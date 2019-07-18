Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Браво! И поэтому ты плясал за подписание Ассоциации, предполагающей свободный рынок с теми, о конкуренции с которыми нам даже думать опасно?
А ну розкажи, розкажи, як Асоціація вплинула на наш експорт-імпорт в ЄС? Ми законодовство, згідно Асоціації, ще й наполовину не змінили. Я подивлюсь, як його будуть змінювати наступні, коли олігархи можуть жити тільки в тепличних умовах без конкуренції, як Коломойський з МАУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Металлургия советская на 80%, химия - на 99%, электроэнергетика - на 97%, газодобыча - на 90%, нефтепереработка - на 99%, машиностроение - на 95%, сельское хозяйство - на 70%, коммунальное хозяйство - на 90%, жилая недвижимость - на 85%, образование и медицина - на 95%...
Дорогуша. Із Совка працює тільки те, де немає конкуренції з Заходом - комуналка, медицина, будівництво, транспорт. Сировинна галузь - металургія, енергетика, теж працює, завдяки значній модернізації і тому, що копати сировину, переважно, вигідно при любій владі. Там, де була конкуренція - масовий ринок, машинобудовання, автомобільна галузь - повний провал. Допустили лоукости - що сталося з доходами МАУ?
Странно только, что повний провал (вернее фактическая ликвидация наиболее технологичных отраслей обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью) стал прерогативой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО украинской индустрии. В некоторых странах бывшего СССР эти отрасли не просто сохранились, но и нарастили объемы и перешли к изготовлению продукции на уровне мировых стандартов или (ВПК) значительно превосходя их.
Волгарь написав:Странно только, что повний провал (вернее фактическая ликвидация наиболее технологичных отраслей обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью) стал прерогативой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО украинской индустрии. В некоторых странах бывшего СССР эти отрасли не просто сохранились, но и нарастили объемы и перешли к изготовлению продукции на уровне мировых стандартов или (ВПК) значительно превосходя их.
Ты уже надоел. В твоей высокотехнологичной пида-рашке чайники и велосипеды уже не могут сами делать. Над вашим космосом смеются. Ракеты падают. Половина населения ходят не в унитаз, а в дырку. Не рисуйся тут. Ты для нас все равно дикое, отсталое и тупой животное. Русский - ниже обезъяны.
Волгарь написав:Странно только, что повний провал (вернее фактическая ликвидация наиболее технологичных отраслей обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью) стал прерогативой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО украинской индустрии. В некоторых странах бывшего СССР эти отрасли не просто сохранились, но и нарастили объемы и перешли к изготовлению продукции на уровне мировых стандартов или (ВПК) значительно превосходя их.
Вот тут не трынди уже ты! РФ-ия продолжает жить только за счет безграничных природных ресурсов.
Не хотите ни думать, ни делать - пробурили, трубу кинули и живете с нее. Профициты, которые на разворовывают друзья путина, складываете в западные ценные бумаги вместо инвестирования с собственную экономику.
Плюс уничтожили науку и образование гундяевским мракобесием...
НАБУ проводит обыск в инвесткомпании ICU, которую Порошенко с помощью личного финансиста Пасенюка использует для легализации сомнительных доходов и прикрытия инвестиций в страну-агрессор. Подозревают в госизмене, отмыванию денег, незаконном обогащении и служебной халатности.