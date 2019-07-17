Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав: Что мы "ух"? С какого перепуга? По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться. Проиграет тот, кто будет последний.
Так посоветуй выход. Вышиванки тут уже навсегда. Кац предлагает сдаться? Ждем соседа, который вразумит и научит? Вернем сссеру, таежный союз, братья навек?
Совет только один - поменять ментальность, т. е. перестать врать и красть. Остальное - таежный или евро чоюз, НАТО, мова и пр. вторичны. Т. к. за одно поколение это вряд ли удастся, а жизнь одна и короткая, то и идёт свал тех, кто конкурентоспособен за пределами Украины или ему это кажется
rjkz написав:Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства в Индонезию по цене металлолома. Вот как раз кравчук ...эээ... там "мимо проходил" .
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А сколько в дополнение к этому военной техники было продано - на десятки миллиардов долларов. В Украине находились самые значительные силы западного направления. Где все это?.. Что не разворовали, то повзрывали для прикрытия следов грабежа...
rjkz написав:Но самое впечатляющее - это конечно последние 5 лет. офощ нервно курит бамбук в ростове и лупит себя правой пяткой по лбу."Блин! А что так тоже можно было? Ну я и лошара!"
С этим тоже соглашусь. Правда, с оговоркой на то, что следующие 5 лет могут быть еще веселее.
В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...
Вот и пришлось им, бедненьким ( ) изворачиться гипердевальвациями и роттердамами.
zРадио написав:В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...
Вот и пришлось им, бедненьким ( ) изворачиться гипердевальвациями и роттердамами.
Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".
зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ? Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.
Точно "кормова база" зменшується? Тобто ВВП України - з кожним роком все менше і менше? Чи п.зРадіо забрехався, як голодна дворова собака, в своїй ненависті до держави Україна?
zРадио написав:А на нынешних еще посмотрим
Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло))) Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку!
zРадио написав:А сколько в дополнение к этому военной техники было продано - на десятки миллиардов долларов. В Украине находились самые значительные силы западного направления. Где все это?.. Что не разворовали, то повзрывали для прикрытия следов грабежа...
І чим же воює українська армія на Сході, з гібридною російською армією??? Рогатками і луками від зРадіо??? Забрехався московит, ну геть забрехався.
преЗЕденту треба було би не загравати з проросійською шушваллю, типу зРадіо, а ввести інститут негромадянства, як в Латвії. І вручати ватнікам паспорти "негромадян".
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 лип, 2019 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:В абсолюте Порох & Ко воровали не больше Овощей. Больше лишь в относительных величинах - поэтому и ощущается острее. Кормовая база то все меньше и меньше - все меньше промышленности, все меньше налогоплательщиков, все меньше ПИИ, все больше долгов...
Вот и пришлось им, бедненьким ( ) изворачиться гипердевальвациями и роттердамами.
Московіт, почитай спочатку. що таке "девальвація", і що означає "гіпер".
зРадіо, ти не плануєш працевлаштуватись? Хоча би касиром АТБ? Щоб ти зміг купляти свіжу моркву і помідори і не плакався на форумах, що ці продукти тобі не по кишені.
Точно "кормова база" зменшується? Тобто ВВП України - з кожним роком все менше і менше? Чи п.зРадіо забрехався, як голодна дворова собака, в своїй ненависті до держави Україна?
zРадио написав:А на нынешних еще посмотрим
Не тільки "пасмотріш", а ще й поцілуєш свого популіста ЗЕдента прямо в дупло))) Він же обіцяє для таких як ти, зробити безплатну комуналку!
vano80 написав:..... Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?
А что не так? Именно с 91-го и именно в вышиванках. Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся.
не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой.
vano80 написав: не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой.
В 1992г для большинства населения рухнул привычный мир. Нужно было начинать жизнь с нуля и элементарно выживать при гиперинфляции от милых Рухов-Кравчуков-Пинзеников. Если родился в 1980г то уже, как минимум, можно было это увидеть, а не кричать, что вы все за это в ответе. И нынешнее поколение совсем неоднородно. Есть проходимцы почище бывших секретарей обкома комсомола, а есть и приличные люди. Все эти Кирилленки, Ивасюки, Донии вылезли ещё при СССР и вышиванку все 28 лет не снимают, и из власти не вылазят, и опять хотят