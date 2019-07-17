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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3588358935903591

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:47

  shapo написав:
Менты, гебисты и просравшие страну вояки вообще не должны выходить в 45 на пенсию. За инвалидов должны рассчитываться директора или владельцы шахт плюющие на ТБ.
Женщины живут до 78,я это привёл, но после 80 о которых написал будильник, нет и 2 млн даже по вашей ссылке.

Не согласен категорически.

Вы не там видите ответственных за результат.
Для ТАКОГО государства, которое по реалиям не ожидало агрессии (не собиралось защищать в случае чего свою независимость и территорию) армия была полностью соответствующей. Для парадов и атрибутов государственности.
И ранний выход на пенсию всл давали не на халяву-то, а чтобы не платить сразу деньгу. Иначе не набрали бы личный состав. Какой дурень за просто так будет служить и даже *служить*.

Повторюсь: есть конкретные должностные лица, в прямых обязанностях которых вопросы обороноспособности страны (не села, а страны. Уровень). Именно за это они получали деньги. Именно они принимали решения об уровне боеготовности и обороноспособности, который должен был быть. Именно они обязаны были контролировать и мониторить.

Ванька взводный худо-бедно справлялся со своим взводом в имеющихся и созданным для него условиям. И даже на убитой технике и т.д. умудрился выехать с боксов, пройти вдоль границы. А летуны и вовсе отбомбиться, отстреляться ... когда часы налета им с потолка приписывали; летальные аппараты технари из всего парка собирали.

По сути им в ноги нужно поклониться, что не послали на ..., а пошли выполнять боевые задачи.
Когда по умолчанию (за те деньги, что платили и как обеспечивали техникой и расходниками) всл подписывались именно для обеспечения атрибута государственности, а не воевать.
Чтобы воевали ... пришлось и з-п поднять, и техникой обеспечивать, и брониками, тепловизорами, топливом, квартирами, льготами, земельными участками и т.д.!!!!!!!!!!!!!!!!
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:56

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:10

Вкладчик1234

я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже. :mrgreen:
это так - ласково, по-доброму, цензурно. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:16

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже. :mrgreen:
это так - ласково, по-доброму, цензурно. :lol:

А цих як назвати - червоними півниками?
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:18

  lapay написав:
  Alex2007 написав:я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже. :mrgreen:
это так - ласково, по-доброму, цензурно. :lol:

А цих як назвати - червоними півниками?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:22

  rjkz написав:
  vano80 написав:Тогда к чему было это -
"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.
Просто подождать.
Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.
Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."

Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?


В общем-то да. С уточнениями.
Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства .......
Черноморское морское пароходство.
Ссылка на Википедию:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов....
На январь 1998 года осталось 15 вымпелов......
На 2004 год компания имела 6 судов......
По состоянию на сегодняшний день флот ЧМП сократился до одного вымпела.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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