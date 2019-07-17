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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3588358935903591

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:50

Ватнікам - читати уважно!!!

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Просто интересно, этог дурачка и проститутку когда-нибудь забанят если не навечно, то хоть надолго?


Я уже решил действовать формально. Вижу оскорбление - жму кнопку "жалоба". Все другое перепробовал - бестолку.

Опускаться и отвечать человеку, не уважающему ни себя, ни других, больше не буду. Хватит...


Може, перестаниш плакатись і бре-хати на форумі, га?

Зокрема, твій останній фейк - на кого розрахований? :mrgreen:


  zРадио написав:В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов..


________________________-
  zРадио написав:Я уже решил действовать

До речі, ти краще працевлаштуйся.
Тоді зможеш харчуватись нормально.

Да, коли даси відповідь на питання:

  Frant написав:Де графіки падіння ВВП України за останні 5 років, промосковський ватний ? :mrgreen:
Де графіки "падіння" зарплат в Україні за останні 5 років???

Чому нерухомість зростає в ціні в великих містах?????


"Средняя заработная плата в Украине в январе-мае 2019 года составила 9878 грн, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года."
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -2-355386/

"У січні-квітні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) збільшився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Про це повідомили у Державній службі статистики."
https://www.5.ua/ekonomika/za-pershyi-k ... 92333.html

Зовнішній борг України - див тут https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/

Таке враження, що пан зРадіо та інші ватани дивляться в кривий телескоп з зворотньої сторони, і бачать все в зменшеному та спотвореному вигляді.
:mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 лип, 2019 13:04, всього редагувалось 9 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:55

Re: Політичні дискусії

какое ж убогое.
одно дерьмо только и льется
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:59

  ЛАД написав:
  vano80 написав:.....
Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?

А что не так?
Именно с 91-го и именно в вышиванках.
Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся.


не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой.
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