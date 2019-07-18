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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3595359635973598 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 2 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: Чет 18 лип, 2019 22:25 lapay написав: freeze написав: Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе.

Фантазія - це те, що Порошенко назначав якогось баришевського суддю. Реформа почалась з верхівки судової системи, що цілком логічно. Половину суддів ніхто і не питав - "А що ти робив до Революції?", а тих, кого питали, поблажливо похлопали по плечу самі ж судді, і 93% залишили працювати.

Я ж навіть цитату дав. Фантазія - це те, що Порошенко назначав якогось баришевського суддю. Реформа почалась з верхівки судової системи, що цілком логічно. Половину суддів ніхто і не питав - "А що ти робив до Революції?", а тих, кого питали, поблажливо похлопали по плечу самі ж судді, і 93% залишили працювати.Я ж навіть цитату дав.



Вы путаете два диаметрально противоположных процесса - назначение судей и увольнение судей. Там совсем разные пути. И роль и мотивация президента в этих процессах сильно разнятся. Вы путаете два диаметрально противоположных процесса - назначение судей и увольнение судей. Там совсем разные пути. И роль и мотивация президента в этих процессах сильно разнятся. freeze 4 Повідомлень: 12306 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3604 раз. Подякували: 5256 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 22:27 Re: Політичні дискусії Только что по "Плюсам" примерный мальчик из примерной семьи Вова Гройсман решил сдать Петра Порошенка:



Гройсман:



"Петро Порошенко нанял десятки тысяч ботов,



которые активно пиарят его



и антипиарят конкурентов в интернете,



это десятки тысячи ботов по многочисленных ботофермах по всей стране.



Петро Алексеевич очень темный человек.



Петру Порошенку надо посмотреть в зеркало и ответить на вопрос



зачем он лично воровал,



зачем крышевал многочисленные воровские схемы ? ".





57 человек в голосовалке -



это те о ком только что сказал Гройсман,



или это люди настолько не разбираются ни в политике, ни в экономике ? Автор77 Повідомлень: 376 З нами з: 09.11.16 Подякував: 46 раз. Подякували: 447 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 22:35 Re: Політичні дискусії freeze написав: Вы путаете два диаметрально противоположных процесса - назначение судей и увольнение судей. Там совсем разные пути. И роль и мотивация президента в этих процессах сильно разнятся. Вы путаете два диаметрально противоположных процесса - назначение судей и увольнение судей. Там совсем разные пути. И роль и мотивация президента в этих процессах сильно разнятся.

Я, якраз, не плутаю. Там, де була реформа, там назначали нових суддів, а левова частка, знизу піраміди, залишились старі, от вони і чудять, як сумнозвісний Вовк. Я, якраз, не плутаю. Там, де була реформа, там назначали нових суддів, а левова частка, знизу піраміди, залишились старі, от вони і чудять, як сумнозвісний Вовк. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8180 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1061 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 22:44 Автор77 написав: Только что по "Плюсам" примерный мальчик из примерной семьи Вова Гройсман решил сдать Петра Порошенка:



Гройсман:



"Петро Порошенко нанял десятки тысяч ботов,



которые активно пиарят его



и антипиарят конкурентов в интернете,



это десятки тысячи ботов по многочисленных ботофермах по всей стране.



Петро Алексеевич очень темный человек.



Петру Порошенку надо посмотреть в зеркало и ответить на вопрос



зачем он лично воровал,



зачем крышевал многочисленные воровские схемы ? ".





57 человек в голосовалке -



это те о ком только что сказал Гройсман,



или это люди настолько не разбираются ни в политике, ни в экономике ? Только что по "Плюсам" примерный мальчик из примерной семьи Вова Гройсман решил сдать Петра Порошенка:Гройсман:"Петро Порошенко нанял десятки тысяч ботов,которые активно пиарят егои антипиарят конкурентов в интернете,это десятки тысячи ботов по многочисленных ботофермах по всей стране.Петро Алексеевич очень темный человек.Петру Порошенку надо посмотреть в зеркало и ответить на вопросзачем он лично воровал,зачем крышевал многочисленные воровские схемы ? ".57 человек в голосовалке -это те о ком только что сказал Гройсман,или это люди настолько не разбираются ни в политике, ни в экономике ?



Это же замечательно. Ждем его показаний на суде. У него же и доказательство есть преступлений документальные, он же трындеть не будет.

Кстати и тут порох виноват. "До ВР потрапив за списком Блоку Порошенка" Куда порох смотрел же, а? Это же замечательно. Ждем его показаний на суде. У него же и доказательство есть преступлений документальные, он же трындеть не будет.Кстати и тут порох виноват. "До ВР потрапив за списком Блоку Порошенка" Куда порох смотрел же, а? vano80 Повідомлень: 1305 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 22:46 lapay написав: freeze написав: Вы путаете два диаметрально противоположных процесса - назначение судей и увольнение судей. Там совсем разные пути. И роль и мотивация президента в этих процессах сильно разнятся. Вы путаете два диаметрально противоположных процесса - назначение судей и увольнение судей. Там совсем разные пути. И роль и мотивация президента в этих процессах сильно разнятся.

