 раза!!!! Они уезжали в США и 3 раза возвращались. Но...им обоим примерно по 90 лет. Ну и еще один с гринкой живет полгода в Штатах и полгода в Украине. "Йому нормас". Друзья хотели привезти детей из Штатов, показать "обратную сторону жизни", но потом решили не травмировать психику детей. Работа...Чтобы была работа нужен благоприятный бизнес климат.При кравчуке был рекет и беззаконие, при Кучме был рекет со стороны государственных структур, при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы, а чинуш осталось примерно столько-же. Доить они не перестали, но на каждого предпринимателя уже не приходилась такая нагрузка. Потом международный капитал из Украины ушел и пришел офощ. А чинуши как привыкли жрать в три горла так хотели дальше, а бизнес свернулся и наезды на оставшихся приняли совершенно чудовищные размеры.Потом офоща прогнали. Но.. наезды не прекратились. Только с новыми вариациями и схемами. К тому-же бизнес тоже начал сваливать, поэтому начали доить лохтурат - через девал через инфляцию, через тарифы.Поэтому, тут вопрос не в том - кем они будут тут работать, а в принципе захотят ли они сюда приехать? Ведь здесь ВСЕГДА была и остается токсичная среда. И она не только в бизнес-климате и тарифах. Нет свободы, нет толерантности, есть произвол и бардак, нет соблюдения законности - ты постоянно должен доказывать, что не верблюд. Назовите причины, которые смотивируют людей на возвращение.Я знаю много людей, которые уехали отсюда и знаю много людей которые готовятся отсюда уехать и знаю много людей которые хотят отсюда уехать, но пока практически ничего для этого не делают. И знаю только одну пару, которые вернулись. 3 раза!!!! Они уезжали в США и 3 раза возвращались. Но...им обоим примерно по 90 лет. Ну и еще один с гринкой живет полгода в Штатах и полгода в Украине. "Йому нормас". Друзья хотели привезти детей из Штатов, показать "обратную сторону жизни", но потом решили не травмировать психику детей.



Тогда к чему было это -

"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.

Просто подождать.

Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.

Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."



Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать? Тогда к чему было это -"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.Просто подождать.Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?



В общем-то да. С уточнениями.

Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства в Индонезию по цене металлолома. Вот как раз кравчук ...эээ... там "мимо проходил" .

Но самое впечатляющее - это конечно последние 5 лет. офощ нервно курит бамбук в ростове и лупит себя правой пяткой по лбу."Блин! А что так тоже можно было? Ну я и лошара!" В общем-то да. С уточнениями.Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства в Индонезию по цене металлолома. Вот как раз кравчук ...эээ... там "мимо проходил"Но самое впечатляющее - это конечно последние 5 лет. офощ нервно курит бамбук в ростове и лупит себя правой пяткой по лбу."Блин! А что так тоже можно было? Ну я и лошара!" rjkz

Повідомлень: 9741 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4248 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 11:18 vano80 написав:

Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.

И вышиванки налепить повсюду. Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.И вышиванки налепить повсюду.



Что мы "ух"?

С какого перепуга?

По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.

Проиграет тот, кто будет последний. Что мы "ух"?С какого перепуга?По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.Проиграет тот, кто будет последний. rjkz

Повідомлень: 9741 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4248 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 11:30 rjkz написав: vano80 написав:

Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.

И вышиванки налепить повсюду. Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.И вышиванки налепить повсюду.



Что мы "ух"?

С какого перепуга?

По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.

Проиграет тот, кто будет последний. Что мы "ух"?С какого перепуга?По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.Проиграет тот, кто будет последний.



Так посоветуй выход. Вышиванки тут уже навсегда. Кац предлагает сдаться? Ждем соседа, который вразумит и научит? Вернем сссеру, таежный союз, братья навек? Так посоветуй выход. Вышиванки тут уже навсегда. Кац предлагает сдаться? Ждем соседа, который вразумит и научит? Вернем сссеру, таежный союз, братья навек? vano80 Повідомлень: 1296 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3586358735883589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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