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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3597359835993600>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
34
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:25

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  Alex2007 написав:я думаю, что этих спортсменов можно называть и петушкАми тоже. :mrgreen:
это так - ласково, по-доброму, цензурно.

А цих як назвати - червоними півниками?
Зображення
Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:27

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:

А теперь посмотрим настоящий рейтинг от группы "Рейтинг"
Зображення
(стр. 7 на http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... _goda.html, кроме партии Шария подчеркнуты представленные в "голосовалке")

и увидим то, о чем сознательно (или не сознательно) умалчивает trim_c

"Среди тех, кто намерен голосовать и определился":
- Партия Шария - 2,0%
Т.е. больше, чем у
- "Українська стратегія Гройсмана" - 1,7%
- "Громадянська позиція" - 1,4%
- "Самопоміч" - 0,5%
- "Аграрна партія України" - 0,4%

А сравнивать опрос "13.07-17.07" с проведенными за неделю до этого, "03/05.07-10/13.07" и выводить по ним средние рейтинги, это что-то новое в социологии. Отношения-то людей к партиям меняются, ведь именно поэтому и публикуются постоянно новые опросы на https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory.
Ну у них Шарий, вроде, впервые появился. Был бы раньше - поменял бы голосовалку
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:30

  vano80 написав:.. Куда порох смотрел же, а? :mrgreen:
это вы между собой разбирайтесь. Все грязное белье при том лучше подымать на люди - нехай наслаждается народ, кого в 2014 навыбирал
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:30

  Faceless написав:Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично


А когда Шарик соврал ? Врут обычно его противники, что он в розыске, что на него дела про педофилию и тд.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:31

Re: Політичні дискусії

Оранжевый-хит сезона написав:жаль, кажется ПЁС таки попадает в Раду
И это хорошо, что попадает - должен быть определённый баланс. Впрочем, то, что он скорее всего проходит, было понятно и до этого, как бы вы не пытались своими вбросами показать обратное
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:32

  Faceless написав:..Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично

конечно, забавно!
докажите, что он "брехун"! - факты в студию!
или будете пустословить далее?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:34

Шо там, Порох уже платит 1000грн в день военным и всех застраховал на 1млн грн?
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:35

  Faceless написав:Ну у них Шарий, вроде, впервые появился. Был бы раньше - поменял бы голосовалку

"Если бы, да кабы ..."
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:37



Советую Фейслесу посмотреть полторы минуты на своего кумира :)
Внимательно послушать, и сделать выводы :)
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:52

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Про регистрацию Онищенко - похоже вы действительно думаете, что судьи местных судов и далее вплоть до апелляционного полные идиоты. Вы в курсе, что служебные командировки и обучение за границей включаются в ценз оседлости 5 лет ? Какое решение по вашему должен принять суд ? Суд не выполняет функцию оперчасти, он просто оценивает доказательства, которые суду предоставили две стороны конфликта. Онищенко представил свои доказательства и свидетелей, ЦИК не предоставил ничего, чтобы опровергнуть это.
Суд вынес единственно правомочное решение в его ситуации.

Ви прикалуєтесь? Верховний Суд двічі відміняв рішення Шостого Апеляційного Суду про регістрацію Онищенка. Ті недовго чухали потилицю, і прийняли втретє, те саме рішення, коли Верховний Суд вже фізично не зможе його відмінити.
Клали вони на Верховний Суд, ДБР, НАБУ, ВККСУ, Зеленського, коли на іншу чашу терезів кладеться жирний конверт.
  freeze написав:Про отмену национализации Приватбанка. Во-первых, у вас отсутствует логика - решение суда направлено на защиту частного инвестора, почему такие решения станут препятствием для частных инвестиций ?
Во-вторых, это решение не вступило в силу, и обжалуется по цепочке в вышестоящих судах.
В-третьих, решение о национализации Привата проведено с большим количеством юридических косяков, какой-нибудь западный суд скорее всего давно бы его отменил, но у нас вступает в силу революционная целесообразность, если будем действовать по закону, то всем будет хана. Посмотрим как поступит вышестоящий суд по закону или по революционной целесообразности. Думаю, на 99 процентов решение о национализации будет оставлено в силе.

Рішення про націоналізацію курирував МВФ, тобто, весь Захід. Якщо можна відмінити таке рішення, то що тоді не можна відмінити?
Любий Задупинський Суд може заблокувати діяльність компанії, що вітчизняної, що західної, причому йому за це нічого не буде, як у справі про регістрацію Онищенка. Я вже не кажу про зміну реєстрів акціонерів чи прав власності Задупинськими юристами і реєстраторами.
Оце і є наша судова система.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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