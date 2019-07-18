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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3590359135923593>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:52

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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:53

  vano80 написав:Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены.


Тут уместно сказать "чья бы мычала". Что ж вы - апологеты майданов - сами то ДВАЖДЫ все тех же комсомольских работников во главе своих "буржуазных революций" ставили? :mrgreen:

Смех, да и только! Нечего здесь друг на друга стрелки переводить. Виноваты все, кто готов неумеренно делегировать власть! Все, кто позволил себя обмануть вышиванками, языковым вопросом, Черноморским Флотом, ЕС, ТС, НАТОй и прочей риторикой жуликов и жлобов, которым нужны только ваши деньги и ваш голос на выборах!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Кому не нравится (кстати, мне далеко не всегда нравится) его voice over к видео- и фото-фактам расследований, может это просто игнорировать. Ключевое - неопровержимый фактаж.

Ключове - фееричний п..ж в дусі теорій змов.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:54

  zРадио написав:
  mephala написав:кожного разу переконуюсь що ви сенсей маніпуляцій та перекручувань.
а те що збільшилась доля статей:
- соціальний захист
- проценти по займам
- транспорт
- інші галузі економіки
- комунальне господарство
ви не помітили


Понимаешь ли, публикуя пост, я рассчитываю, что его будет читать не ребенок. Форум все-таки тематический...

Эх, мечты-мечты :mrgreen:

Если действительно требуется мой ответ на банальности, ладно:

об увеличении финансирования перечисленных статей я знал, и много раньше, чем ты опубликовал табличку. Но здесь нет ни перемог, ни противоречий моему выводу об анти-социальном характере государственной политики.

Социальная защита - увеличение объема субсидий, которые в таком объеме были просто не нужны в 2013-м, поскольку тариф по умолчанию был ступенчатым с социальной ценой для всех частных потребителей, в 11 раз меньшей, чем сегодня! При этом сегодняшние субсидии, во-первых, не для всех, а во-вторых, снижают эффективный тариф всего в 4 раза - т.е. сегодня за газ и тепло счастливчики-субсидианты платят в 2.7 раза больше, чем они же сами, как и все остальные платили в 2013-м по базовому тарифу (а ведь в 2013-м тоже существовали субсидии - даже те смешные платежи по социальному тарифу можно было уменьшить, кому и это казалось большим ударом для бюджета).

Проценты по займам - это, по-твоему, перемога что-ли? :mrgreen: Можно подумать, выросли они сами по себе, и прошлая власть за это не в ответе. В ответе! Еще и как в ответе! Назанимались до того, что на обслуживание долга (тела и процентов) уходит 1/5 всех доходов бюджета. Показатели государственный долг / ВВП, внешний государственный долг / экспорт просто зашкаливают, угрожая очередной девальвацией и необходимостью реструктуризации. То ли еще будет. А с 2021-го еще и по прошлой реструктуризации Яресько придется рассчитываться приростом ВВП!
Внешний государственный долг 2013 = 37,5 при ВВП 183,4 и экспорте 81,7 млрд долларов.
Внешний государственный долг 2018 = 48,7 при ВВП 124,6 и экспорте 59,1 млрд долларов.
Это говорит о полнейшей профнепригодности Премьер-Министров и глав Минфина! При снижении экспорта внешний долг необходимо пропорционально снижать, а не растить, разбалансируя всю экономику! С внутренним долгом не лучше: это доходность 16-18% - это просто залог 2-значной инфляции! По-другому не бывает!

Транспорт - тотальное воровство на строительстве дорог. Меньше дорог за бОльшие деньги!
https://znaj.ua/ru/society/218191-polsk ... ukrajinciv

Другие отрасли - там выплаты по вашим любимым ВИЭ Ахметова (еще одна перемога :mrgreen: )

взагалі то ви писали дослівно цитую
  zРадио написав:Деньги с медицины ушли не на армию, а на АП, ВР, КМ, ГПУ, МВД и суды - т.е. на финансирование режима.

так от поясніть з чого ви зробили цей висновок згідно приведеної мною порівняльної інформації про розподіл бюджету в 2013 та 2018 роках.
подбається маніпулювати?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 18 лип, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:55

  Баблонавт написав:Может - снять вышиванку и начать работать? Не подходит?


Ты так и не понял. у чувака проблемы от вышиванки, почему-то. А не от тех, кому пофиг на одежку. Они ходили в красном, в жовто блакытном, и как показывает крым - пойдут в аквафреше. Им все равно в чем. А вы рассказывайте, да, как вышиванка развалила гнилой совок и сейчас моет бабло в офшорках.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:55

  Баблонавт написав:Может - снять вышиванку и начать работать? Не подходит?


Чего ж вас от вышиванок и украинского языка так корежит? :mrgreen: Как чертей от молитвы...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:57

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-dal-zadanie-gotovitsya-k-provedeniyu-olimpiyskih-igr
Президент Владимир Зеленский дал задание разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.
"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.


Я так понимаю, Бене кормушку готовят. Чтобы не тосковал без притока денег на распил.

И, кстати, предлагаю название для первого олимпийского обьекта - "Нью-Васюки". :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:58

  zРадио написав:Могу себе представить, что будет, если его коллеги смогут снимать изнутри весь тот беспредел с голосованием чужими карточками, передачей бабла и нарушением регламента, по сто-пицот раз выставляя на голосование непроходные законопроекты, как это делал нынешний Спикел

Так ради этого в основном всё и затевается.
Чтоб у этих продажных шкур горела земля под ногами! А видео и инфо из самой Рады - это чистый инсайд! Плюс появятся инструменты депутатских запросов и т.п. для получения инфо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:03

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-dal-zadanie-gotovitsya-k-provedeniyu-olimpiyskih-igr
Президент Владимир Зеленский дал задание разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.
"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.


Я так понимаю, Бене кормушку готовят. Чтобы не тосковал без притока денег на распил.

И, кстати, предлагаю название для первого олимпийского обьекта - "Нью-Васюки". :mrgreen:


Это дите властью тешится. Плюс предвыборный чес по ушам. Города-хозяева ОИ распределены до 2030-го года - ничего, кроме шума, не будет.

Но Голобородько и Омеляна пора выключать - сам себя смешит
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:28

Re: Політичні дискусії

zРадио так будеш відповідати за свої слова чи як за звичай в куширі змився?
як ти поясниш свої слова:
  zРадио написав:Деньги с медицины ушли не на армию, а на АП, ВР, КМ, ГПУ, МВД и суды - т.е. на финансирование режима.


при тому що збільшення частки фінансування у бюджеті відбулося і по іншим статтям а не тільки по тим що ти привів у якості маніпулювання та викривлення дійсності.
саме по яким статтям був пирісь частки у бюджеті приводжу розрахунуки
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mephala
 
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