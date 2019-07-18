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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3591359235933594

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:09

  Вкладчик1234 написав:Зображення

можно "петушки", а можно "петрушки"...

"прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке; зовут Петрушкой также весь шутовской, кукольный вертеп." - словарь В. Даля
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:11

  pesikot написав:Я проконсультировался у юристов, так вот.
Президент назначает только 6 судей Конституционного суда.
Остальные становятся судьями по решению Высшего совета правосудия на основе решения ВККС. От Президента только назначаются 2 человека в Высший совет правосудия, а всего в Высшем совете правосудия 21 человек. Из них 10 назначается съездом судей, сколько там от съезда адвокатов и т.д.

Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.

Так что, ты врал, что Президент назначает судей в обычных судах. Обычно шла речь


Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.

Первый же гугл, который ты так и не освоил.

Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По обычным судьям
В рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада).
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:19

  Вкладчик1234 написав:Через пару дней банда подонков и мерзавцев будет лишена депутатской неприкосновенности. Они будут такими же гражданами как и мы… Через пару дней начнется такая жара, что подонкам захватившим власть ради наживы мало точно не покажется!


Ух ты. Прозревание фанатов Зе идет стремительнейшими темпами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:21

  freeze написав:Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.

Первый же гугл, который ты так и не освоил.

Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїли
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
чи виривати з контексту ваша друга спеціальність?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:40

freeze
И ты сел в лужу. Речь шла об обычных судьях.
У обычных судей Президент только принимает присягу.
Как о той, Литвиненко из барышевского суда.
Но ты не в состоянии следить за ходом беседы и логически рассуждать.

Я продолжаю говорить, что ты врешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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