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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3592359335943595> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 2 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: Чет 18 лип, 2019 18:09 Вкладчик1234 написав:

можно "петушки", а можно "петрушки"...



"прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке; зовут Петрушкой также весь шутовской, кукольный вертеп." - словарь В. Даля можно "петушки", а можно "петрушки"..."прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке; зовут Петрушкой также весь шутовской, кукольный вертеп." - словарь В. Даля Cler

Повідомлень: 2844 З нами з: 15.07.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 742 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 18:11 pesikot написав: Я проконсультировался у юристов, так вот.

Президент назначает только 6 судей Конституционного суда.

Остальные становятся судьями по решению Высшего совета правосудия на основе решения ВККС. От Президента только назначаются 2 человека в Высший совет правосудия, а всего в Высшем совете правосудия 21 человек. Из них 10 назначается съездом судей, сколько там от съезда адвокатов и т.д.



Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.



Так что, ты врал, что Президент назначает судей в обычных судах. Обычно шла речь Я проконсультировался у юристов, так вот.Президент назначает только 6 судей Конституционного суда.Остальные становятся судьями по решению Высшего совета правосудия на основе решения ВККС. От Президента только назначаются 2 человека в Высший совет правосудия, а всего в Высшем совете правосудия 21 человек. Из них 10 назначается съездом судей, сколько там от съезда адвокатов и т.д.Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.Так что, ты врал, что Президент назначает судей в обычных судах. Обычно шла речь



Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.



Первый же гугл, который ты так и не освоил.



Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



По обычным судьям

В рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада). Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.Первый же гугл, который ты так и не освоил.Действующий президенти выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.По обычным судьямВ рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такоепо представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада). freeze 4 Повідомлень: 12297 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3604 раз. Подякували: 5256 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 18:19 Вкладчик1234 написав: Через пару дней банда подонков и мерзавцев будет лишена депутатской неприкосновенности. Они будут такими же гражданами как и мы… Через пару дней начнется такая жара, что подонкам захватившим власть ради наживы мало точно не покажется!

Через пару дней банда подонков и мерзавцев будет лишена депутатской неприкосновенности. Они будут такими же гражданами как и мы… Через пару дней начнется такая жара, что



Ух ты. Прозревание фанатов Зе идет стремительнейшими темпами. Ух ты. Прозревание фанатов Зе идет стремительнейшими темпами. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4530 З нами з: 07.04.17 Подякував: 422 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 18:21 freeze написав: Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.



Первый же гугл, который ты так и не освоил.



Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.Первый же гугл, который ты так и не освоил.Действующий президенти выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїли

судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

чи виривати з контексту ваша друга спеціальність? чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїличи виривати з контексту ваша друга спеціальність? mephala Повідомлень: 4934 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 18:40 freeze

И ты сел в лужу. Речь шла об обычных судьях.

У обычных судей Президент только принимает присягу.

Как о той, Литвиненко из барышевского суда.

Но ты не в состоянии следить за ходом беседы и логически рассуждать.



Я продолжаю говорить, что ты врешь "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2745 З нами з: 31.08.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 18:52 mephala написав: freeze написав: Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.



Первый же гугл, который ты так и не освоил.



Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.Первый же гугл, который ты так и не освоил.Действующий президенти выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїли

судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

чи виривати з контексту ваша друга спеціальність? чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїличи виривати з контексту ваша друга спеціальність?



А реально дочитать меня слабо ?

Циркач прямо, в доказательство моей неправоты приведена моя же ссылка )))

Или тоже бухгалтер ? А реально дочитать меня слабо ?Циркач прямо, в доказательство моей неправоты приведена моя же ссылка )))Или тоже бухгалтер ? freeze 4 Повідомлень: 12297 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3604 раз. Подякували: 5256 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 18:56 pesikot написав: freeze

И ты сел в лужу. Речь шла об обычных судьях.

У обычных судей Президент только принимает присягу.

Как о той, Литвиненко из барышевского суда.

Но ты не в состоянии следить за ходом беседы и логически рассуждать.



Я продолжаю говорить, что ты врешь И ты сел в лужу. Речь шла об обычных судьях.У обычных судей Президент только принимает присягу.Как о той, Литвиненко из барышевского суда.Но ты не в состоянии следить за ходом беседы и логически рассуждать.Я продолжаю говорить, что ты врешь



Ты можешь мяукать сколько тебе угодно, если IQ маленький, для освоения примитивного гуглодействия.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2019

Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147 , абзацу першого пункту 3 i пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:



1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:



судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ДЕХТУ Ростислава Володимировича;



судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області МОГОЛІВЦЯ Ігоря Андрійовича;



судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя АПАЛЛОНОВУ Юлію Володимирівну;



судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ЗEЛEHKO Олесю Володимирівну;



судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області КАЛИНЮКА Олександра Петровича;



судді Личаківського районного суду міста Львова ГОЛОВАТОГО Романа Ярославовича;



судді Сихівського районного суду міста Львова ТЕСЛЮКА Дмитра Юрійовича;



судді Шевченківського районного суду міста Львова КОВАЛЬЧУКА Олега Ігоровича;



судді Московського районного суду міста Харкова КРІВЦОВА Дмитра Анатолійовича;



судді Фрунзенського районного суду міста Харкова ШЕВЧЕНКО Ганну Сергіївну;



судді Цюрупинського районного суду Херсонської області НИКИФОРОВА Євгенія Олександровича;



судді Лисянського районного суду Черкаської області ПІЧКУРА Сергія Дмитровича;



судді Шевченківського районного суду міста Києва РИБАКА Микиту Анатолійовича.



