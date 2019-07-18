|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:42
freeze написав:
Из Пороха дурака не делай
Если Славик пролетит, то и делать не нужно будет
Суды тут, конечно, не при чем (которые действительно лояльны Пороху - и ВС, и КС, и ВАС), но стратегия 1 + 1 = 3 может резко обернуться фиаско 1 + 1 = 1. Потеряет 4 своих же процента...
А электорат у Славика тот еще в плане дисциплины - неупоротая (умеренная) молодежь ЗУ, у которой в воскресенье могут дела и поважнее выборов найтись...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2970
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 739 раз.
- Подякували: 1729 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:43
Так это решение практически сразу отменили, а против судьи ведутся следственные действия. В чём проблема ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12302
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3604 раз.
- Подякували: 5256 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:44
Оранжевый-хит сезона написав:
жаль, кажется ПЁС таки попадает в Раду
Собака лает, караван идет
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8520
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1011 раз.
- Подякували: 2267 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:44
freeze написав:
А реально дочитать меня слабо ?
Циркач прямо, в доказательство моей неправоты приведена моя же ссылка )))
Или тоже бухгалтер ?
циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4937
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:50
freeze написав:
Так это решение практически сразу отменили, а против судьи ведутся следственные действия. В чём проблема ?
Проблема в том, что как только пошла слишком негативная реакция (а чего они хотели в разгар сезона) - продюсеры 95го квартала разыграли сценку: "плохой судья понесет наказание". Теперь когда шум уляжется судья восстановится. Лицензию у Скай Апа заберут, но папизже.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30830
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3634 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:51
freeze написав:
Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.
А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.
Та це легко перевірити. Чому зараз (після того, як стало очевидна перемога Зе) такий потік неоднозначних рішень? Це знову По винен - таку свиню підклав Зе?
От коли дасте однозначну відповідь, тоді можна буде рухатись далі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8177
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1061 раз.
- Подякували: 1143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:51
mephala написав:
циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна.
Ты что, клоун, смеешься, посмотри, что я написал.
" Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия"
Посмотри, что ты написал мне в ответ:
забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя.
Идите уже назад в свою палату N 6
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12302
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3604 раз.
- Подякували: 5256 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:52
mephala написав:
циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя.
Что такое "верховний суд правосуддя" - лондонский High Court of Justice?
Ты бы матчасть подучил прежде (или внимательней читай ссылки, которые тебе приаттачивают), чем сикаться на других. Отбор проводит Высшая квалификационная комиссия судей.
PS: к слову, к составу ВККС Порох тоже приложился неслабо. Нельзя сказать, что она ему 100% подконтрольна, но лояльных членов там достаточно, чтобы отсеивать неугодных соискателей...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2970
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 739 раз.
- Подякували: 1729 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:58
lapay написав: freeze написав:
Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.
А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.
Та це легко перевірити. Чому зараз (після того, як стало очевидна перемога Зе) такий потік неоднозначних рішень? Це знову По винен - таку свиню підклав Зе?
От коли дасте однозначну відповідь, тоді можна буде рухатись далі.
Потому что на судей стали меньше давить, и они стали позволять себе смотреть на законодательство.
Двигаемся далее.
А какой поток неоднозначных решений ? Это в вашем понимании всё сбилось, а на самом деле суд стал оценивать просто факты - а бремя доказательство вины переместилось на правоохранительные органы, которые по неграмотности ничего доказать не могут зачастую.
Или вы думаете, что сейчас все судьи мечтают, чтобы по ним ДБР вело следственные действия как с этой барышевской судьей с перспективой сесть в тюрьму до 5 лет?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12302
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3604 раз.
- Подякували: 5256 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:14
vano80 написав: freeze написав: lapay написав:
Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були.
Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.
А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.
А я тебе верю. Что порох подписывая указ про назначение 70 человек перед этим тщательно собеседует каждого. Разговаривает, заглядывает в глаза.
Ну типа как зеля это сейчас делает с кандидатами своей слуги.
Он же там еще "международные консалтинговые агенства" хотел привлекать? Для лучшего отбора наидостойнейших?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4533
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|