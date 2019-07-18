можно "петушки", а можно "петрушки"...
"прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке; зовут Петрушкой также весь шутовской, кукольный вертеп." - словарь В. Даля
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:09
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:11
Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.
Первый же гугл, который ты так и не освоил.
Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По обычным судьям
В рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада).
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:19
Ух ты. Прозревание фанатов Зе идет стремительнейшими темпами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:21
чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїли
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
чи виривати з контексту ваша друга спеціальність?
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:40
freeze
И ты сел в лужу. Речь шла об обычных судьях.
У обычных судей Президент только принимает присягу.
Как о той, Литвиненко из барышевского суда.
Но ты не в состоянии следить за ходом беседы и логически рассуждать.
Я продолжаю говорить, что ты врешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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