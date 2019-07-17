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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3588358935903591> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 2 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: Чет 18 лип, 2019 12:05 vano80 написав: rjkz написав:

Что мы "ух"?

С какого перепуга?

По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.

Проиграет тот, кто будет последний. Что мы "ух"?С какого перепуга?По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.Проиграет тот, кто будет последний.



Так посоветуй выход. Вышиванки тут уже навсегда. Кац предлагает сдаться? Ждем соседа, который вразумит и научит? Вернем сссеру, таежный союз, братья навек? Так посоветуй выход. Вышиванки тут уже навсегда. Кац предлагает сдаться? Ждем соседа, который вразумит и научит? Вернем сссеру, таежный союз, братья навек?



Совет только один - поменять ментальность, т. е. перестать врать и красть.

Остальное - таежный или евро чоюз, НАТО, мова и пр. вторичны.

Т. к. за одно поколение это вряд ли удастся, а жизнь одна и короткая, то и идёт свал тех, кто конкурентоспособен за пределами Украины или ему это кажется Совет только один - поменять ментальность, т. е. перестать врать и красть.Остальное - таежный или евро чоюз, НАТО, мова и пр. вторичны.Т. к. за одно поколение это вряд ли удастся, а жизнь одна и короткая, то и идёт свал тех, кто конкурентоспособен за пределами Украины или ему это кажется Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1604 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 486 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:07 rjkz написав: Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства в Индонезию по цене металлолома. Вот как раз кравчук ...эээ... там "мимо проходил" .

Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства в Индонезию по цене металлолома. Вот как раз кравчук ...эээ... там "мимо проходил"



+++



А сколько в дополнение к этому военной техники было продано - на десятки миллиардов долларов. В Украине находились самые значительные силы западного направления. Где все это?.. Что не разворовали, то повзрывали для прикрытия следов грабежа...



rjkz написав: Но самое впечатляющее - это конечно последние 5 лет. офощ нервно курит бамбук в ростове и лупит себя правой пяткой по лбу."Блин! А что так тоже можно было? Ну я и лошара!" Но самое впечатляющее - это конечно последние 5 лет. офощ нервно курит бамбук в ростове и лупит себя правой пяткой по лбу."Блин! А что так тоже можно было? Ну я и лошара!"



С этим тоже соглашусь. Правда, с оговоркой на то, что следующие 5 лет могут быть еще веселее.



В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...



Вот и пришлось им, бедненьким ( ) изворачиться гипердевальвациями и роттердамами.



А на нынешних еще посмотрим... +++А сколько в дополнение к этому военной техники было продано - на десятки миллиардов долларов. В Украине находились самые значительные силы западного направления. Где все это?.. Что не разворовали, то повзрывали для прикрытия следов грабежа...С этим тоже соглашусь. Правда, с оговоркой на то, что следующие 5 лет могут быть еще веселее.В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...Вот и пришлось им, бедненьким () изворачиться гипердевальвациями и роттердамами.А на нынешних еще посмотрим... zРадио

Повідомлень: 2964 З нами з: 02.05.18 Подякував: 739 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:15 zРадио написав: В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...



Вот и пришлось им, бедненьким ( ) изворачиться гипердевальвациями и роттердамами. В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...Вот и пришлось им, бедненьким () изворачитьсяи роттердамами.

Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".



зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ?

Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.



Точно "кормова база" зменшується?

Тобто ВВП України - з кожним роком все менше і менше?

Чи п.зРадіо забрехався, як голодна дворова собака, в своїй ненависті до держави Україна?



zРадио написав: А на нынешних еще посмотрим А на нынешних еще посмотрим

Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло)))

Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку!



zРадио написав: А сколько в дополнение к этому военной техники было продано - на десятки миллиардов долларов. В Украине находились самые значительные силы западного направления. Где все это?.. Что не разворовали, то повзрывали для прикрытия следов грабежа... А сколько в дополнение к этому военной техники было продано - на десятки миллиардов долларов. В Украине находились самые значительные силы западного направления. Где все это?.. Что не разворовали, то повзрывали для прикрытия следов грабежа...

І чим же воює українська армія на Сході, з гібридною російською армією???

Рогатками і луками від зРадіо???

Забрехався московит, ну геть забрехався.





преЗЕденту треба було би не загравати з проросійською шушваллю, типу зРадіо, а ввести інститут негромадянства, як в Латвії.