Я, якраз, не плутаю. Там, де була реформа, там назначали нових суддів, а левова частка, знизу піраміди, залишились старі, от вони і чудять, як сумнозвісний Вовк. Я, якраз, не плутаю. Там, де була реформа, там назначали нових суддів, а левова частка, знизу піраміди, залишились старі, от вони і чудять, як сумнозвісний Вовк.



И судью Чауса личная охрана Порошенко не вывозила мимо погранцов в Молдову ?

Ангел просто. Нечестные судьи, издеваясь под носом Порошенко творили свои дела. НАБУ, Генпрокуратура кума, САП вообще были не в курсе. Куратор судьев Филатов бегал и говорил ай-ай. Никто не знал.

Новый лозунг Порохоботов - Черчилль был беспомощный и на всё плохое влиять не мог))) И судью Чауса личная охрана Порошенко не вывозила мимо погранцов в Молдову ?Ангел просто. Нечестные судьи, издеваясь под носом Порошенко творили свои дела. НАБУ, Генпрокуратура кума, САП вообще были не в курсе. Куратор судьев Филатов бегал и говорил ай-ай. Никто не знал.Новый лозунг Порохоботов - Черчилль был беспомощный и на всё плохое влиять не мог))) freeze 4 Повідомлень: 12306 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3604 раз. Подякували: 5256 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 22:47 vano80 написав: rjkz написав: vano80 написав:

Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.

И вышиванки налепить повсюду. Понятно, очередной телевизор. Папередники все просрали, а мы вот как, ух.И вышиванки налепить повсюду.



Что мы "ух"?

С какого перепуга?

По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.

Проиграет тот, кто будет последний. Что мы "ух"?С какого перепуга?По умному, все у кого есть мозги должен понимать, что процесс набрал таких масштабов, что в него надо включиться.Проиграет тот, кто будет последний.



Так посоветуй выход. Вышиванки тут уже навсегда. Кац предлагает сдаться? Ждем соседа, который вразумит и научит? Вернем сссеру, таежный союз, братья навек? Так посоветуй выход. Вышиванки тут уже навсегда. Кац предлагает сдаться? Ждем соседа, который вразумит и научит? Вернем сссеру, таежный союз, братья навек?



1.сссера больше не будет. надеюсь. он создавался в свое время огромной кровью, его воссоздание обернется еще большей. "нельзя войти в одну реку дважды".

2.братья? с такими родственничками и враги за друзей сойдут.

3. выход? на момент 2014 уже был некислый поток. офощ многих достал, в перемены после реванша апельсинового майдана никто уже не верил и ...вдруг...Майдан. офощ сбежал, порох получил небывалый кредит доверия - 54 в первом-же туре. Ему-бы реформы провести, пусть даже через боль...впрочем боли было хоть отбавляй...реформ не было...реформаторов, настоящих реформаторов вытеснили решалы и все вернулось в старое болото. Я думаю, именно этот ОЧЕРЕДНОЙ реванш коррупции над будущим страны и живущих в ней людей ударил сильней, чем правление офощеподобных. И тех людей, которые уже уехали, многие не на заработки, а навсегда, уже не вернешь. Надо остановить тех, кто "в процессе" (процесс - это от года до 5-6 в зависимости от возможностей и удачи) и тех кто намеревается этот процесс начать. Вряд-ли это сработает на 70%, не говоря о 100, но и 30% - это не мало. Но это не решит проблемы. Нужны еще люди. Где их взять? Ответ на поверхности - в Европе иммиграционный кризис, у нас не хватает людей. Надо перенаправить потоки беженцев в Украину. Но они сюда не поедут. Надо заполучать новых, для этого параллельно заручиться поддержкой и содействием ЕС и проводиь реформы. Бегом! И не только экономические, структурные, но и реформа самой гуманитарной среды, а именно - в Украине крайняя степень нетепимости по многим критериям. Это не я придумал.Это мнение ООН. Это мнение Конгресса США. И еще ряда международных организаций. В том числе из-за этого Украину покидали и покидают люди. Очень много людей. С 91 года миллионы. Поэтому есть вопросы, которые надо решить тут самим. Без этого сюда никто не поедет. И это вопрос не одного года. Не знаю, есть-ли у нас эти годы. 1.сссера больше не будет. надеюсь. он создавался в свое время огромной кровью, его воссоздание обернется еще большей. "нельзя войти в одну реку дважды".2.братья? с такими родственничками и враги за друзей сойдут.3. выход? на момент 2014 уже был некислый поток. офощ многих достал, в перемены после реванша апельсинового майдана никто уже не верил и ...вдруг...Майдан. офощ сбежал, порох получил небывалый кредит доверия - 54 в первом-же туре. Ему-бы реформы провести, пусть даже через боль...впрочем боли было хоть отбавляй...реформ не было...реформаторов, настоящих реформаторов вытеснили решалы и все вернулось в старое болото. Я думаю, именно этот ОЧЕРЕДНОЙ реванш коррупции над будущим страны и живущих в ней людей ударил сильней, чем правление офощеподобных. И тех людей, которые уже уехали, многие не на заработки, а навсегда, уже не вернешь. Надо остановить тех, кто "в процессе" (процесс - это от года до 5-6 в зависимости от возможностей и удачи) и тех кто намеревается этот процесс начать. Вряд-ли это сработает на 70%, не говоря о 100, но и 30% - это не мало. Но это не решит проблемы. Нужны еще люди. Где их взять? Ответ на поверхности - в Европе иммиграционный кризис, у нас не хватает людей. Надо перенаправить потоки беженцев в Украину. Но они сюда не поедут. Надо заполучать новых, для этого параллельно заручиться поддержкой и содействием ЕС и проводиь реформы. Бегом! И не только экономические, структурные, но и реформа самой гуманитарной среды, а именно - в Украине крайняя степень нетепимости по многим критериям. Это не я придумал.Это мнение ООН. Это мнение Конгресса США. И еще ряда международных организаций. В том числе из-за этого Украину покидали и покидают люди. Очень много людей. С 91 года миллионы. Поэтому есть вопросы, которые надо решить тут самим. Без этого сюда никто не поедет. И это вопрос не одного года. Не знаю, есть-ли у нас эти годы. rjkz

