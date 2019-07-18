Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:циркач та маніпулятор це ти як раз. написати що Президент призначає суддів і забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. маніпуляторам звісно ж не потрібно щоб читачі знали всю інформацію. маніпулятори озвучують тільки ту частинку яка їм вигідна.
Ты что, клоун, смеешься, посмотри, что я написал. " Такое назначение осуществляется Президентом по представлению Высшего Совета правосудия" Посмотри, что ты написал мне в ответ: забути сказати про те що йому на призначення списки подає верховний суд правосуддя. Идите уже назад в свою палату N 6
Фріз-Ви мене дивуєте... Такий приклад Президент підписує(або не підписує) закони прийняті Верховною Радою... Його що тепер звинувачувати у всіх гріхах всіх депутатів які голосували за Закони ним підписані,але в кінцевому результаті були змінені іншими законами?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
vano80 написав:Тогда к чему было это - "Недругам Украины ничего особо и делать не надо. Просто подождать. Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции. Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."
Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?
В общем-то да. С уточнениями. Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства .......
lapay написав:От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав.
Это вы по стопам Стругацких пошли. Вы не имеете понятия как в реале всё происходит, и начинаете выдавать свои фантазии за действительность. Порохоботы начиная с марта месяца заполонили форум фантазиями - только уберут их божество, сразу все упадут на колени, всё развалится, будет гораздо хуже, Путин победит и тд. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе.
При чому тут все робилось само-собою? Були першочергові питання,як на мене це Перше - Армія ,без якої нас уже б розшматували , на первинних етапах дірки закрили добровольцями-але за 2 роки основне навантаження почали нести ЗСУ Друге - Міжнародна Коаліція - навіть до сьогодні вона працює... Третє - Стійкість фінансової системи - працює Четверте - боротьба з безробіттям яке автоматично виникло від агресії росії і заборони нашого експорту в росію російськими органами(а не тільки нашими)-вирішена в нетрадиційний спосіб шляхом безвізу Пяте - Томос - я особисто вважаю що це потрібно - багато хто вважає що ні-залишимо це питання на розгляд історії
Критично не зроблені(не встиг ,не зміг) Перше - вплив олігархату на політичну систему(знищили коломойського-підсилили ажметова) Друге - судова система-повна профанація,особливо тоді коли суддя з зарплатою в 200 грн година - може 10 годин (за його власним бажанням) розглядати справу про адмінштраф величиною в 350-1700 грн...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69