І вручати ватнікам паспорти "негромадян". Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ?Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло)))Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку!І чим же воює українська армія на Сході, з гібридною російською армією???Рогатками і луками від зРадіо???Забрехався московит, ну геть забрехався.преЗЕденту треба було би не загравати з проросійською шушваллю, типу зРадіо, а ввести інститут негромадянства, як в Латвії.І вручати ватнікам паспорти "негромадян". Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 лип, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20318 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:27 Frant написав: zРадио написав: В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...



Вот и пришлось им, бедненьким ( ) изворачиться гипердевальвациями и роттердамами. В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...Вот и пришлось им, бедненьким () изворачитьсяи роттердамами.

Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".



зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ?

Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.



Точно "кормова база" зменшується?

Тобто ВВП України - з кожним роком все менше і менше?

Чи п.зРадіо забрехався, як голодна дворова собака, в своїй ненависті до держави Україна?



zРадио написав: А на нынешних еще посмотрим А на нынешних еще посмотрим

Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло)))

Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку! Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ?Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло)))Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку!



Игнор провокатору! Игнор провокатору! zРадио

Повідомлень: 2964 З нами з: 02.05.18 Подякував: 739 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:29 zРадио написав: Frant написав: zРадио написав: В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...



Вот и пришлось им, бедненьким ( ) изворачиться гипердевальвациями и роттердамами. В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...Вот и пришлось им, бедненьким () изворачитьсяи роттердамами.

Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".



зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ?

Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.



Точно "кормова база" зменшується?

Тобто ВВП України - з кожним роком все менше і менше?

Чи п.зРадіо забрехався, як голодна дворова собака, в своїй ненависті до держави Україна?



zРадио написав: А на нынешних еще посмотрим А на нынешних еще посмотрим

Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло)))

Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку! Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ?Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло)))Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку!



Игнор провокатору! Игнор провокатору!



Де графіки падіння ВВП України за останні 5 років, промосковський ватний казел?

Де графіки "падіння" зарплат в Україні за останні 5 років???



Чому нерухомість зростає в ціні в великих містах?????



Чи пан Зрадіо настільки опух від голоду і російської ліні, що нічого вже не тямить?? Де графіки падіння ВВП України за останні 5 років, промосковський ватний казел?Де графіки "падіння" зарплат в Україні за останні 5 років???Чому нерухомість зростає в ціні в великих містах?????Чи пан Зрадіо настільки опух від голоду і російської ліні, що нічого вже не тямить?? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20318 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:38 vano80 написав: .....

Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать? .....Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?

А что не так?

Именно с 91-го и именно в вышиванках.

Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся. А что не так?Именно с 91-го и именно в вышиванках.Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13635 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:39 ЛАД написав: vano80 написав: .....

Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать? .....Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?

А что не так?

Именно с 91-го и именно в вышиванках.

Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся. А что не так?Именно с 91-го и именно в вышиванках.Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся.

Країну знищують не ті, хто у вишиванках, а ті, хто її грабує і здає Росії.

Ті, хто робить з України Малоросію.

Найгірший укро-президент, злодій номер 1, пан Янукович - часто вдягав вишиванку? Країну знищують не ті, хто у вишиванках, а ті, хто її грабує і здає Росії.Ті, хто робить з України Малоросію.Найгірший укро-президент, злодій номер 1, пан Янукович - часто вдягав вишиванку? Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 лип, 2019 12:46, всього редагувалось 2 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20318 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:41 Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13635 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:45 ЛАД написав: Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго? Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго?

Чувак откровенно хамит оппонентам, и это никто не банит. Значит, это кому-то нужно Чувак откровенно хамит оппонентам, и это никто не банит. Значит, это кому-то нужно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1604 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 486 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:46 ЛАД написав: Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго? Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго?



Я уже решил действовать формально. Вижу оскорбление - жму кнопку "жалоба". Все другое перепробовал - бестолку.



Опускаться и отвечать человеку, не уважающему ни себя, ни других, больше не буду. Хватит... Я уже решил действовать формально. Вижу оскорбление - жму кнопку "жалоба". Все другое перепробовал - бестолку.Опускаться и отвечать человеку, не уважающему ни себя, ни других, больше не буду. Хватит... zРадио

Повідомлень: 2964 З нами з: 02.05.18 Подякував: 739 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3588358935903591> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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