Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кожен українець, та і я особисто, стикався із, м’яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я палко вірю в проект «Держава в смартфоні».
Це прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава має стати сервісом. Врешті-решт, для цього ми й працюємо.
Цей проект має врахувати потреби кожного громадянина й виправити всі вади застарілої системи. Тому нам потрібні ваші думки. Тож особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні: https://www.e.gov.ua/ua/e-ukraine
lapay написав:..Із Совка працює тільки те, де немає конкуренції з Заходом - комуналка, медицина, будівництво, транспорт. ..
Лепэн, вот вы прям украинским по белому, только что доказали верность теории государственного протекционизма, отказ от всяких ВТО и прочее. Ну и Васадзе, да "В играх на деньги всегда выигрывает тот, у кого их больше, при использовании одинаковых стратегий" (с) Джон Нэш.
Faceless написав:Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично
А когда Шарик соврал ?
Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.
А кто первый начал кидать оскорбления ? По-моему Вакарчук ? Теперь он удивляется, а меня-то за что ? В ответ. И это правильно, не фиг оскорблять людей.
Вы прямо знаете, кем финансируется в реальности Голос ))) Не слежу за творчеством Шария, но он по европейски осторожен в высказываниях, если за это суд в Европе может привлечь за клевету, сомневаюсь, что Шарий так прямо и заявил, что Голос финансируется Порошенко.
sequence написав:, вот вы прям украинским по белому, только что доказали верность теории государственного протекционизма, отказ от всяких ВТО и прочее. Ну и Васадзе, да "В играх на деньги всегда выигрывает тот, у кого их больше, при использовании одинаковых стратегий" (с) Джон Нэш.
Сама думка, що ми можемо на рівних конкурувати з Заходом, небезпечна для нашої країни. Сировину вони будуть купувати, а все інше в них і так є. Тут треба не нову стіну протекціонізму будувати, а ставати частиною Заходу через реформи. Щоб наші підприємства ставали частиною промислових ланцюгів Заходу, як це є в Східній Європі. За рахунок цього вони і зростають, а ми тільки бідний сировинний придаток. В нас тільки айті сектор добре зростає, саме тому, що працюють по цій схемі. Реформи треба робити проєвропейські, як це робив Порошенко, тоді і буде якийсь результат.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Реформи треба робити проєвропейські, як це робив Порошенко, тоді і буде якийсь результат.
Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Почему коалиция Порошенко не ответила на предложение больших инвестиций в новый завод от Шкоды ? Это мешало налаженным схемам. И поэтому завод будет в Румынии, там нужны инвестиции, а Порошенко нужна была только власть. Через его жадность, его и выкинули фактически с большой политики избиратели.
lapay написав:Реформи треба робити проєвропейські, як це робив Порошенко, тоді і буде якийсь результат.
Про европейские рефомы согласен. Про то, что их делал Порошенко - нет. Иммитировал. Пыль в европейские глаза. На самом деле Порошенко, как тяжело больной клептоманией человек, посвятил себя казнокрадству и коррупционному обогащению. Мерзавец. Негодяй. Брехло. И подонок. Народ уже раз дал ему оценку. Желательно повторить.
В более ранних опросах партии Шария не было, т.к. она была зарегистрирована 19 июня 2019.
Спасибо за ссылки. Как видим, если сравнивать с текущей голосовалкой, то партия шария в принципе могла бы вести ожесточенную борьбу за позицию вместо Аграрной партии, будучи последней в ТОП списка Как я уже писал ранее, голосовалка создавалась до того, как его включили в опрос ( Політичні дискусії) и состав первой десятки не поменялся так, чтобы был смысл ее перезапускать (в данном случае, ради того, чтобы перераспределить менее 10% голосов)