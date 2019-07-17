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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3588358935903591 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 2 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: Чет 18 лип, 2019 14:47 shapo написав:

Менты, гебисты и просравшие страну вояки вообще не должны выходить в 45 на пенсию. За инвалидов должны рассчитываться директора или владельцы шахт плюющие на ТБ.

Женщины живут до 78,я это привёл, но после 80 о которых написал будильник, нет и 2 млн даже по вашей ссылке. Менты, гебисты и просравшие страну вояки вообще не должны выходить в 45 на пенсию. За инвалидов должны рассчитываться директора или владельцы шахт плюющие на ТБ.Женщины живут до 78,я это привёл, но после 80 о которых написал будильник, нет и 2 млн даже по вашей ссылке.

Не согласен категорически.



Вы не там видите ответственных за результат.

Для ТАКОГО государства, которое по реалиям не ожидало агрессии (не собиралось защищать в случае чего свою независимость и территорию) армия была полностью соответствующей. Для парадов и атрибутов государственности.

И ранний выход на пенсию всл давали не на халяву-то, а чтобы не платить сразу деньгу. Иначе не набрали бы личный состав. Какой дурень за просто так будет служить и даже *служить*.



Повторюсь: есть конкретные должностные лица, в прямых обязанностях которых вопросы обороноспособности страны (не села, а страны. Уровень). Именно за это они получали деньги. Именно они принимали решения об уровне боеготовности и обороноспособности, который должен был быть. Именно они обязаны были контролировать и мониторить.



Ванька взводный худо-бедно справлялся со своим взводом в имеющихся и созданным для него условиям. И даже на убитой технике и т.д. умудрился выехать с боксов, пройти вдоль границы. А летуны и вовсе отбомбиться, отстреляться ... когда часы налета им с потолка приписывали; летальные аппараты технари из всего парка собирали.



По сути им в ноги нужно поклониться, что не послали на ..., а пошли выполнять боевые задачи.

Когда по умолчанию (за те деньги, что платили и как обеспечивали техникой и расходниками) всл подписывались именно для обеспечения атрибута государственности, а не воевать.

Чтобы воевали ... пришлось и з-п поднять, и техникой обеспечивать, и брониками, тепловизорами, топливом, квартирами, льготами, земельными участками и т.д.!!!!!!!!!!!!!!!! Не согласен категорически.Вы не там видите ответственных за результат.Для ТАКОГО государства, которое по реалиям не ожидало агрессии (не собиралось защищать в случае чего свою независимость и территорию) армия была полностью соответствующей. Для парадов и атрибутов государственности.И ранний выход на пенсию всл давали не на халяву-то, а чтобы не платить сразу деньгу. Иначе не набрали бы личный состав. Какой дурень за просто так будет служить и даже *служить*.Повторюсь: есть конкретные должностные лица, в прямых обязанностях которых вопросы обороноспособности страны (не села, а страны. Уровень). Именно за это они получали деньги. Именно они принимали решения об уровне боеготовности и обороноспособности, который должен был быть. Именно они обязаны были контролировать и мониторить.Ванька взводный худо-бедно справлялся со своим взводом в имеющихся и созданным для него условиям. И даже на убитой технике и т.д. умудрился выехать с боксов, пройти вдоль границы. А летуны и вовсе отбомбиться, отстреляться ... когда часы налета им с потолка приписывали; летальные аппараты технари из всего парка собирали.По сути им в ноги нужно поклониться, что не послали на ..., а пошли выполнять боевые задачи.Когда по умолчанию (за те деньги, что платили и как обеспечивали техникой и расходниками) всл подписывались именно для обеспечения атрибута государственности, а не воевать.Чтобы воевали ... пришлось и з-п поднять, и техникой обеспечивать, и брониками, тепловизорами, топливом, квартирами, льготами, земельными участками и т.д.!!!!!!!!!!!!!!!! detroytred

Повідомлень: 21980 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 14:56 Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8830 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6144 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 15:10 Вкладчик1234



я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже.

это так - ласково, по-доброму, цензурно. я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже.это так - ласково, по-доброму, цензурно. Alex2007

Повідомлень: 1447 З нами з: 11.10.16 Подякував: 758 раз. Подякували: 535 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 15:16 Re: Політичні дискусії Alex2007 написав: я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже.

это так - ласково, по-доброму, цензурно. я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже.это так - ласково, по-доброму, цензурно.

А цих як назвати - червоними півниками?

А цих як назвати - червоними півниками? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8169 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1058 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 15:18 lapay написав: Alex2007 написав: я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже.

это так - ласково, по-доброму, цензурно. я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже.это так - ласково, по-доброму, цензурно.

А цих як назвати - червоними півниками?

А цих як назвати - червоними півниками?

Лепэн, ну вы на лица людей посмотрите!

Одни улыбаются и флэшмобят, другим только гопнических кепок и семечек не хватает для полноты образа. Не поняли разницу? - а она есть! Лепэн, ну вы на лица людей посмотрите!Одни улыбаются и флэшмобят, другим только гопнических кепок и семечек не хватает для полноты образа. Не поняли разницу? - а она есть! sequence Повідомлень: 2596 З нами з: 29.12.15 Подякував: 310 раз. Подякували: 686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 15:22 rjkz написав: vano80 написав: Тогда к чему было это -

"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.

Просто подождать.

Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.

Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."



Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать? Тогда к чему было это -"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.Просто подождать.Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?



В общем-то да. С уточнениями.

Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства ....... В общем-то да. С уточнениями.Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства ....... Черноморское морское пароходство.

Ссылка на Википедию:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5

На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов....

На январь 1998 года осталось 15 вымпелов......

На 2004 год компания имела 6 судов......

По состоянию на сегодняшний день флот ЧМП сократился до одного вымпела. Черноморское морское пароходство.Ссылка на Википедию:На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов....На январь 1998 года осталось 15 вымпелов......На 2004 год компания имела 6 судов......По состоянию на сегодняшний день флот ЧМП сократился до одного вымпела. Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 433 З нами з: 13.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3588358935903591 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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