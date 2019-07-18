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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3591359235933594>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44

Робота Верховної Ради:
головні здобутки та провали

Аналіз роботи восьмої сесії Верховної Ради VIII скликання
Проект Комітету виборців України «Дослівно»
...
ТОП 10 депутатів, які пропустили найбільше голосувань

% голосувань, у яких взяли участь. Тобто, натиснули «за», «проти» чи «утримався»

Бакулін Є.М., Опозиційний блок - 0
Клюєв С.П., Позафракційний - 0
Константіновський В.Л., Позафракційний - 0
Онищенко О.Р., Позафракційний - 0
Ярош Д.А., Позафракційний - 0
Жеваго К.В., Позафракційний - 0.36
Мураєв Є.В., Позафракційний - 0.54
Чепинога В.М., БПП - 0.63
Рабінович В.З., Опозиційний блок - 1.3
Звягільський Ю.Л., Опозиційний блок - 1,34

http://vr.doslivno.org/

4 из них опять зарегистрировались кандидатами в депутаты:
Ярош Дмитро Анатолійович - політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", №3
Жеваго Костянтин Валентинович - самовисування, ОВО №150
Мураєв Євгеній Володимирович - політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №1
Рабінович Вадим Зіновійович - політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", №2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:03

mephala

я за свои слова всегда отвечаю. Но для медленно соображающих по 3 раза это делать не намерен! Ищи выше по тексту - гарантирую, что ответ есть. Подсказка - я анализировал статьи "Милиция, прокуратура и суды" и "Чиновничий аппарат"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:15

  zРадио написав:mephala

я за свои слова всегда отвечаю. Но для медленно соображающих по 3 раза это делать не намерен! Ищи выше по тексту - гарантирую, что ответ есть. Подсказка - я анализировал статьи "Милиция, прокуратура и суды" и "Чиновничий аппарат"

коли немає чого сказати по суті то починаються відмазки.
ваша повна не спроможність відповісти по суті питання доказана на цифрах.
головне я доніс до читачів де ви перекручуєте та брешете задля власної вигоди.
бо так і не спромоглися відповісти як зробили свій висновок згідно загальної таблиці зміни фінансування різних статей.
а ваша власна думка мене мало хвилює.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:48

  ЛАД написав:Cler
Понравился Ваш анекдот насчёт "дело в принципе". Спасибо!
Жаль, что удалили. :(

в стране стремящейся по конституции в ЕС цензура становится всё сильнее и сильнее - примерно 40% моих сообщений ежедневно удаляется... :(

Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую подлость.
Переплюнуть его может только женщина, твердо решившая выйти замуж.
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:57

freeze
Лично для тебя
Для затравки
Судья Барышевского районного суда Киевской области Елена Литвиненко, которая выносила решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, отозвала свое заявление об отставке. Об этом сегодня стало известно на заседании Высшего совета правосудия, передает Радио Свобода.

Я проконсультировался у юристов, так вот.
Президент назначает только 6 судей Конституционного суда.
Остальные становятся судьями по решению Высшего совета правосудия на основе решения ВККС. От Президента только назначаются 2 человека в Высший совет правосудия, а всего в Высшем совете правосудия 21 человек. Из них 10 назначается съездом судей, сколько там от съезда адвокатов и т.д.

Так что, ты врал, что Президент назначает судей в обычных судах. Обычно шла речь о Порошенко.

Назначенного судья крайне сложно уволить, практически невозможно. Действует иммунитет.
Даже если судью словят в самый момент совершения преступления, то отстранения от выполнения обязанностей, далее суд. Если суд признает виновным, тогда уволят, иначе - нет.

Для судьи Литвиненко, максимум - дисциплинарная комиссия. Ну переведут судьёй в другой суд, например областного уровня.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:57

Через пару дней банда подонков и мерзавцев будет лишена депутатской неприкосновенности. Они будут такими же гражданами как и мы… Через пару дней начнется такая жара, что подонкам захватившим власть ради наживы мало точно не покажется!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 июля в Facebook, что не удивлен отказом спикера парламента Андрея Парубия созвать на сегодня внеочередное заседание Верховной Рады.

«Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен я другим – вашими словами о «неукоснительном соблюдении действующего законодательства». Открою вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, 18-разовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями регламента. Это все и стало основанием для подписания мной указа о роспуске парламента, конституционность которого была подтверждена в Конституционном Суде Украины», – написал Зеленский.

По его словам, «в соответствии со статьей 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва».

«А вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить вам и другим народным депутатам Украины, что один день (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из государственного бюджета. Обидно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки, приняв сверхважные законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочке ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращению нормы о незаконном обогащении, которую по вашей же вине отменил Конституционный Суд Украины», – продолжил Зеленский.

Он добавил, что депутаты «просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа».

«Все, что вы продемонстрировали, – это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его утратили. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля», – резюмировал глава государства.

Зеленский также опубликовал официальное письмо президента, в котором указано, что, согласно законодательству, Парубий может созвать внеочередное заседание парламента до 19 июля, пока длится текущая сессия. Глава государства попросил спикера созвать внеочередное заседание парламента.

https://elise.com.ua/2019/07/18/zelensk ... sya-zhara/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:01

  rjkz написав:при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы

на 90% это была заслуга Кучмы, а при "прыщавом" как раз начались процессы в экономике и в обществе, которые привели нас к сегодняшнему плачевному уровню...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:02

  shapo написав:Все эти Кирилленки, Ивасюки, Донии вылезли ещё при СССР и вышиванку все 28 лет не снимают, и из власти не вылазят, и опять хотят

Это, наверное, Кириленко раздерибанил Черноморское пароходство, а Доний притащил комсомольскую кассу в уставной фонд ПриватБанка. Или человеку в вышиванке вы платили взятку за прописку в Киеве ?
Но вот Ивасюк, которого повесили в 1979 году, чем вам не угодил ? тем, что в вышиванке ходил ? Так вы, батенька, ненавидите людей за проукраинские позиции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:05

  Frant написав:Країну знищують не ті, хто у вишиванках, а ті, хто її грабує

и у одного из них фамилия порошенко... :)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:06

  Cler написав:
  rjkz написав:при прыщавом в Украину зашел международный капитал и бизнес вырос в разы

на 90% это была заслуга Кучмы, а при "прыщавом" как раз начались процессы в экономике и в обществе, которые привели нас к сегодняшнему плачевному уровню...
Согласен почти полностью.
Но, думаю, не стоит принижать и заслуги Виктора Фёдоровича Януковича, бывшего весьма удачным премьером при Кучме в 2002-2004-м годах.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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