Повідомлень: 9747 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4252 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 22:57 Re: Політичні дискусії freeze написав: И судью Чауса личная охрана Порошенко не вывозила мимо погранцов в Молдову ? И судью Чауса личная охрана Порошенко не вывозила мимо погранцов в Молдову ?

Земля Обєтованна перекочувала в Молдову. Кого там тільки немає.

freeze написав: Ангел просто. Нечестные судьи, издеваясь под носом Порошенко творили свои дела. НАБУ, Генпрокуратура кума, САП вообще были не в курсе. Куратор судьев Филатов бегал и говорил ай-ай. Никто не знал.

Новый лозунг Порохоботов - Черчилль был беспомощный и на всё плохое влиять не мог))) Ангел просто. Нечестные судьи, издеваясь под носом Порошенко творили свои дела. НАБУ, Генпрокуратура кума, САП вообще были не в курсе. Куратор судьев Филатов бегал и говорил ай-ай. Никто не знал.Новый лозунг Порохоботов - Черчилль был беспомощный и на всё плохое влиять не мог)))

Так що саме творили нечесні судді при Порошенко. Конфіскували бабло банди Януковича? Які конкретно рішення суддів спричинил такий збиток державі чи бізнесу, як недавні рішення Вовка і Ко?

Досить вже фантазувати. Земля Обєтованна перекочувала в Молдову. Кого там тільки немає.Так що саме творили нечесні судді при Порошенко. Конфіскували бабло банди Януковича? Які конкретно рішення суддів спричинил такий збиток державі чи бізнесу, як недавні рішення Вовка і Ко?Досить вже фантазувати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8180 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1061 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 23:09 lapay написав: Які конкретно рішення суддів спричинил такий збиток державі чи бізнесу, як недавні рішення Вовка і Ко? Які конкретно рішення суддів спричинил такий збиток державі чи бізнесу, як недавні рішення Вовка і Ко?



Не занимайтесь дуристикой.

В вашем представлении судья сел за стол, взял ручку и от фонаря что-то там выдумал в обосновании своего решения.

И это бесконтрольно воплотилось в жизнь ?

Сами-то читали те решения которые не нравятся, их обосновательную часть, не силились понять почему именно такое решение ?

Если правоохранители и чиновники по безграмотности такую ахинею делали при расследовании или при принятии решений, что кажется, что у них церковно-приходская школа как максимум закончена. Любой вменяемый западный судья поступил бы ровно так же. Или судьи по-вашему должны судить по методу революционной целесообразности ?



А решения, которые можно трактовать двояко, в основном отменяются вышестоящими судами.



Вот только сегодня например

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Игорю Коломойскому ЧАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по ним. Не занимайтесь дуристикой.В вашем представлении судья сел за стол, взял ручку и от фонаря что-то там выдумал в обосновании своего решения.И это бесконтрольно воплотилось в жизнь ?Сами-то читали те решения которые не нравятся, их обосновательную часть, не силились понять почему именно такое решение ?Если правоохранители и чиновники по безграмотности такую ахинею делали при расследовании или при принятии решений, что кажется, что у них церковно-приходская школа как максимум закончена. Любой вменяемый западный судья поступил бы ровно так же. Или судьи по-вашему должны судить по методу революционной целесообразности ?А решения, которые можно трактовать двояко, в основном отменяются вышестоящими судами.Вот только сегодня напримерВерховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Игорю Коломойскому ЧАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по ним. freeze 4 Повідомлень: 12306 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3604 раз. Подякували: 5256 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3595359635973598 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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