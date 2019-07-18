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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3592359335943595

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
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Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:27

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Судей назначает Президент по представлению кого-то.

Судді самі себе назначають, перевіряють і прощають.
Ніякий По чи Зе, в цій кастовій системі, нічого не зробить і не змінить.
Єдине - можна незаконно залякати, як це робив Яник, відкриваючи справи на родичів.
А зараз єдине реальне - стати партнером ЄС і послати всі місцеві суди нах..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:31

  lapay написав:Судді самі себе назначають, перевіряють і прощають.


Это вы сами выдумали ?
По местным судьям без согласия Президента и его Указа ни один судья не был назначен на должность после судебной реформы.
Можете привести пример, когда Президент был категорически против, но подписал Указ о назначении судьи местного суда?

А то просто уже анекдот напоминает про доброго дядюшку Ленина.
Когда Президент Порошенко, а сейчас Зеленский, не глядя подписывают гору бумажек, потому что боятся кого-то обидеть.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:46

  Sommer написав:
  Вкладчик1234 написав:Через пару дней банда подонков и мерзавцев будет лишена депутатской неприкосновенности. Они будут такими же гражданами как и мы… Через пару дней начнется такая жара, что подонкам захватившим власть ради наживы мало точно не покажется!


Ух ты. Прозревание фанатов Зе идет стремительнейшими темпами.

:mrgreen: да, порохоботы как были туповатыми, так и в камерах с диким удивлением будут скоро визжать, типа: "меняяя заа чтооо? :mrgreen:

Да, есть за что.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:48

В Шестом апелляционном административном суде обязали Центральную избирательную комиссию зарегистрировать народного депутата Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты от Социалистической партии Украины в округе №93 на внеочередных выборах в Верховную Рад, которые состоятся 21 июля. Скан-копия соответствующего решения суда от 17 июля опубликована на сайте slidstvo.info.

Почему бы не отменить глупое требование о цензе оседлости в избирательном законе, потому что все это напоминает нездоровый юмор.

Шария, Клюева сняли, жену Шария, Саакашвили и Онищенко допустили. А теперь надо понять где разница между ними.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:56

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По местным судьям без согласия Президента и его Указа ни один судья не был назначен на должность после судебной реформы.
Можете привести пример, когда Президент был категорически против, но подписал Указ о назначении судьи местного суда?

Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були. Порошенко поставив свого голову ВККСУ - це сильно поміняло систему?
Суддям пох.., хто Президент, аби не заважали робити свій гешефт. Порошенко заважав - тому йде такий реванш. Зеля, очевидно, заважати не буде, тай законних механізмів щось кардинально змінити не має.
Навіть оновлений КС явний правовий імпотент, якщо не зміг дозволити/заблокувати дострокові вибори в Раду, з посиланням на конкретну правову основу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:02

  lapay написав:Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були.


Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.
А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:14

Re: Політичні дискусії

Раз уж тут опять о судьях, которые теперь "судят по закону", то, уверен, freeze следит за развитием этой истории: https://biz.censor.net.ua/news/3138216/ ... volnyatsya
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:17

  freeze написав:
  lapay написав:Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були.


Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.
А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.


А я тебе верю. Что порох подписывая указ про назначение 70 человек перед этим тщательно собеседует каждого. Разговаривает, заглядывает в глаза.
Ну типа как зеля это сейчас делает с кандидатами своей слуги.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:19

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Гражданская позиция 4,6%
Голос 4,4%
Сила и Честь 3,1%


До речі щось вже мало тут чути гриценківців, гордонівців та ін.
Михайло Басараб
Партії, які підспівували Зеленському, прилюдно скоїли самогубство
Дивлюся на рейтинги партій, які підспівували Зеленському і ще недавно волали «не заважайте президентові» розігнати цю злочинну Раду. «Самопоміч», «Громадянська позиція», усілякі рухи нових сил і далі за списком. «Голос» на межі проходження. Ви задоволені електоральною підтримкою? Феноменальний приклад прилюдного самогубства.
Все закономірно, друзі. В очах виборців ви також ця «злочинна і стара система». Ви допомагали нищити і паплюжити нову Україну, яка постала під час війни і Революції гідності. Ви не обмежувалися заслуженою критикою Порошенка. Ви вбивали усі наші спільні здобутки. Вітаю вас, ви разом довели, що це була «погана Україна». Піпл довіряє Зеленському, а не вам, будувати «нову». https://wz.lviv.ua/blogs/394092-partii- ... amohubstvo
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:28

  vano80 написав:
  freeze написав:
  lapay написав:Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були.


Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.
А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.


А я тебе верю. Что порох подписывая указ про назначение 70 человек перед этим тщательно собеседует каждого. Разговаривает, заглядывает в глаза.
Ну типа как зеля это сейчас делает с кандидатами своей слуги.


Из Пороха дурака не делай, Филатов чётко следил за кандидатурами.
freeze
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