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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
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13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
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Радикальна партія
0%
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Самопоміч
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Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:09

  Вкладчик1234 написав:Зображення

можно "петушки", а можно "петрушки"...

"прозвище куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке; зовут Петрушкой также весь шутовской, кукольный вертеп." - словарь В. Даля
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:11

  pesikot написав:Я проконсультировался у юристов, так вот.
Президент назначает только 6 судей Конституционного суда.
Остальные становятся судьями по решению Высшего совета правосудия на основе решения ВККС. От Президента только назначаются 2 человека в Высший совет правосудия, а всего в Высшем совете правосудия 21 человек. Из них 10 назначается съездом судей, сколько там от съезда адвокатов и т.д.

Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.

Так что, ты врал, что Президент назначает судей в обычных судах. Обычно шла речь


Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.

Первый же гугл, который ты так и не освоил.

Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По обычным судьям
В рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада).
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:19

  Вкладчик1234 написав:Через пару дней банда подонков и мерзавцев будет лишена депутатской неприкосновенности. Они будут такими же гражданами как и мы… Через пару дней начнется такая жара, что подонкам захватившим власть ради наживы мало точно не покажется!


Ух ты. Прозревание фанатов Зе идет стремительнейшими темпами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:21

  freeze написав:Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.

Первый же гугл, который ты так и не освоил.

Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїли
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
чи виривати з контексту ваша друга спеціальність?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:40

freeze
И ты сел в лужу. Речь шла об обычных судьях.
У обычных судей Президент только принимает присягу.
Как о той, Литвиненко из барышевского суда.
Но ты не в состоянии следить за ходом беседы и логически рассуждать.

Я продолжаю говорить, что ты врешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:52

  mephala написав:
  freeze написав:Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.

Первый же гугл, который ты так и не освоил.

Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

чогось мені здається це ви гугл сдабо освоїли
судьи назначаются Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
чи виривати з контексту ваша друга спеціальність?


А реально дочитать меня слабо ?
Циркач прямо, в доказательство моей неправоты приведена моя же ссылка )))
Или тоже бухгалтер ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:56

  pesikot написав:freeze
И ты сел в лужу. Речь шла об обычных судьях.
У обычных судей Президент только принимает присягу.
Как о той, Литвиненко из барышевского суда.
Но ты не в состоянии следить за ходом беседы и логически рассуждать.

Я продолжаю говорить, что ты врешь


Ты можешь мяукать сколько тебе угодно, если IQ маленький, для освоения примитивного гуглодействия.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2019
Про призначення суддів
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147 , абзацу першого пункту 3 i пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ДЕХТУ Ростислава Володимировича;

судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області МОГОЛІВЦЯ Ігоря Андрійовича;

судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя АПАЛЛОНОВУ Юлію Володимирівну;

судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ЗEЛEHKO Олесю Володимирівну;

судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області КАЛИНЮКА Олександра Петровича;

судді Личаківського районного суду міста Львова ГОЛОВАТОГО Романа Ярославовича;

судді Сихівського районного суду міста Львова ТЕСЛЮКА Дмитра Юрійовича;

судді Шевченківського районного суду міста Львова КОВАЛЬЧУКА Олега Ігоровича;

судді Московського районного суду міста Харкова КРІВЦОВА Дмитра Анатолійовича;

судді Фрунзенського районного суду міста Харкова ШЕВЧЕНКО Ганну Сергіївну;

судді Цюрупинського районного суду Херсонської області НИКИФОРОВА Євгенія Олександровича;

судді Лисянського районного суду Черкаської області ПІЧКУРА Сергія Дмитровича;

судді Шевченківського районного суду міста Києва РИБАКА Микиту Анатолійовича.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

12 березня 2019 року

https://www.president.gov.ua/documents/692019-26242

Все указы я тебе не буду приводить, до тебя все равно не дойдет.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:13

  freeze написав:Все указы я тебе не буду приводить, до тебя все равно не дойдет.

Ты вырываешь из контекста. Как любой совок, ты не любишь быть неправым.

Так вот, указы - это уже последняя формальная стадия назначения судей.
Это как инаугурация Президента. Если Инаугурацию не примут, то и Президента не будет чё ли ?

Но ты не читал мой пост, а вырвал из контекста.
Повторяю для недалёких. Судьи проходят ВККС, если ВККС пройдено. Потом ВСП принимает решение.

И по представлению ВСП, назначаются судьи. Далее, присяга и указ от Президента - формальные действия.

Но ты не в состоянии понять весь процесс становления судей. Ты видишь только малую часть.
Но если чё непонятно, у Богдана проконсультируйся, он же юрист №3 в Украине :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:20

Re: Політичні дискусії

жаль, кажется ПЁС таки попадает в Раду
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:20

  pesikot написав:Так вот, указы - это уже последняя формальная стадия назначения судей.
Это как инаугурация Президента. Если Инаугурацию не примут, то и Президента не будет чё ли ?

Но ты не читал мой пост, а вырвал из контекста.
Повторяю для недалёких. Судьи проходят ВККС, если ВККС пройдено. Потом ВСП принимает решение.

И по представлению ВСП, назначаются судьи. Далее, присяга и указ от Президента - формальные действия.

Но ты не в состоянии понять весь процесс становления судей. Ты видишь только малую часть.
Но если чё непонятно, у Богдана проконсультируйся, он же юрист №3 в Украине


Ты просто глупый.
Генпрокурора и министра иностранных дел назначает Рада по представлению Президента, и Рада не захотела и представление президента не удовлетворено.

Судей назначает Президент по представлению кого-то.

А теперь напряги извилину, и попробуй составить логическую взаимосвязь между первыми моими двумя примерами.

Только у меня ощущение, что двери палаты N 6 вечером открываются, и вот они все здесь?
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