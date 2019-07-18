Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
4 из них опять зарегистрировались кандидатами в депутаты: Ярош Дмитро Анатолійович - політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", №3 Жеваго Костянтин Валентинович - самовисування, ОВО №150 Мураєв Євгеній Володимирович - політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №1 Рабінович Вадим Зіновійович - політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", №2
я за свои слова всегда отвечаю. Но для медленно соображающих по 3 раза это делать не намерен! Ищи выше по тексту - гарантирую, что ответ есть. Подсказка - я анализировал статьи "Милиция, прокуратура и суды" и "Чиновничий аппарат"
я за свои слова всегда отвечаю. Но для медленно соображающих по 3 раза это делать не намерен! Ищи выше по тексту - гарантирую, что ответ есть. Подсказка - я анализировал статьи "Милиция, прокуратура и суды" и "Чиновничий аппарат"
коли немає чого сказати по суті то починаються відмазки. ваша повна не спроможність відповісти по суті питання доказана на цифрах. головне я доніс до читачів де ви перекручуєте та брешете задля власної вигоди. бо так і не спромоглися відповісти як зробили свій висновок згідно загальної таблиці зміни фінансування різних статей. а ваша власна думка мене мало хвилює.
Я проконсультировался у юристов, так вот. Президент назначает только 6 судей Конституционного суда. Остальные становятся судьями по решению Высшего совета правосудия на основе решения ВККС. От Президента только назначаются 2 человека в Высший совет правосудия, а всего в Высшем совете правосудия 21 человек. Из них 10 назначается съездом судей, сколько там от съезда адвокатов и т.д.
Так что, ты врал, что Президент назначает судей в обычных судах. Обычно шла речь о Порошенко.
Назначенного судья крайне сложно уволить, практически невозможно. Действует иммунитет. Даже если судью словят в самый момент совершения преступления, то отстранения от выполнения обязанностей, далее суд. Если суд признает виновным, тогда уволят, иначе - нет.
Для судьи Литвиненко, максимум - дисциплинарная комиссия. Ну переведут судьёй в другой суд, например областного уровня.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Через пару дней банда подонков и мерзавцев будет лишена депутатской неприкосновенности. Они будут такими же гражданами как и мы… Через пару дней начнется такая жара, что подонкам захватившим власть ради наживы мало точно не покажется!
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 июля в Facebook, что не удивлен отказом спикера парламента Андрея Парубия созвать на сегодня внеочередное заседание Верховной Рады.
«Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен я другим – вашими словами о «неукоснительном соблюдении действующего законодательства». Открою вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, 18-разовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями регламента. Это все и стало основанием для подписания мной указа о роспуске парламента, конституционность которого была подтверждена в Конституционном Суде Украины», – написал Зеленский.
По его словам, «в соответствии со статьей 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва».
«А вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить вам и другим народным депутатам Украины, что один день (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из государственного бюджета. Обидно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки, приняв сверхважные законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочке ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращению нормы о незаконном обогащении, которую по вашей же вине отменил Конституционный Суд Украины», – продолжил Зеленский.
Он добавил, что депутаты «просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа».
«Все, что вы продемонстрировали, – это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его утратили. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля», – резюмировал глава государства.
Зеленский также опубликовал официальное письмо президента, в котором указано, что, согласно законодательству, Парубий может созвать внеочередное заседание парламента до 19 июля, пока длится текущая сессия. Глава государства попросил спикера созвать внеочередное заседание парламента.
shapo написав:Все эти Кирилленки, Ивасюки, Донии вылезли ещё при СССР и вышиванку все 28 лет не снимают, и из власти не вылазят, и опять хотят
Это, наверное, Кириленко раздерибанил Черноморское пароходство, а Доний притащил комсомольскую кассу в уставной фонд ПриватБанка. Или человеку в вышиванке вы платили взятку за прописку в Киеве ? Но вот Ивасюк, которого повесили в 1979 году, чем вам не угодил ? тем, что в вышиванке ходил ? Так вы, батенька, ненавидите людей за проукраинские позиции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой