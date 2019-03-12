можно "петушки", а можно "петрушки"...
"прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке; зовут Петрушкой также весь шутовской, кукольный вертеп." - словарь В. Даля
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:09
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:11
Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.
Первый же гугл, который ты так и не освоил.
Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По обычным судьям
В рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада).
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:19
Ух ты. Прозревание фанатов Зе идет стремительнейшими темпами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:21
чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїли
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
чи виривати з контексту ваша друга спеціальність?
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:40
freeze
И ты сел в лужу. Речь шла об обычных судьях.
У обычных судей Президент только принимает присягу.
Как о той, Литвиненко из барышевского суда.
Но ты не в состоянии следить за ходом беседы и логически рассуждать.
Я продолжаю говорить, что ты врешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:52
А реально дочитать меня слабо ?
Циркач прямо, в доказательство моей неправоты приведена моя же ссылка )))
Или тоже бухгалтер ?
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:56
Ты можешь мяукать сколько тебе угодно, если IQ маленький, для освоения примитивного гуглодействия.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2019
Про призначення суддів
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147 , абзацу першого пункту 3 i пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ДЕХТУ Ростислава Володимировича;
судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області МОГОЛІВЦЯ Ігоря Андрійовича;
судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя АПАЛЛОНОВУ Юлію Володимирівну;
судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ЗEЛEHKO Олесю Володимирівну;
судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області КАЛИНЮКА Олександра Петровича;
судді Личаківського районного суду міста Львова ГОЛОВАТОГО Романа Ярославовича;
судді Сихівського районного суду міста Львова ТЕСЛЮКА Дмитра Юрійовича;
судді Шевченківського районного суду міста Львова КОВАЛЬЧУКА Олега Ігоровича;
судді Московського районного суду міста Харкова КРІВЦОВА Дмитра Анатолійовича;
судді Фрунзенського районного суду міста Харкова ШЕВЧЕНКО Ганну Сергіївну;
судді Цюрупинського районного суду Херсонської області НИКИФОРОВА Євгенія Олександровича;
судді Лисянського районного суду Черкаської області ПІЧКУРА Сергія Дмитровича;
судді Шевченківського районного суду міста Києва РИБАКА Микиту Анатолійовича.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
12 березня 2019 року
Все указы я тебе не буду приводить, до тебя все равно не дойдет.
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:13
Ты вырываешь из контекста. Как любой совок, ты не любишь быть неправым.
Так вот, указы - это уже последняя формальная стадия назначения судей.
Это как инаугурация Президента. Если Инаугурацию не примут, то и Президента не будет чё ли ?
Но ты не читал мой пост, а вырвал из контекста.
Повторяю для недалёких. Судьи проходят ВККС, если ВККС пройдено. Потом ВСП принимает решение.
И по представлению ВСП, назначаются судьи. Далее, присяга и указ от Президента - формальные действия.
Но ты не в состоянии понять весь процесс становления судей. Ты видишь только малую часть.
Но если чё непонятно, у Богдана проконсультируйся, он же юрист №3 в Украине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:20
Re: Політичні дискусії
жаль, кажется ПЁС таки попадает в Раду
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:20
Ты просто глупый.
Генпрокурора и министра иностранных дел назначает Рада по представлению Президента, и Рада не захотела и представление президента не удовлетворено.
Судей назначает Президент по представлению кого-то.
А теперь напряги извилину, и попробуй составить логическую взаимосвязь между первыми моими двумя примерами.
Только у меня ощущение, что двери палаты N 6 вечером открываются, и вот они все здесь?
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