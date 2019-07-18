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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3596359735983599 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 2 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: П'ят 19 лип, 2019 00:22 freeze написав: mephala написав: циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна. циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна. Ты что, клоун, смеешься, посмотри, что я написал.

" Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия"

Посмотри, что ты написал мне в ответ:

забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя.

Идите уже назад в свою палату N 6 Ты что, клоун, смеешься, посмотри, что я написал." Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия"Посмотри, что ты написал мне в ответ:забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя.Идите уже назад в свою палату N 6 Фріз-Ви мене дивуєте...

Такий приклад

Президент підписує(або не підписує) закони прийняті Верховною Радою...

Його що тепер звинувачувати у всіх гріхах всіх депутатів які голосували за Закони ним підписані,але в кінцевому результаті були змінені іншими законами? Фріз-Ви мене дивуєте...Такий прикладПрезидент підписує(або не підписує) закони прийняті Верховною Радою...Його що тепер звинувачувати у всіх гріхах всіх депутатів які голосували за Закони ним підписані,але в кінцевому результаті були змінені іншими законами? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21194 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 00:29 Баблонавт написав: rjkz написав: vano80 написав: Тогда к чему было это -

"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.

Просто подождать.

Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.

Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."



Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать? Тогда к чему было это -"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.Просто подождать.Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?



В общем-то да. С уточнениями.

Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства ....... В общем-то да. С уточнениями.Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства ....... Черноморское морское пароходство.

Ссылка на Википедию:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5

На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов....

На январь 1998 года осталось 15 вымпелов......

На 2004 год компания имела 6 судов......

По состоянию на сегодняшний день флот ЧМП сократился до одного вымпела. Черноморское морское пароходство.Ссылка на Википедию:На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов....На январь 1998 года осталось 15 вымпелов......На 2004 год компания имела 6 судов......По состоянию на сегодняшний день флот ЧМП сократился до одного вымпела.



а в 1992? а в 1992? rjkz

Повідомлень: 9749 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4252 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 00:31 freeze написав: lapay написав: От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав. От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав. Это вы по стопам Стругацких пошли. Вы не имеете понятия как в реале всё происходит, и начинаете выдавать свои фантазии за действительность.

Порохоботы начиная с марта месяца заполонили форум фантазиями - только уберут их божество, сразу все упадут на колени, всё развалится, будет гораздо хуже, Путин победит и тд. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе. Это вы по стопам Стругацких пошли. Вы не имеете понятия как в реале всё происходит, и начинаете выдавать свои фантазии за действительность.Порохоботы начиная с марта месяца заполонили форум фантазиями - только уберут их божество, сразу все упадут на колени, всё развалится, будет гораздо хуже, Путин победит и тд. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе. При чому тут все робилось само-собою?

Були першочергові питання,як на мене це

Перше - Армія ,без якої нас уже б розшматували , на первинних етапах дірки закрили добровольцями-але за 2 роки основне навантаження почали нести ЗСУ

Друге - Міжнародна Коаліція - навіть до сьогодні вона працює...

Третє - Стійкість фінансової системи - працює

Четверте - боротьба з безробіттям яке автоматично виникло від агресії росії і заборони нашого експорту в росію російськими органами(а не тільки нашими)-вирішена в нетрадиційний спосіб шляхом безвізу

Пяте - Томос - я особисто вважаю що це потрібно - багато хто вважає що ні-залишимо це питання на розгляд історії



Критично не зроблені(не встиг ,не зміг)

Перше - вплив олігархату на політичну систему(знищили коломойського-підсилили ажметова)

Друге - судова система-повна профанація,особливо тоді коли суддя з зарплатою в 200 грн година - може 10 годин (за його власним бажанням) розглядати справу про адмінштраф величиною в 350-1700 грн... При чому тут все робилось само-собою?Були першочергові питання,як на мене це- Армія ,без якої нас уже б розшматували , на первинних етапах дірки закрили добровольцями-але за 2 роки основне навантаження почали нести ЗСУ- Міжнародна Коаліція - навіть до сьогодні вона працює...- Стійкість фінансової системи - працює- боротьба з безробіттям яке автоматично виникло від агресії росії і заборони нашого експорту в росію російськими органами(а не тільки нашими)-вирішена в нетрадиційний спосіб шляхом безвізу- Томос - я особисто вважаю що це потрібно - багато хто вважає що ні-залишимо це питання на розгляд історії- вплив олігархату на політичну систему(знищили коломойського-підсилили ажметова)- судова система-повна профанація,особливо тоді коли суддя з зарплатою в 200 грн година - може 10 годин (за його власним бажанням) розглядати справу про адмінштраф величиною в 350-1700 грн... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21194 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3596359735983599 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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