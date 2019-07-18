Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав: циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна.
Ты что, клоун, смеешься, посмотри, что я написал.
" Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия"
Посмотри, что ты написал мне в ответ: забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя.
Идите уже назад в свою палату N 6
спеціально для маніпуляторів приводжу повний текст його допису
freeze написав:Угу, какой сельский бухгалтер, такие и сельские юристы.
Первый же гугл, который ты так и не освоил.
Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По обычным судьям В рамках судебной реформы минимальный возрастной порог для судей был повышен до 30 лет и установлен максимальный – 65 лет. Также введена процедура назначения судей на основании публичного конкурса и квалификационного оценивания. Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия (ранее бессрочное избрание судей осуществляла Верховная Рада).
а тепер покажіть де ви написали що по Верховному суду призначаються судді президентом з подання ВСП? якщо читачам не зрозуміло як ними маніпулюють то підкажу їм - фріз згадав ВСП тільки стосовно рядових суддів і чомусь "забув" це згадати стосовно верховного.
freeze написав:В Шестом апелляционном административном суде обязали Центральную избирательную комиссию зарегистрировать народного депутата Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты от Социалистической партии Украины в округе №93 на внеочередных выборах в Верховную Рад, которые состоятся 21 июля. Скан-копия соответствующего решения суда от 17 июля опубликована на сайте slidstvo.info.
Почему бы не отменить глупое требование о цензе оседлости в избирательном законе, потому что все это напоминает нездоровый юмор.
Шария, Клюева сняли, жену Шария, Саакашвили и Онищенко допустили. А теперь надо понять где разница между ними.
Саакашвили и Онищенко свои мерзавцы, а остальные нет...
freeze написав:Потому что на судей стали меньше давить, и они стали позволять себе смотреть на законодательство.
Прикольненько. За звичай, якщо на тебе ніхто не давить, то роблять те, що хочуть, дивлячись не на якесь законодавство, а на товщину конверта, який суне адвокат.
freeze написав:Это в вашем понимании всё сбилось, а на самом деле суд стал оценивать просто факты - а бремя доказательство вины переместилось на правоохранительные органы, которые по неграмотности ничего доказать не могут зачастую.
Ага. Судді криштально чесні професіонали, а їм підсовують якесь г.., з якого нічого зліпити не можна. То виходить, що судова реформа Порошенко пройшла на УРА?
Или вы думаете, что сейчас все судьи мечтают, чтобы по ним ДБР вело следственные действия как с этой барышевской судьей с перспективой сесть в тюрьму до 5 лет?
Метою вищевказаного процесу було очищення судової влади від суддів, які є недоброчесними.
Станом на 26 грудня 2018 року ВККС провела кваліфікаційне оцінювання 2043 суддів. З них лише 179 суддів не підтвердили здатності здійснювати правосуддя, що становить 8,7% від загальної кількості.
Однак найгіршим стали не лише кількісні показники, а й якісні: судді, до яких у громадськості було найбільше запитань, формально пройшли процедуру кваліфікаційного оцінювання та залишилися на своїх посадах.
Водночас висновки ГРД щодо таких суддів або не бралися до уваги взагалі, або лише формально досліджувалися.
У 2019 році ВККС планує завершити кваліфікаційне оцінювання усіх суддів.
Такий швидкий графік не дозволяє представникам громадськості повноцінно взяти участь у кваліфікаційному оцінюванні з огляду на те, що вони працюють виключно на громадських засадах та не мають такого матеріально-технічного забезпечення як ВККС.
Більше того, такий швидкий графік лише додатково підтверджує формальний підхід ВККС до оцінювання суддів.
От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав. І ніякий Зеленський їх не зніме, бо нема ким замінити. А те, що зараз наступає ера беззаконня і рейдерства, так це прямий неслідок того, що Порошенко бізнесмен, а Коломойський жирний рейдер. Яке було і є начальство, такі були і будуть суди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель.
Что же это деется? А как же "надо просто поговорить"? Что это за условия, нового президента же не за этим выбирали?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
mephala написав:а тепер покажіть де ви написали що по Верховному суду призначаються судді президентом з подання ВСП? якщо читачам не зрозуміло як ними маніпулюють то підкажу їм - фріз згадав ВСП тільки стосовно рядових суддів і чомусь "забув" це згадати стосовно верховного.
Что еще один ))) Песикот - Президент не имеет никакого отношения к назначению судей.
Я написал - что Президент назначает судей, чем ты не доволен ? Кто ему что представляет это дело второе. Президент может подписать Указ о назначении, может не подписать.
А чего-то порохоботы так возбудились и пытаются доказать, что дурачок По подписывал свои Указы не глядя ? Рафик ни в чём не виноват типа )))
lapay написав:От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав.
Это вы по стопам Стругацких пошли. Вы не имеете понятия как в реале всё происходит, и начинаете выдавать свои фантазии за действительность. Порохоботы начиная с марта месяца заполонили форум фантазиями - только уберут их божество, сразу все упадут на колени, всё развалится, будет гораздо хуже, Путин победит и тд. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе.