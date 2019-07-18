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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3594359535963597 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 2 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: Чет 18 лип, 2019 21:26 freeze написав: mephala написав:

циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна. циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна.



Ты что, клоун, смеешься, посмотри, что я написал.



" Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия"



Посмотри, что ты написал мне в ответ:

забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя.



Идите уже назад в свою палату N 6 Ты что, клоун, смеешься, посмотри, что я написал." Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия"Посмотри, что ты написал мне в ответ:забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя.Идите уже назад в свою палату N 6

спеціально для маніпуляторів приводжу повний текст його допису

freeze написав: Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.



Первый же гугл, который ты так и не освоил.



Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



По обычным судьям

В рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада). Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.Первый же гугл, который ты так и не освоил.Действующий президенти выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.По обычным судьямВ рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такоепо представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада).

а тепер покажіть де ви написали що по Верховному суду призначаються судді президентом з подання ВСП?

якщо читачам не зрозуміло як ними маніпулюють то підкажу їм - фріз згадав ВСП тільки стосовно рядових суддів і чомусь "забув" це згадати стосовно верховного. спеціально для маніпуляторів приводжу повний текст його дописуа тепер покажіть де ви написали що попризначаються судді президентом з подання ВСП?якщо читачам не зрозуміло як ними маніпулюють то підкажу їм - фріз згадав ВСП тільки стосовно рядових суддів і чомусь "забув" це згадати стосовно верховного. mephala Повідомлень: 4937 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 21:30 freeze написав: В Шестом апелляционном административном суде обязали Центральную избирательную комиссию зарегистрировать народного депутата Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты от Социалистической партии Украины в округе №93 на внеочередных выборах в Верховную Рад, которые состоятся 21 июля. Скан-копия соответствующего решения суда от 17 июля опубликована на сайте slidstvo.info.



Почему бы не отменить глупое требование о цензе оседлости в избирательном законе, потому что все это напоминает нездоровый юмор.



Шария, Клюева сняли, жену Шария, Саакашвили и Онищенко допустили. А теперь надо понять где разница между ними. В Шестом апелляционном административном суде обязали Центральную избирательную комиссию зарегистрировать народного депутата Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты от Социалистической партии Украины в округе №93 на внеочередных выборах в Верховную Рад, которые состоятся 21 июля. Скан-копия соответствующего решения суда от 17 июля опубликована на сайте slidstvo.info.Почему бы не отменить глупое требование о цензе оседлости в избирательном законе, потому что все это напоминает нездоровый юмор.Шария, Клюева сняли, жену Шария, Саакашвили и Онищенко допустили. А теперь надо понять где разница между ними.

Саакашвили и Онищенко свои мерзавцы, а остальные нет... Саакашвили и Онищенко свои мерзавцы, а остальные нет... Cler

Повідомлень: 2845 З нами з: 15.07.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 742 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 21:38 Re: Політичні дискусії freeze написав: Потому что на судей стали меньше давить, и они стали позволять себе смотреть на законодательство. Потому что на судей стали меньше давить, и они стали позволять себе смотреть на законодательство.

Прикольненько. За звичай, якщо на тебе ніхто не давить, то роблять те, що хочуть, дивлячись не на якесь законодавство, а на товщину конверта, який суне адвокат.

freeze написав: Это в вашем понимании всё сбилось, а на самом деле суд стал оценивать просто факты - а бремя доказательство вины переместилось на правоохранительные органы, которые по неграмотности ничего доказать не могут зачастую. Это в вашем понимании всё сбилось, а на самом деле суд стал оценивать просто факты - а бремя доказательство вины переместилось на правоохранительные органы, которые по неграмотности ничего доказать не могут зачастую.

Ага. Судді криштально чесні професіонали, а їм підсовують якесь г.., з якого нічого зліпити не можна.

То виходить, що судова реформа Порошенко пройшла на УРА?

Или вы думаете, что сейчас все судьи мечтают, чтобы по ним ДБР вело следственные действия как с этой барышевской судьей с перспективой сесть в тюрьму до 5 лет?

Чхали вони на якесь ДБР. Не має хабаря в руці - не має ніякої справи. А ВККСУ добрий, бо суддів недобір.

https://www.pravda.com.ua/columns/2019/06/29/7219395/

Метою вищевказаного процесу було очищення судової влади від суддів, які є недоброчесними.



Станом на 26 грудня 2018 року ВККС провела кваліфікаційне оцінювання 2043 суддів. З них лише 179 суддів не підтвердили здатності здійснювати правосуддя, що становить 8,7% від загальної кількості.



