Додано: Чет 18 лип, 2019 17:57

Через пару дней банда подонков и мерзавцев будет лишена депутатской неприкосновенности. Они будут такими же гражданами как и мы… Через пару дней начнется такая жара, что подонкам захватившим власть ради наживы мало точно не покажется!Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 июля в Facebook, что не удивлен отказом спикера парламента Андрея Парубия созвать на сегодня внеочередное заседание Верховной Рады.«Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен я другим – вашими словами о «неукоснительном соблюдении действующего законодательства». Открою вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, 18-разовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями регламента. Это все и стало основанием для подписания мной указа о роспуске парламента, конституционность которого была подтверждена в Конституционном Суде Украины», – написал Зеленский.По его словам, «в соответствии со статьей 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва».«А вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить вам и другим народным депутатам Украины, что один день (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из государственного бюджета. Обидно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки, приняв сверхважные законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочке ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращению нормы о незаконном обогащении, которую по вашей же вине отменил Конституционный Суд Украины», – продолжил Зеленский.Он добавил, что депутаты «просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа».«Все, что вы продемонстрировали, – это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его утратили. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля», – резюмировал глава государства.Зеленский также опубликовал официальное письмо президента, в котором указано, что, согласно законодательству, Парубий может созвать внеочередное заседание парламента до 19 июля, пока длится текущая сессия. Глава государства попросил спикера созвать внеочередное заседание парламента.