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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:56
Вкладчик1234 написав: rjkz написав:
И причем тут США и Канада?
Это я обобщил. Конечно любят ещё и другие заморские края.
Я имел ввиду, что характерной чертой украинского "патриота" является его нахождение на максимальном расстоянии от Украины. И чем дальше от неё - тем патриотичнее патриот
Это камень в огород Омельянов-Гройсмэнов-Яценюков-Яресек, и остальной "патриотичной" диаспоры в вышиванках
омельяном и Гройсманом не интересовался в каком виде их иностранное "приданое".
Яценюк здесь сделал капитал (всех подробностей не знаю, но подозреваю, что в основном на развале страны, хотя у него был предполитический момент, когда он зарабатывал (вроде)) и прикупил себе "дачу у моря" (точнее у Мексиканского залива), Яресько - не знаю точно, но подозреваю, что потомок западенцев, ушедших с немцами от большевизма и перебравшихся за океан. Это другая история. Очевидно, такого же плана Супрун, министр иностранных дел Канады и еще много этнических украинцев. Для них Украина - другая. Это какой-то образ, а не реальная страна с реальными проблемами.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:02
vano80 написав: rjkz написав:
И причем тут США и Канада?
К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.
В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).
То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.
А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.
Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением.
Какой ты нетерпеливый. В очередь, батенька.
Нет у меня сейчас работы для сваливших. И желания создавать рабочие места нет.
Наоборот,по человечески я их понимаю и одобряю их решение.
Я не одобряю и не понимаю людей, которые превратили страну в такое, что от сюда все бегут.
Государство начинается с личности. Жертвовать свою жизнь ради "идеи" - это большевистские пережитки.
Политика развитых стран направлена на личность. А не наоборот. Государство для человека, а не человек для государства.
Так как, есть у тебя работа для миллионов уехавших? Или в очередной раз "включим телевизор" и расскажем, как создадим новые рабочие места "новыми лицами"?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:06
rjkz написав: vano80 написав: rjkz написав:
И причем тут США и Канада?
К Вашему сведению, в США легально попасть даже по тур визе тяжело - 80% отказов, легальным путем туда уезжает по иммиграционным визам всех типов ну пару десятков тысяч в год. Факктически, это сейчас закрытая страна.
В Канаду не пустят без высокого уровня знания языка, денег и качественного бэкграунда (образование, профессия и тп).
То есть, особых шансов у пересичного попасть в эти две страны нет.
А если говорить о наших рулилах то...там у них будет разрыв шаблона. Там-же "порешаем вопрос" не работает. Еще и посадить могут. И сажают. Лазаренко-то думал, что с баблом он пуп Земли, а оказалось, что зек. Только американский. Сейчас у фирташа увлекательная призон-трип оллинклюзив намечается.
Наши пацриоты с баблом предпочитают ЛАндоны - там любят капиталы. И не очень парятся их происхождением.
Какой ты нетерпеливый. В очередь, батенька.
Нет у меня сейчас работы для сваливших. И желания создавать рабочие места нет.
Наоборот,по человечески я их понимаю и одобряю их решение.
Я не одобряю и не понимаю людей, которые превратили страну в такое, что от сюда все бегут.
Государство начинается с личности. Жертвовать свою жизнь ради "идеи" - это большевистские пережитки.
Политика развитых стран направлена на личность. А не наоборот. Государство для человека, а не человек для государства.
Так как, есть у тебя работа для миллионов уехавших? Или в очередной раз "включим телевизор" и расскажем, как создадим новые рабочие места "новыми лицами"?
Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.
И вышиванки налепить повсюду.
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vano80
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:14
vano80 написав: rjkz написав:
Работа...
Чтобы была работа нужен благоприятный бизнес климат.
При кравчуке был рекет и беззаконие, при Кучме был рекет со стороны государственных структур, при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы, а чинуш осталось примерно столько-же. Доить они не перестали, но на каждого предпринимателя уже не приходилась такая нагрузка. Потом международный капитал из Украины ушел и пришел офощ. А чинуши как привыкли жрать в три горла так хотели дальше, а бизнес свернулся и наезды на оставшихся приняли совершенно чудовищные размеры.
Потом офоща прогнали. Но.. наезды не прекратились. Только с новыми вариациями и схемами. К тому-же бизнес тоже начал сваливать, поэтому начали доить лохтурат - через девал через инфляцию, через тарифы.
Поэтому, тут вопрос не в том - кем они будут тут работать, а в принципе захотят ли они сюда приехать? Ведь здесь ВСЕГДА была и остается токсичная среда. И она не только в бизнес-климате и тарифах. Нет свободы, нет толерантности, есть произвол и бардак, нет соблюдения законности - ты постоянно должен доказывать, что не верблюд. Назовите причины, которые смотивируют людей на возвращение.
Я знаю много людей, которые уехали отсюда и знаю много людей которые готовятся отсюда уехать и знаю много людей которые хотят отсюда уехать, но пока практически ничего для этого не делают. И знаю только одну пару, которые вернулись. 3 раза!!!! Они уезжали в США и 3 раза возвращались. Но...им обоим примерно по 90 лет. Ну и еще один с гринкой живет полгода в Штатах и полгода в Украине. "Йому нормас". Друзья хотели привезти детей из Штатов, показать "обратную сторону жизни", но потом решили не травмировать психику детей.
Тогда к чему было это -
"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.
Просто подождать.
Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.
Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."
Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?
В общем-то да. С уточнениями.
Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства в Индонезию по цене металлолома. Вот как раз кравчук ...эээ... там "мимо проходил"
.
Но самое впечатляющее - это конечно последние 5 лет. офощ нервно курит бамбук в ростове и лупит себя правой пяткой по лбу."Блин! А что так тоже можно было? Ну я и лошара!"
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:18
vano80 написав:
Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.
И вышиванки налепить повсюду.
Что мы "ух"?
С какого перепуга?
По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.
Проиграет тот, кто будет последний.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:30
rjkz написав: vano80 написав:
Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.
И вышиванки налепить повсюду.
Что мы "ух"?
С какого перепуга?
По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.
Проиграет тот, кто будет последний.
Так посоветуй выход. Вышиванки тут уже навсегда. Кац предлагает сдаться? Ждем соседа, который вразумит и научит? Вернем сссеру, таежный союз, братья навек?
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