Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:Тогда к чему было это - "Недругам Украины ничего особо и делать не надо. Просто подождать. Подождать пока правители в вышиванках выдавят молодую часть населения из страны, а пожилая сядет на шею оставшимся, что приведет к еще бОльшей миграции. Потом надо будет просто войти в пустую страну, с ноги открыв пограничный шлагбаум."
Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?
В общем-то да. С уточнениями. Если Вам позволяет возраст, то, возможно, Вы помните, что СССР развалился на волне "роста национального самосознания"? Странным образом "переобувшийся в полете" из Беловежской пущи кравчук сменил костюм комуняцкого партийного функционера на вышиванку, что позволило ему несколько лет опускать страну, разваливать и разворовывать ее экономику. Опять-же если возраст Вам позволяет помнить, был небольшой, замятый скандалец (энторнетов тогда не было, все было на бумажках, доступа к информации тоже не было, если находился борзый журналист, раскопавший какие-то дела, то его обычно закапывали в ближайшем лесу) с продажей нескольких сот судов Черноморского пароходства .......
lapay написав:От так воно працює в реалі, а не у мріях зефілів. Мало того, що перевірка формальна, бо темп захмарний, так і перевірено тільки половину суддів, і ніякий Порошенко їх і близько не назначав.
Это вы по стопам Стругацких пошли. Вы не имеете понятия как в реале всё происходит, и начинаете выдавать свои фантазии за действительность. Порохоботы начиная с марта месяца заполонили форум фантазиями - только уберут их божество, сразу все упадут на колени, всё развалится, будет гораздо хуже, Путин победит и тд. Сейчас новая фантазия - Порошенко ни при чем, от него пять лет ничего не зависело, к судебной системе он близко не подходил, всё делалось само по себе.
При чому тут все робилось само-собою? Були першочергові питання,як на мене це Перше - Армія ,без якої нас уже б розшматували , на первинних етапах дірки закрили добровольцями-але за 2 роки основне навантаження почали нести ЗСУ Друге - Міжнародна Коаліція - навіть до сьогодні вона працює... Третє - Стійкість фінансової системи - працює Четверте - боротьба з безробіттям яке автоматично виникло від агресії росії і заборони нашого експорту в росію російськими органами(а не тільки нашими)-вирішена в нетрадиційний спосіб шляхом безвізу Пяте - Томос - я особисто вважаю що це потрібно - багато хто вважає що ні-залишимо це питання на розгляд історії
Критично не зроблені(не встиг ,не зміг) Перше - вплив олігархату на політичну систему(знищили коломойського-підсилили ажметова) Друге - судова система-повна профанація,особливо тоді коли суддя з зарплатою в 200 грн година - може 10 годин (за його власним бажанням) розглядати справу про адмінштраф величиною в 350-1700 грн...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:Если правоохранители и чиновники по безграмотности такую ахинею делали при расследовании или при принятии решений, что кажется, что у них церковно-приходская школа как максимум закончена. Любой вменяемый западный судья поступил бы ровно так же. Или судьи по-вашему должны судить по методу революционной целесообразности ?
Большой бизнес не инвестирует сегодня в Украине не потому, что война, а потому что коррупция, потому что нет судебной системы, они не могут защитить права собственности и защитить свои сбережения, инвестиционные вливания.
Об этом в интервью «Рубрика» заявила шеф-редактор украинской службы «Голос Америки» Мирослава Гонгадзе.
«Если бы эффективно действовали эти две системы — антикоррупционная и судебная — то инвестиции пошли бы. Предприниматели всегда делают очень серьезную оценку рисков. Если они идут в такое государство, как Украина, они знают на что они идут. Но принципиально для них — это существование прозрачной системы деятельности бизнеса и судебной системы для защиты собственных интересов. Ни того, ни другого сейчас в Украине нет», — подчеркнула Гонгадзе.
А решения, которые можно трактовать двояко, в основном отменяются вышестоящими судами.
Вот только сегодня например Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Игорю Коломойскому ЧАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по ним.
По-перше. Саме для цього і проводилась судова реформа - щоб реформована верхівка судової піраміди могла відміняти дивні рішення нероформованого низу. По-друге. Якщо приймаються такі рішення, як про реєстрацію кандидата Онищенка, чи про відміну націоналізації Приватбанку, то ніякі інвестори сюди не зайдуть - не має дурних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Якщо приймаються такі рішення, як про реєстрацію кандидата Онищенка, чи про відміну націоналізації Приватбанку, то ніякі інвестори сюди не зайдуть - не має дурних.
Откуда вы берете свои выводы ? Оттого, что вам лично не нравятся какие-то решения судов, совсем не означает, что эти решения судов не базируется на законодательстве.
Про регистрацию Онищенко - похоже вы действительно думаете, что судьи местных судов и далее вплоть до апелляционного полные идиоты. Вы в курсе, что служебные командировки и обучение за границей включаются в ценз оседлости 5 лет ? Какое решение по вашему должен принять суд ? Суд не выполняет функцию оперчасти, он просто оценивает доказательства, которые суду предоставили две стороны конфликта. Онищенко представил свои доказательства и свидетелей, ЦИК не предоставил ничего, чтобы опровергнуть это. Суд вынес единственно правомочное решение в его ситуации.
Про отмену национализации Приватбанка. Во-первых, у вас отсутствует логика - решение суда направлено на защиту частного инвестора, почему такие решения станут препятствием для частных инвестиций ? Во-вторых, это решение не вступило в силу, и обжалуется по цепочке в вышестоящих судах. В-третьих, решение о национализации Привата проведено с большим количеством юридических косяков, какой-нибудь западный суд скорее всего давно бы его отменил, но у нас вступает в силу революционная целесообразность, если будем действовать по закону, то всем будет хана. Посмотрим как поступит вышестоящий суд по закону или по революционной целесообразности. Думаю, на 99 процентов решение о национализации будет оставлено в силе. Примерно так как получилось в решении суда по поводу роспуска Рада, все понимали, что формально решение о роспуске не совсем незаконно, с другой стороны суд сослался на запрос общества и на статью 5 Конституции, где написано, чо единственным источником власти является народ, вот пусть он и рассудит на выборах.