Президент України П.ПОРОШЕНКО



12 березня 2019 року



https://www.president.gov.ua/documents/692019-26242



Все указы я тебе не буду приводить, до тебя все равно не дойдет. Ты можешь мяукать сколько тебе угодно, если IQ маленький, для освоения примитивного гуглодействия.УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2019Про призначення суддівВідповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147 , абзацу першого пункту 3 i пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ДЕХТУ Ростислава Володимировича;судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області МОГОЛІВЦЯ Ігоря Андрійовича;судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя АПАЛЛОНОВУ Юлію Володимирівну;судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ЗEЛEHKO Олесю Володимирівну;судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області КАЛИНЮКА Олександра Петровича;судді Личаківського районного суду міста Львова ГОЛОВАТОГО Романа Ярославовича;судді Сихівського районного суду міста Львова ТЕСЛЮКА Дмитра Юрійовича;судді Шевченківського районного суду міста Львова КОВАЛЬЧУКА Олега Ігоровича;судді Московського районного суду міста Харкова КРІВЦОВА Дмитра Анатолійовича;судді Фрунзенського районного суду міста Харкова ШЕВЧЕНКО Ганну Сергіївну;судді Цюрупинського районного суду Херсонської області НИКИФОРОВА Євгенія Олександровича;судді Лисянського районного суду Черкаської області ПІЧКУРА Сергія Дмитровича;судді Шевченківського районного суду міста Києва РИБАКА Микиту Анатолійовича.Президент України П.ПОРОШЕНКО12 березня 2019 рокуВсе указы я тебе не буду приводить, до тебя все равно не дойдет. freeze 4 Повідомлень: 12297 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3604 раз. Подякували: 5256 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 19:13 freeze написав: Все указы я тебе не буду приводить, до тебя все равно не дойдет.

Все указы я тебе не буду приводить, до тебя все равно не дойдет.

Ты вырываешь из контекста. Как любой совок, ты не любишь быть неправым.



Так вот, указы - это уже последняя формальная стадия назначения судей.

Это как инаугурация Президента. Если Инаугурацию не примут, то и Президента не будет чё ли ?



Но ты не читал мой пост, а вырвал из контекста.

Повторяю для недалёких. Судьи проходят ВККС, если ВККС пройдено. Потом ВСП принимает решение.



И по представлению ВСП, назначаются судьи. Далее, присяга и указ от Президента - формальные действия.



Но ты не в состоянии понять весь процесс становления судей. Ты видишь только малую часть.

Но если чё непонятно, у Богдана проконсультируйся, он же юрист №3 в Украине Ты вырываешь из контекста. Как любой совок, ты не любишь быть неправым.Так вот, указы - это уже последняя формальная стадия назначения судей.Это как инаугурация Президента. Если Инаугурацию не примут, то и Президента не будет чё ли ?Но ты не читал мой пост, а вырвал из контекста.Повторяю для недалёких. Судьи проходят ВККС, если ВККС пройдено. Потом ВСП принимает решение.И по представлению ВСП, назначаются судьи. Далее, присяга и указ от Президента - формальные действия.Но ты не в состоянии понять весь процесс становления судей. Ты видишь только малую часть.Но если чё непонятно, у Богдана проконсультируйся, он же юрист №3 в Украине "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2745 З нами з: 31.08.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 19:20 Re: Політичні дискусії жаль, кажется ПЁС таки попадает в Раду Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19905 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 19:20 pesikot написав: Так вот, указы - это уже последняя формальная стадия назначения судей.

Это как инаугурация Президента. Если Инаугурацию не примут, то и Президента не будет чё ли ?



Но ты не читал мой пост, а вырвал из контекста.

Повторяю для недалёких. Судьи проходят ВККС, если ВККС пройдено. Потом ВСП принимает решение.



И по представлению ВСП, назначаются судьи. Далее, присяга и указ от Президента - формальные действия.



Но ты не в состоянии понять весь процесс становления судей. Ты видишь только малую часть.

Но если чё непонятно, у Богдана проконсультируйся, он же юрист №3 в Украине Так вот, указы - это уже последняя формальная стадия назначения судей.Это как инаугурация Президента. Если Инаугурацию не примут, то и Президента не будет чё ли ?Но ты не читал мой пост, а вырвал из контекста.Повторяю для недалёких. Судьи проходят ВККС, если ВККС пройдено. Потом ВСП принимает решение.И по представлению ВСП, назначаются судьи. Далее, присяга и указ от Президента - формальные действия.Но ты не в состоянии понять весь процесс становления судей. Ты видишь только малую часть.Но если чё непонятно, у Богдана проконсультируйся, он же юрист №3 в Украине



Ты просто глупый.

Генпрокурора и министра иностранных дел назначает Рада по представлению Президента, и Рада не захотела и представление президента не удовлетворено.



Судей назначает Президент по представлению кого-то.



А теперь напряги извилину, и попробуй составить логическую взаимосвязь между первыми моими двумя примерами.



Только у меня ощущение, что двери палаты N 6 вечером открываются, и вот они все здесь? Ты просто глупый.Генпрокурора и министра иностранных дел назначает Рада по представлению Президента, и Рада не захотела и представление президента не удовлетворено.Судей назначает Президент по представлению кого-то.А теперь напряги извилину, и попробуй составить логическую взаимосвязь между первыми моими двумя примерами.Только у меня ощущение, что двери палаты N 6 вечером открываются, и вот они все здесь? freeze 4 Повідомлень: 12297 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3604 раз. Подякували: 5256 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3592359335943595> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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