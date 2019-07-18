Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены.
Тут уместно сказать "чья бы мычала". Что ж вы - апологеты майданов - сами то ДВАЖДЫ все тех же комсомольских работников во главе своих "буржуазных революций" ставили?
Смех, да и только! Нечего здесь друг на друга стрелки переводить. Виноваты все, кто готов неумеренно делегировать власть! Все, кто позволил себя обмануть вышиванками, языковым вопросом, Черноморским Флотом, ЕС, ТС, НАТОй и прочей риторикой жуликов и жлобов, которым нужны только ваши деньги и ваш голос на выборах!
mephala написав:кожного разу переконуюсь що ви сенсей маніпуляцій та перекручувань. а те що збільшилась доля статей: - соціальний захист - проценти по займам - транспорт - інші галузі економіки - комунальне господарство ви не помітили
Понимаешь ли, публикуя пост, я рассчитываю, что его будет читать не ребенок. Форум все-таки тематический...
Эх, мечты-мечты
Если действительно требуется мой ответ на банальности, ладно:
об увеличении финансирования перечисленных статей я знал, и много раньше, чем ты опубликовал табличку. Но здесь нет ни перемог, ни противоречий моему выводу об анти-социальном характере государственной политики.
Социальная защита - увеличение объема субсидий, которые в таком объеме были просто не нужны в 2013-м, поскольку тариф по умолчанию был ступенчатым с социальной ценой для всех частных потребителей, в 11 раз меньшей, чем сегодня! При этом сегодняшние субсидии, во-первых, не для всех, а во-вторых, снижают эффективный тариф всего в 4 раза - т.е. сегодня за газ и тепло счастливчики-субсидианты платят в 2.7 раза больше, чем они же сами, как и все остальные платили в 2013-м по базовому тарифу (а ведь в 2013-м тоже существовали субсидии - даже те смешные платежи по социальному тарифу можно было уменьшить, кому и это казалось большим ударом для бюджета).
Проценты по займам - это, по-твоему, перемога что-ли? Можно подумать, выросли они сами по себе, и прошлая власть за это не в ответе. В ответе! Еще и как в ответе! Назанимались до того, что на обслуживание долга (тела и процентов) уходит 1/5 всех доходов бюджета. Показатели государственный долг / ВВП, внешний государственный долг / экспорт просто зашкаливают, угрожая очередной девальвацией и необходимостью реструктуризации. То ли еще будет. А с 2021-го еще и по прошлой реструктуризации Яресько придется рассчитываться приростом ВВП! Внешний государственный долг 2013 = 37,5 при ВВП 183,4 и экспорте 81,7 млрд долларов. Внешний государственный долг 2018 = 48,7 при ВВП 124,6 и экспорте 59,1 млрд долларов. Это говорит о полнейшей профнепригодности Премьер-Министров и глав Минфина! При снижении экспорта внешний долг необходимо пропорционально снижать, а не растить, разбалансируя всю экономику! С внутренним долгом не лучше: это доходность 16-18% - это просто залог 2-значной инфляции! По-другому не бывает!
Баблонавт написав:Может - снять вышиванку и начать работать? Не подходит?
Ты так и не понял. у чувака проблемы от вышиванки, почему-то. А не от тех, кому пофиг на одежку. Они ходили в красном, в жовто блакытном, и как показывает крым - пойдут в аквафреше. Им все равно в чем. А вы рассказывайте, да, как вышиванка развалила гнилой совок и сейчас моет бабло в офшорках.
Президент Владимир Зеленский дал задание разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. "Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.
Я так понимаю, Бене кормушку готовят. Чтобы не тосковал без притока денег на распил.
И, кстати, предлагаю название для первого олимпийского обьекта - "Нью-Васюки".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:Могу себе представить, что будет, если его коллеги смогут снимать изнутри весь тот беспредел с голосованием чужими карточками, передачей бабла и нарушением регламента, по сто-пицот раз выставляя на голосование непроходные законопроекты, как это делал нынешний Спикел
Так ради этого в основном всё и затевается. Чтоб у этих продажных шкур горела земля под ногами! А видео и инфо из самой Рады - это чистый инсайд! Плюс появятся инструменты депутатских запросов и т.п. для получения инфо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Президент Владимир Зеленский дал задание разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. "Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.
Я так понимаю, Бене кормушку готовят. Чтобы не тосковал без притока денег на распил.
И, кстати, предлагаю название для первого олимпийского обьекта - "Нью-Васюки".
Это дите властью тешится. Плюс предвыборный чес по ушам. Города-хозяева ОИ распределены до 2030-го года - ничего, кроме шума, не будет.
Но Голобородько и Омеляна пора выключать - сам себя смешит
zРадио так будеш відповідати за свої слова чи як за звичай в куширі змився? як ти поясниш свої слова:
zРадио написав:Деньги с медицины ушли не на армию, а на АП, ВР, КМ, ГПУ, МВД и суды - т.е. на финансирование режима.
при тому що збільшення частки фінансування у бюджеті відбулося і по іншим статтям а не тільки по тим що ти привів у якості маніпулювання та викривлення дійсності. саме по яким статтям був пирісь частки у бюджеті приводжу розрахунуки