Однак найгіршим стали не лише кількісні показники, а й якісні: судді, до яких у громадськості було найбільше запитань, формально пройшли процедуру кваліфікаційного оцінювання та залишилися на своїх посадах.



Водночас висновки ГРД щодо таких суддів або не бралися до уваги взагалі, або лише формально досліджувалися.



У 2019 році ВККС планує завершити кваліфікаційне оцінювання усіх суддів.



Такий швидкий графік не дозволяє представникам громадськості повноцінно взяти участь у кваліфікаційному оцінюванні з огляду на те, що вони працюють виключно на громадських засадах та не мають такого матеріально-технічного забезпечення як ВККС.



Більше того, такий швидкий графік лише додатково підтверджує формальний підхід ВККС до оцінювання суддів.



От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав.

І ніякий Зеленський їх не зніме, бо нема ким замінити. А те, що зараз наступає ера беззаконня і рейдерства, так це прямий неслідок того, що Порошенко бізнесмен, а Коломойський жирний рейдер.

Яке було і є начальство, такі були і будуть суди. Прикольненько. За звичай, якщо на тебе ніхто не давить, то роблять те, що хочуть, дивлячись не на якесь законодавство, а на товщину конверта, який суне адвокат.Ага. Судді криштально чесні професіонали, а їм підсовують якесь г.., з якого нічого зліпити не можна.То виходить, що судова реформа Порошенко пройшла на УРА?Чхали вони на якесь ДБР. Не має хабаря в руці - не має ніякої справи. А ВККСУ добрий, бо суддів недобір.От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав.І ніякий Зеленський їх не зніме, бо нема ким замінити. А те, що зараз наступає ера беззаконня і рейдерства, так це прямий неслідок того, що Порошенко бізнесмен, а Коломойський жирний рейдер.Яке було і є начальство, такі були і будуть суди. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8177 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1061 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 21:58 https://news.liga.net/politics/news/u-zelenskogo-otvetili-na-prizyv-kremlya-osvobodit-vyshinskogo

В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.



"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель.



Что же это деется? А как же "надо просто поговорить"? Что это за условия, нового президента же не за этим выбирали? Что же это деется? А как же "надо просто поговорить"? Что это за условия, нового президента же не за этим выбирали? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4533 З нами з: 07.04.17 Подякував: 422 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 21:59 mephala написав: а тепер покажіть де ви написали що по Верховному суду призначаються судді президентом з подання ВСП?

якщо читачам не зрозуміло як ними маніпулюють то підкажу їм - фріз згадав ВСП тільки стосовно рядових суддів і чомусь "забув" це згадати стосовно верховного. а тепер покажіть де ви написали що по Верховному суду призначаються судді президентом з подання ВСП?якщо читачам не зрозуміло як ними маніпулюють то підкажу їм - фріз згадав ВСП тільки стосовно рядових суддів і чомусь "забув" це згадати стосовно верховного.



Что еще один )))

Песикот - Президент не имеет никакого отношения к назначению судей.



Я написал - что Президент назначает судей, чем ты не доволен ? Кто ему что представляет это дело второе. Президент может подписать Указ о назначении, может не подписать.



А чего-то порохоботы так возбудились и пытаются доказать, что дурачок По подписывал свои Указы не глядя ? Рафик ни в чём не виноват типа ))) Что еще один )))Песикот - Президент не имеет никакого отношения к назначению судей.Я написал - что Президент назначает судей, чем ты не доволен ? Кто ему что представляет это дело второе. Президент может подписать Указ о назначении, может не подписать.А чего-то порохоботы так возбудились и пытаются доказать, что дурачок По подписывал свои Указы не глядя ? Рафик ни в чём не виноват типа ))) freeze 4 Повідомлень: 12302 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3604 раз. Подякували: 5256 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 22:08 lapay написав: От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав. От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав.



Это вы по стопам Стругацких пошли. Вы не имеете понятия как в реале всё происходит, и начинаете выдавать свои фантазии за действительность.

Порохоботы начиная с марта месяца заполонили форум фантазиями - только уберут их божество, сразу все упадут на колени, всё развалится, будет гораздо хуже, Путин победит и тд. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе. Это вы по стопам Стругацких пошли. Вы не имеете понятия как в реале всё происходит, и начинаете выдавать свои фантазии за действительность.Порохоботы начиная с марта месяца заполонили форум фантазиями - только уберут их божество, сразу все упадут на колени, всё развалится, будет гораздо хуже, Путин победит и тд. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе. freeze 4 Повідомлень: 12302 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3604 раз. Подякували: 5256 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3594359535963597 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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