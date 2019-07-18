zРадио написав:

mephala написав: кожного разу переконуюсь що ви сенсей маніпуляцій та перекручувань.

а те що збільшилась доля статей:

- соціальний захист

- проценти по займам

- транспорт

- інші галузі економіки

- комунальне господарство

ви не помітили кожного разу переконуюсь що ви сенсей маніпуляцій та перекручувань.а те що збільшилась доля статей:- соціальний захист- проценти по займам- транспорт- інші галузі економіки- комунальне господарствови не помітили

Социальная защита

Проценты по займам

Транспорт

Другие отрасли

Понимаешь ли, публикуя пост, я рассчитываю, что его будет читать не ребенок. Форум все-таки тематический...Эх, мечты-мечтыЕсли действительно требуется мой ответ на банальности, ладно:об увеличении финансирования перечисленных статей я знал, и много раньше, чем ты опубликовал табличку. Но здесь нет ни перемог, ни противоречий моему выводу об анти-социальном характере государственной политики.- увеличение объема субсидий, которые в таком объеме были просто не нужны в 2013-м, поскольку тариф по умолчанию был ступенчатым с социальной ценой для всех частных потребителей, в 11 раз меньшей, чем сегодня! При этом сегодняшние субсидии, во-первых, не для всех, а во-вторых, снижают эффективный тариф всего в 4 раза - т.е. сегодня за газ и тепло счастливчики-субсидианты платят в 2.7 раза больше, чем они же сами, как и все остальные платили в 2013-м по базовому тарифу (а ведь в 2013-м тоже существовали субсидии - даже те смешные платежи по социальному тарифу можно было уменьшить, кому и это казалось большим ударом для бюджета).- это, по-твоему, перемога что-ли?Можно подумать, выросли они сами по себе, и прошлая власть за это не в ответе. В ответе! Еще и как в ответе! Назанимались до того, что на обслуживание долга (тела и процентов) уходит 1/5 всех доходов бюджета. Показатели государственный долг / ВВП, внешний государственный долг / экспорт просто зашкаливают, угрожая очередной девальвацией и необходимостью реструктуризации. То ли еще будет. А с 2021-го еще и по прошлой реструктуризации Яресько придется рассчитываться приростом ВВП!Внешний государственный долг 2013 = 37,5 при ВВП 183,4 и экспорте 81,7 млрд долларов.Внешний государственный долг 2018 = 48,7 при ВВП 124,6 и экспорте 59,1 млрд долларов.Это говорит о полнейшей профнепригодности Премьер-Министров и глав Минфина! При снижении экспорта внешний долг необходимо пропорционально снижать, а не растить, разбалансируя всю экономику! С внутренним долгом не лучше: это доходность 16-18% - это просто залог 2-значной инфляции! По-другому не бывает!- тотальное воровство на строительстве дорог. Меньше дорог за бОльшие деньги!- там выплаты по вашим любимым ВИЭ Ахметова (еще одна перемога