А чо, Лепэн, за пяток лет власти "революционных" пацанов слабо было переделать?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:59
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:00
Так Порошенко же провёл "судову реформу"
Только немного "не успел" запустить антикорсуд
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:06
То есть по фиг на законность этого решения, если куратор так сказал )))
Вы что не понимаете, что суд не должен учитывать мнение куратора, Порошенко или Зеленского, он просто смотрит ситуацию с точки зрения действующего законодательства.
Также как и по Онищенко - суд был по вновь открывшимся обстоятельствам - обучение в конной школе в Испании, вот справка с печатью, вот свидетели, по закону у суда нет вариантов принять другое решение пока кто-то не докажет обратное. Суд не может доказывать, суд просто оценивает ситуацию с точки зрения Закона. ЦИК на суде не смог доказать, что Онищенко не обучался в Испании. В чем ваши претензии, это и есть зачатки будущего справедливого судопроизводства.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:10
Re: Політичні дискусії
Комуністи 70 років переробляли, а Совок все одно розвалився. Причому, як тільки відкрили кордон, так вся гнила промисловість завалилилась. Так само завалиться і наша судова система, якщо буде конкуренція з західними судами за клієнтів.
На жаль, все більше схиляюсь до думки, що з постсовкового лайна цукерки не можливо зробити в принціпі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:19
Re: Політичні дискусії
Один і той самий суддя Вовк, спочатку, приймає рішення про законність приватизації, потім про незаконність. Просто тому, що помінялись куратори (Порошенко на Коломойського). Він просто дивиться на ситуацію з точки зору законодавства.
Угу. Перші два раза теж було все по закону, це Верховний Суд щось там чудив.
З таким же успіхом Онищенко міг взяти довідку з басейну, що вчився там 4 роки плавати по собачому. Це теж навчання.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 19 лип, 2019 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23
А зачем охрана Порошенка тайно вывезла судью Чауса в Молдову?
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:43
Re: Політичні дискусії
Он постоянно был в опросах «Рейтинг».
Среди тех, кто намерен голосовать и определился:
стр. 10
Самопомощь - 1,2
Партия Шария - 1,2
Аграрная партия Украины - 0,6
стр. 6
Партия Шария - 1,8
Самопомощь - 1,1
Аграрная партия Украины - 0,3
стр. 11
Партия Шария - 1,5
Самопомощь - 0,9
Аграрная партия Украины - 0,6
В более ранних опросах партии Шария не было, т.к. она была зарегистрирована 19 июня 2019.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:44
Разбираются.
Следователи центрального аппарата Госбюро расследований (ГБР) зарегистрировали уголовное производство по организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи Чауса через государственную границу Украины в Молдову.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:10
Родное сердце, совковая экономика до сих пор, спустя 28 лет после развала СССР и 50-70 лет от фазы ее активного строительства, формирует 70% ВВП Украины!
Я далек от сантиментов в пользу совка, но за годы независимости построено лишь 15% от объема той "гнили", которая досталась!
Построена только банковская система, ритейл, сфера entertainment и IT.
Металлургия советская на 80%, химия - на 99%, электроэнергетика - на 97%, газодобыча - на 90%, нефтепереработка - на 99%, машиностроение - на 95%, сельское хозяйство - на 70%, коммунальное хозяйство - на 90%, жилая недвижимость - на 85%, образование и медицина - на 95%...
Без советской "гнили" ты бы сегодня жил в землянке и мылся в ближайшем озере раз в неделю, а заболев пневмонией, не дождался бы очереди на прием к врачу...
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:32
Re: Політичні дискусії
Дорогуша. Із Совка працює тільки те, де немає конкуренції з Заходом - комуналка, медицина, будівництво, транспорт. Сировинна галузь - металургія, енергетика, теж працює, завдяки значній модернізації і тому, що копати сировину, переважно, вигідно при любій владі. Там, де була конкуренція - масовий ринок, машинобудовання, автомобільна галузь - повний провал.
Допустили лоукости - що сталося з доходами МАУ?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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