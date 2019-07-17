Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго?
Я уже решил действовать формально. Вижу оскорбление - жму кнопку "жалоба". Все другое перепробовал - бестолку.
Опускаться и отвечать человеку, не уважающему ни себя, ни других, больше не буду. Хватит...
Може, перестаниш плакатись і бре-хати на форумі, га?
Зокрема, твій останній фейк - на кого розрахований?
zРадио написав:В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов..
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zРадио написав:Я уже решил действовать
До речі, ти краще працевлаштуйся. Тоді зможеш харчуватись нормально.
Да, коли даси відповідь на питання:
Frant написав:Де графіки падіння ВВП України за останні 5 років, промосковський ватний ? Де графіки "падіння" зарплат в Україні за останні 5 років???
Чому нерухомість зростає в ціні в великих містах?????
vano80 написав:..... Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?
А что не так? Именно с 91-го и именно в вышиванках. Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся.
не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой.