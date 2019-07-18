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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3594359535963597

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
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57
Опозиційна платформа - За життя
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Радикальна партія
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Самопоміч
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10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:26

  freeze написав:
  mephala написав:
циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна.


Ты что, клоун, смеешься, посмотри, что я написал.

" Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия"

Посмотри, что ты написал мне в ответ:
забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя.

Идите уже назад в свою палату N 6 :lol: :lol: :lol:

спеціально для маніпуляторів приводжу повний текст його допису
  freeze написав:Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.

Первый же гугл, который ты так и не освоил.

Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По обычным судьям
В рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада).

а тепер покажіть де ви написали що по Верховному суду призначаються судді президентом з подання ВСП?
якщо читачам не зрозуміло як ними маніпулюють то підкажу їм - фріз згадав ВСП тільки стосовно рядових суддів і чомусь "забув" це згадати стосовно верховного.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:30

  freeze написав:В Шестом апелляционном административном суде обязали Центральную избирательную комиссию зарегистрировать народного депутата Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты от Социалистической партии Украины в округе №93 на внеочередных выборах в Верховную Рад, которые состоятся 21 июля. Скан-копия соответствующего решения суда от 17 июля опубликована на сайте slidstvo.info.

Почему бы не отменить глупое требование о цензе оседлости в избирательном законе, потому что все это напоминает нездоровый юмор.

Шария, Клюева сняли, жену Шария, Саакашвили и Онищенко допустили. А теперь надо понять где разница между ними.

Саакашвили и Онищенко свои мерзавцы, а остальные нет...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:38

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Потому что на судей стали меньше давить, и они стали позволять себе смотреть на законодательство.

Прикольненько. За звичай, якщо на тебе ніхто не давить, то роблять те, що хочуть, дивлячись не на якесь законодавство, а на товщину конверта, який суне адвокат.
  freeze написав:Это в вашем понимании всё сбилось, а на самом деле суд стал оценивать просто факты - а бремя доказательство вины переместилось на правоохранительные органы, которые по неграмотности ничего доказать не могут зачастую.

Ага. Судді криштально чесні професіонали, а їм підсовують якесь г.., з якого нічого зліпити не можна.
То виходить, що судова реформа Порошенко пройшла на УРА? ;)
Или вы думаете, что сейчас все судьи мечтают, чтобы по ним ДБР вело следственные действия как с этой барышевской судьей с перспективой сесть в тюрьму до 5 лет?

Чхали вони на якесь ДБР. Не має хабаря в руці - не має ніякої справи. А ВККСУ добрий, бо суддів недобір.
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/06/29/7219395/
Метою вищевказаного процесу було очищення судової влади від суддів, які є недоброчесними.

Станом на 26 грудня 2018 року ВККС провела кваліфікаційне оцінювання 2043 суддів. З них лише 179 суддів не підтвердили здатності здійснювати правосуддя, що становить 8,7% від загальної кількості.

Однак найгіршим стали не лише кількісні показники, а й якісні: судді, до яких у громадськості було найбільше запитань, формально пройшли процедуру кваліфікаційного оцінювання та залишилися на своїх посадах.

Водночас висновки ГРД щодо таких суддів або не бралися до уваги взагалі, або лише формально досліджувалися.

У 2019 році ВККС планує завершити кваліфікаційне оцінювання усіх суддів.

Такий швидкий графік не дозволяє представникам громадськості повноцінно взяти участь у кваліфікаційному оцінюванні з огляду на те, що вони працюють виключно на громадських засадах та не мають такого матеріально-технічного забезпечення як ВККС.

Більше того, такий швидкий графік лише додатково підтверджує формальний підхід ВККС до оцінювання суддів.


От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав.
І ніякий Зеленський їх не зніме, бо нема ким замінити. А те, що зараз наступає ера беззаконня і рейдерства, так це прямий неслідок того, що Порошенко бізнесмен, а Коломойський жирний рейдер.
Яке було і є начальство, такі були і будуть суди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:58

https://news.liga.net/politics/news/u-zelenskogo-otvetili-na-prizyv-kremlya-osvobodit-vyshinskogo
В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель.


Что же это деется? А как же "надо просто поговорить"? Что это за условия, нового президента же не за этим выбирали?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:59

  mephala написав:а тепер покажіть де ви написали що по Верховному суду призначаються судді президентом з подання ВСП?
якщо читачам не зрозуміло як ними маніпулюють то підкажу їм - фріз згадав ВСП тільки стосовно рядових суддів і чомусь "забув" це згадати стосовно верховного.


Что еще один )))
Песикот - Президент не имеет никакого отношения к назначению судей.

Я написал - что Президент назначает судей, чем ты не доволен ? Кто ему что представляет это дело второе. Президент может подписать Указ о назначении, может не подписать.

А чего-то порохоботы так возбудились и пытаются доказать, что дурачок По подписывал свои Указы не глядя ? Рафик ни в чём не виноват типа )))
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:08

  lapay написав:От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав.


Это вы по стопам Стругацких пошли. Вы не имеете понятия как в реале всё происходит, и начинаете выдавать свои фантазии за действительность.
Порохоботы начиная с марта месяца заполонили форум фантазиями - только уберут их божество, сразу все упадут на колени, всё развалится, будет гораздо хуже, Путин победит и тд. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе.
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