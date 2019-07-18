Додано: Чет 18 лип, 2019 20:58

lapay написав: freeze написав: Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.

А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы. Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.

Та це легко перевірити. Чому зараз (після того, як стало очевидна перемога Зе) такий потік неоднозначних рішень? Це знову По винен - таку свиню підклав Зе?

От коли дасте однозначну відповідь, тоді можна буде рухатись далі. Та це легко перевірити. Чому зараз (після того, як стало очевидна перемога Зе) такий потік неоднозначних рішень? Це знову По винен - таку свиню підклав Зе?От коли дасте однозначну відповідь, тоді можна буде рухатись далі.

Потому что на судей стали меньше давить, и они стали позволять себе смотреть на законодательство.Двигаемся далее.А какой поток неоднозначных решений ? Это в вашем понимании всё сбилось, а на самом деле суд стал оценивать просто факты - а бремя доказательство вины переместилось на правоохранительные органы, которые по неграмотности ничего доказать не могут зачастую.Или вы думаете, что сейчас все судьи мечтают, чтобы по ним ДБР вело следственные действия как с этой барышевской судьей с перспективой сесть в тюрьму до 5 лет?