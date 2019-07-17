Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Менты, гебисты и просравшие страну вояки вообще не должны выходить в 45 на пенсию. За инвалидов должны рассчитываться директора или владельцы шахт плюющие на ТБ. Женщины живут до 78,я это привёл, но после 80 о которых написал будильник, нет и 2 млн даже по вашей ссылке.
Не согласен категорически.
Вы не там видите ответственных за результат. Для ТАКОГО государства, которое по реалиям не ожидало агрессии (не собиралось защищать в случае чего свою независимость и территорию) армия была полностью соответствующей. Для парадов и атрибутов государственности. И ранний выход на пенсию всл давали не на халяву-то, а чтобы не платить сразу деньгу. Иначе не набрали бы личный состав. Какой дурень за просто так будет служить и даже *служить*.
Повторюсь: есть конкретные должностные лица, в прямых обязанностях которых вопросы обороноспособности страны (не села, а страны. Уровень). Именно за это они получали деньги. Именно они принимали решения об уровне боеготовности и обороноспособности, который должен был быть. Именно они обязаны были контролировать и мониторить.
Ванька взводный худо-бедно справлялся со своим взводом в имеющихся и созданным для него условиям. И даже на убитой технике и т.д. умудрился выехать с боксов, пройти вдоль границы. А летуны и вовсе отбомбиться, отстреляться ... когда часы налета им с потолка приписывали; летальные аппараты технари из всего парка собирали.
По сути им в ноги нужно поклониться, что не послали на ..., а пошли выполнять боевые задачи. Когда по умолчанию (за те деньги, что платили и как обеспечивали техникой и расходниками) всл подписывались именно для обеспечения атрибута государственности, а не воевать. Чтобы воевали ... пришлось и з-п поднять, и техникой обеспечивать, и брониками, тепловизорами, топливом, квартирами, льготами, земельными участками и т.д.!!!!!!!!!!!!!!!!
vano80 написав:Тогда к чему было это - "Недругам Украины ничего особо и делать не надо. Просто подождать. Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции. Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."
Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?
В общем-то да. С уточнениями. Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства .......