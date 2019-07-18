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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3596359735983599

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 00:22

  freeze написав:
  mephala написав:циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна.
Ты что, клоун, смеешься, посмотри, что я написал.
" Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия"
Посмотри, что ты написал мне в ответ:
забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя.
Идите уже назад в свою палату N 6 :lol: :lol: :lol:
Фріз-Ви мене дивуєте...
Такий приклад
Президент підписує(або не підписує) закони прийняті Верховною Радою...
Його що тепер звинувачувати у всіх гріхах всіх депутатів які голосували за Закони ним підписані,але в кінцевому результаті були змінені іншими законами?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 00:29

  Баблонавт написав:
  rjkz написав:
  vano80 написав:Тогда к чему было это -
"Недругам Украины ничего особо и делать не надо.
Просто подождать.
Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции.
Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."

Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?


В общем-то да. С уточнениями.
Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства .......
Черноморское морское пароходство.
Ссылка на Википедию:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов....
На январь 1998 года осталось 15 вымпелов......
На 2004 год компания имела 6 судов......
По состоянию на сегодняшний день флот ЧМП сократился до одного вымпела.


а в 1992?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 00:31

  freeze написав:
  lapay написав:От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав.
Это вы по стопам Стругацких пошли. Вы не имеете понятия как в реале всё происходит, и начинаете выдавать свои фантазии за действительность.
Порохоботы начиная с марта месяца заполонили форум фантазиями - только уберут их божество, сразу все упадут на колени, всё развалится, будет гораздо хуже, Путин победит и тд. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе.
При чому тут все робилось само-собою?
Були першочергові питання,як на мене це
Перше - Армія ,без якої нас уже б розшматували , на первинних етапах дірки закрили добровольцями-але за 2 роки основне навантаження почали нести ЗСУ
Друге - Міжнародна Коаліція - навіть до сьогодні вона працює...
Третє - Стійкість фінансової системи - працює
Четверте - боротьба з безробіттям яке автоматично виникло від агресії росії і заборони нашого експорту в росію російськими органами(а не тільки нашими)-вирішена в нетрадиційний спосіб шляхом безвізу
Пяте - Томос - я особисто вважаю що це потрібно - багато хто вважає що ні-залишимо це питання на розгляд історії

Критично не зроблені(не встиг ,не зміг)
Перше - вплив олігархату на політичну систему(знищили коломойського-підсилили ажметова)
Друге - судова система-повна профанація,особливо тоді коли суддя з зарплатою в 200 грн година - може 10 годин (за його власним бажанням) розглядати справу про адмінштраф величиною в 350-1700 грн...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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