Не согласен категорически.
Вы не там видите ответственных за результат.
Для ТАКОГО государства, которое по реалиям не ожидало агрессии (не собиралось защищать в случае чего свою независимость и территорию) армия была полностью соответствующей. Для парадов и атрибутов государственности.
И ранний выход на пенсию всл давали не на халяву-то, а чтобы не платить сразу деньгу. Иначе не набрали бы личный состав. Какой дурень за просто так будет служить и даже *служить*.
Повторюсь: есть конкретные должностные лица, в прямых обязанностях которых вопросы обороноспособности страны (не села, а страны. Уровень). Именно за это они получали деньги. Именно они принимали решения об уровне боеготовности и обороноспособности, который должен был быть. Именно они обязаны были контролировать и мониторить.
Ванька взводный худо-бедно справлялся со своим взводом в имеющихся и созданным для него условиям. И даже на убитой технике и т.д. умудрился выехать с боксов, пройти вдоль границы. А летуны и вовсе отбомбиться, отстреляться ... когда часы налета им с потолка приписывали; летальные аппараты технари из всего парка собирали.
По сути им в ноги нужно поклониться, что не послали на ..., а пошли выполнять боевые задачи.
Когда по умолчанию (за те деньги, что платили и как обеспечивали техникой и расходниками) всл подписывались именно для обеспечения атрибута государственности, а не воевать.
Чтобы воевали ... пришлось и з-п поднять, и техникой обеспечивать, и брониками, тепловизорами, топливом, квартирами, льготами, земельными участками и т.д.!!!!!!!!!!!!!!!!