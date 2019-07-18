Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Судей назначает Президент по представлению кого-то.
Судді самі себе назначають, перевіряють і прощають. Ніякий По чи Зе, в цій кастовій системі, нічого не зробить і не змінить. Єдине - можна незаконно залякати, як це робив Яник, відкриваючи справи на родичів. А зараз єдине реальне - стати партнером ЄС і послати всі місцеві суди нах..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Судді самі себе назначають, перевіряють і прощають.
Это вы сами выдумали ? По местным судьям без согласия Президента и его Указа ни один судья не был назначен на должность после судебной реформы. Можете привести пример, когда Президент был категорически против, но подписал Указ о назначении судьи местного суда?
А то просто уже анекдот напоминает про доброго дядюшку Ленина. Когда Президент Порошенко, а сейчас Зеленский, не глядя подписывают гору бумажек, потому что боятся кого-то обидеть.
Вкладчик1234 написав:Через пару дней банда подонков и мерзавцев будет лишена депутатской неприкосновенности. Они будут такими же гражданами как и мы… Через пару дней начнется такая жара, что подонкам захватившим власть ради наживы мало точно не покажется!
Ух ты. Прозревание фанатов Зе идет стремительнейшими темпами.
да, порохоботы как были туповатыми, так и в камерах с диким удивлением будут скоро визжать, типа: "меняяя заа чтооо?
В Шестом апелляционном административном суде обязали Центральную избирательную комиссию зарегистрировать народного депутата Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты от Социалистической партии Украины в округе №93 на внеочередных выборах в Верховную Рад, которые состоятся 21 июля. Скан-копия соответствующего решения суда от 17 июля опубликована на сайте slidstvo.info.
Почему бы не отменить глупое требование о цензе оседлости в избирательном законе, потому что все это напоминает нездоровый юмор.
Шария, Клюева сняли, жену Шария, Саакашвили и Онищенко допустили. А теперь надо понять где разница между ними.
freeze написав:По местным судьям без согласия Президента и его Указа ни один судья не был назначен на должность после судебной реформы. Можете привести пример, когда Президент был категорически против, но подписал Указ о назначении судьи местного суда?
Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були. Порошенко поставив свого голову ВККСУ - це сильно поміняло систему? Суддям пох.., хто Президент, аби не заважали робити свій гешефт. Порошенко заважав - тому йде такий реванш. Зеля, очевидно, заважати не буде, тай законних механізмів щось кардинально змінити не має. Навіть оновлений КС явний правовий імпотент, якщо не зміг дозволити/заблокувати дострокові вибори в Раду, з посиланням на конкретну правову основу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були.
Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения. А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.
lapay написав:Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були.
Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения. А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.
А я тебе верю. Что порох подписывая указ про назначение 70 человек перед этим тщательно собеседует каждого. Разговаривает, заглядывает в глаза. Ну типа как зеля это сейчас делает с кандидатами своей слуги.
freeze написав:Гражданская позиция 4,6% Голос 4,4% Сила и Честь 3,1%
До речі щось вже мало тут чути гриценківців, гордонівців та ін.
Михайло Басараб Партії, які підспівували Зеленському, прилюдно скоїли самогубство Дивлюся на рейтинги партій, які підспівували Зеленському і ще недавно волали «не заважайте президентові» розігнати цю злочинну Раду. «Самопоміч», «Громадянська позиція», усілякі рухи нових сил і далі за списком. «Голос» на межі проходження. Ви задоволені електоральною підтримкою? Феноменальний приклад прилюдного самогубства. Все закономірно, друзі. В очах виборців ви також ця «злочинна і стара система». Ви допомагали нищити і паплюжити нову Україну, яка постала під час війни і Революції гідності. Ви не обмежувалися заслуженою критикою Порошенка. Ви вбивали усі наші спільні здобутки. Вітаю вас, ви разом довели, що це була «погана Україна». Піпл довіряє Зеленському, а не вам, будувати «нову». https://wz.lviv.ua/blogs/394092-partii- ... amohubstvo
lapay написав:Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були.
Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения. А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.
А я тебе верю. Что порох подписывая указ про назначение 70 человек перед этим тщательно собеседует каждого. Разговаривает, заглядывает в глаза. Ну типа как зеля это сейчас делает с кандидатами своей слуги.
Из Пороха дурака не делай, Филатов чётко следил за кандидатурами.