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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3598359936003601

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
34
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:33

Re: Політичні дискусії

https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 9077724122

Кожен українець, та і я особисто, стикався із, м’яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я палко вірю в проект «Держава в смартфоні».

Це прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава має стати сервісом. Врешті-решт, для цього ми й працюємо.

Цей проект має врахувати потреби кожного громадянина й виправити всі вади застарілої системи. Тому нам потрібні ваші думки. Тож особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні: https://www.e.gov.ua/ua/e-ukraine
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35

  lapay написав:..Із Совка працює тільки те, де немає конкуренції з Заходом - комуналка, медицина, будівництво, транспорт. ..
Лепэн, вот вы прям украинским по белому, только что доказали верность теории государственного протекционизма, отказ от всяких ВТО и прочее. Ну и Васадзе, да :)
"В играх на деньги всегда выигрывает тот, у кого их больше, при использовании одинаковых стратегий" (с) Джон Нэш.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:38

  freeze написав:
  Faceless написав:Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично


А когда Шарик соврал ?

Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.
tea
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:46

  tea написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично


А когда Шарик соврал ?

Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.


А кто первый начал кидать оскорбления ? По-моему Вакарчук ? Теперь он удивляется, а меня-то за что ? В ответ. И это правильно, не фиг оскорблять людей.

Вы прямо знаете, кем финансируется в реальности Голос ))) Не слежу за творчеством Шария, но он по европейски осторожен в высказываниях, если за это суд в Европе может привлечь за клевету, сомневаюсь, что Шарий так прямо и заявил, что Голос финансируется Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:49

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:, вот вы прям украинским по белому, только что доказали верность теории государственного протекционизма, отказ от всяких ВТО и прочее. Ну и Васадзе, да :)
"В играх на деньги всегда выигрывает тот, у кого их больше, при использовании одинаковых стратегий" (с) Джон Нэш.

Сама думка, що ми можемо на рівних конкурувати з Заходом, небезпечна для нашої країни. Сировину вони будуть купувати, а все інше в них і так є.
Тут треба не нову стіну протекціонізму будувати, а ставати частиною Заходу через реформи. Щоб наші підприємства ставали частиною промислових ланцюгів Заходу, як це є в Східній Європі. За рахунок цього вони і зростають, а ми тільки бідний сировинний придаток. В нас тільки айті сектор добре зростає, саме тому, що працюють по цій схемі.
Реформи треба робити проєвропейські, як це робив Порошенко, тоді і буде якийсь результат.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:56

  lapay написав:Реформи треба робити проєвропейські, як це робив Порошенко, тоді і буде якийсь результат.


Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Почему коалиция Порошенко не ответила на предложение больших инвестиций в новый завод от Шкоды ? Это мешало налаженным схемам. И поэтому завод будет в Румынии, там нужны инвестиции, а Порошенко нужна была только власть. Через его жадность, его и выкинули фактически с большой политики избиратели.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:00

  lapay написав:Реформи треба робити проєвропейські, як це робив Порошенко, тоді і буде якийсь результат.


Про европейские рефомы согласен. Про то, что их делал Порошенко - нет. Иммитировал. Пыль в европейские глаза.
На самом деле Порошенко, как тяжело больной клептоманией человек, посвятил себя казнокрадству и коррупционному обогащению.
Мерзавец. Негодяй. Брехло. И подонок.
Народ уже раз дал ему оценку.
Желательно повторить. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:00

  lapay написав:Сама думка, що ми можемо на рівних конкурувати з Заходом, небезпечна для нашої країни. Сировину вони будуть купувати, а все інше в них і так є.


Браво! И поэтому ты плясал за подписание Ассоциации, предполагающей свободный рынок с теми, о конкуренции с которыми нам даже думать опасно?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Л - логика
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 19 лип, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:02

  yanyura написав:
  Faceless написав:Ну у них Шарий, вроде, впервые появился. Был бы раньше - поменял бы голосовалку

Он постоянно был в опросах «Рейтинг».

Среди тех, кто намерен голосовать и определился:
Мониторинг электоральных настроений украинцев (6-10 июля 2019 года)

стр. 10
Самопомощь - 1,2
Партия Шария - 1,2
Аграрная партия Украины - 0,6
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... _goda.html

Мониторинг электоральных настроений украинцев (29 июня - 3 июля 2019 года)

стр. 6
Партия Шария - 1,8
Самопомощь - 1,1
Аграрная партия Украины - 0,3
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... _goda.html

Мониторинг электоральных настроений украинцев (20-24 июня 2019 года)

стр. 11
Партия Шария - 1,5
Самопомощь - 0,9
Аграрная партия Украины - 0,6
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... _goda.html

В более ранних опросах партии Шария не было, т.к. она была зарегистрирована 19 июня 2019.

Спасибо за ссылки. Как видим, если сравнивать с текущей голосовалкой, то партия шария в принципе могла бы вести ожесточенную борьбу за позицию вместо Аграрной партии, будучи последней в ТОП списка
Как я уже писал ранее, голосовалка создавалась до того, как его включили в опрос (
Політичні дискусії) и состав первой десятки не поменялся так, чтобы был смысл ее перезапускать (в данном случае, ради того, чтобы перераспределить менее 10% голосов)
Faceless
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