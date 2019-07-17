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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:05
vano80 написав: rjkz написав:
Что мы "ух"?
С какого перепуга?
По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.
Проиграет тот, кто будет последний.
Так посоветуй выход. Вышиванки тут уже навсегда. Кац предлагает сдаться? Ждем соседа, который вразумит и научит? Вернем сссеру, таежный союз, братья навек?
Совет только один - поменять ментальность, т. е. перестать врать и красть.
Остальное - таежный или евро чоюз, НАТО, мова и пр. вторичны.
Т. к. за одно поколение это вряд ли удастся, а жизнь одна и короткая, то и идёт свал тех, кто конкурентоспособен за пределами Украины или ему это кажется
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:07
rjkz написав:
Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства в Индонезию по цене металлолома. Вот как раз кравчук ...эээ... там "мимо проходил"
.
+++
А сколько в дополнение к этому военной техники было продано - на десятки миллиардов долларов. В Украине находились самые значительные силы западного направления. Где все это?.. Что не разворовали, то повзрывали для прикрытия следов грабежа...
rjkz написав:
Но самое впечатляющее - это конечно последние 5 лет. офощ нервно курит бамбук в ростове и лупит себя правой пяткой по лбу."Блин! А что так тоже можно было? Ну я и лошара!"
С этим тоже соглашусь. Правда, с оговоркой на то, что следующие 5 лет могут быть еще веселее.
В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...
Вот и пришлось им, бедненьким (
) изворачиться гипердевальвациями и роттердамами.
А на нынешних еще посмотрим...
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:15
zРадио написав:
В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...
Вот и пришлось им, бедненьким (
) изворачиться гипердевальвациями
и роттердамами.
Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".
зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ?
Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.Точно "кормова база" зменшується?
Тобто ВВП України - з кожним роком все менше і менше?
Чи п.зРадіо забрехався, як голодна дворова собака, в своїй ненависті до держави Україна?
zРадио написав:
А на нынешних еще посмотрим
Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло)))
Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку!
zРадио написав:
А сколько в дополнение к этому военной техники было продано - на десятки миллиардов долларов. В Украине находились самые значительные силы западного направления. Где все это?.. Что не разворовали, то повзрывали для прикрытия следов грабежа...
І чим же воює українська армія на Сході, з гібридною російською армією???
Рогатками і луками від зРадіо???
Забрехався московит, ну геть забрехався.
преЗЕденту треба було би не загравати з проросійською шушваллю, типу зРадіо, а ввести інститут негромадянства, як в Латвії.
І вручати ватнікам паспорти "негромадян".
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 18 лип, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:27
Frant написав: zРадио написав:
В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...
Вот и пришлось им, бедненьким (
) изворачиться гипердевальвациями
и роттердамами.
Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".
зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ?
Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.Точно "кормова база" зменшується?
Тобто ВВП України - з кожним роком все менше і менше?
Чи п.зРадіо забрехався, як голодна дворова собака, в своїй ненависті до держави Україна?
zРадио написав:
А на нынешних еще посмотрим
Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло)))
Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку!
Игнор провокатору!
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:29
zРадио написав: Frant написав: zРадио написав:
В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...
Вот и пришлось им, бедненьким (
) изворачиться гипердевальвациями
и роттердамами.
Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".
зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ?
Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.Точно "кормова база" зменшується?
Тобто ВВП України - з кожним роком все менше і менше?
Чи п.зРадіо забрехався, як голодна дворова собака, в своїй ненависті до держави Україна?
zРадио написав:
А на нынешних еще посмотрим
Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло)))
Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку!
Игнор провокатору!
Де графіки падіння ВВП України за останні 5 років, промосковський ватний казел?
Де графіки "падіння" зарплат в Україні за останні 5 років???
Чому нерухомість зростає в ціні в великих містах?????
Чи пан Зрадіо настільки опух від голоду і російської ліні, що нічого вже не тямить??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:38
vano80 написав:
.....
Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?
А что не так?
Именно с 91-го и именно в вышиванках.
Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:39
ЛАД написав: vano80 написав:
.....
Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?
А что не так?
Именно с 91-го и именно в вышиванках.
Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся.
Країну знищують не ті, хто у вишиванках, а ті, хто її грабує і здає Росії.
Ті, хто робить з України Малоросію.
Найгірший укро-президент, злодій номер 1, пан Янукович - часто вдягав вишиванку?
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 18 лип, 2019 12:46, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:41
Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:45
ЛАД написав:
Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго?
Чувак откровенно хамит оппонентам, и это никто не банит. Значит, это кому-то нужно
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:46
ЛАД написав:
Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго?
Я уже решил действовать формально. Вижу оскорбление - жму кнопку "жалоба". Все другое перепробовал - бестолку.
Опускаться и отвечать человеку, не уважающему ни себя, ни других, больше не буду. Хватит...
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