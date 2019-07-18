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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
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2
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5
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0
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8%
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Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:59

  lapay написав:..
Оце і є наша судова система.

А чо, Лепэн, за пяток лет власти "революционных" пацанов слабо было переделать?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:00

  sequence написав:
  lapay написав:..
Оце і є наша судова система.

А чо, Лепэн, за пяток лет власти "революционных" пацанов слабо было переделать?

Так Порошенко же провёл "судову реформу" :)
Только немного "не успел" запустить антикорсуд :)
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:06

  lapay написав:Рішення про націоналізацію курирував МВФ, тобто, весь Захід. Якщо можна відмінити таке рішення, то що тоді не можна відмінити?


То есть по фиг на законность этого решения, если куратор так сказал )))
Вы что не понимаете, что суд не должен учитывать мнение куратора, Порошенко или Зеленского, он просто смотрит ситуацию с точки зрения действующего законодательства.

Также как и по Онищенко - суд был по вновь открывшимся обстоятельствам - обучение в конной школе в Испании, вот справка с печатью, вот свидетели, по закону у суда нет вариантов принять другое решение пока кто-то не докажет обратное. Суд не может доказывать, суд просто оценивает ситуацию с точки зрения Закона. ЦИК на суде не смог доказать, что Онищенко не обучался в Испании. В чем ваши претензии, это и есть зачатки будущего справедливого судопроизводства.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:10

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:за пяток лет власти "революционных" пацанов слабо было переделать?

Комуністи 70 років переробляли, а Совок все одно розвалився. Причому, як тільки відкрили кордон, так вся гнила промисловість завалилилась. Так само завалиться і наша судова система, якщо буде конкуренція з західними судами за клієнтів.
На жаль, все більше схиляюсь до думки, що з постсовкового лайна цукерки не можливо зробити в принціпі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:19

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вы что не понимаете, что суд не должен учитывать мнение куратора, Порошенко или Зеленского, он просто смотрит ситуацию с точки зрения действующего законодательства.

Один і той самий суддя Вовк, спочатку, приймає рішення про законність приватизації, потім про незаконність. Просто тому, що помінялись куратори (Порошенко на Коломойського). Він просто дивиться на ситуацію з точки зору законодавства.
  freeze написав:Также как и по Онищенко - суд был по вновь открывшимся обстоятельствам - обучение в конной школе в Испании, вот справка с печатью, вот свидетели, по закону у суда нет вариантов принять другое решение пока кто-то не докажет обратное. Суд не может доказывать, суд просто оценивает ситуацию с точки зрения Закона. ЦИК на суде не смог доказать, что Онищенко не обучался в Испании. В чем ваши претензии, это и есть зачатки будущего справедливого судопроизводства.

Угу. Перші два раза теж було все по закону, це Верховний Суд щось там чудив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23

А зачем охрана Порошенка тайно вывезла судью Чауса в Молдову?
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ
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