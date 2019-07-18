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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3600360136023603>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
2
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
34
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:10

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Браво! И поэтому ты плясал за подписание Ассоциации, предполагающей свободный рынок с теми, о конкуренции с которыми нам даже думать опасно?

А ну розкажи, розкажи, як Асоціація вплинула на наш експорт-імпорт в ЄС? Ми законодовство, згідно Асоціації, ще й наполовину не змінили. Я подивлюсь, як його будуть змінювати наступні, коли олігархи можуть жити тільки в тепличних умовах без конкуренції, як Коломойський з МАУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:19

  lapay написав:
  zРадио написав:Металлургия советская на 80%, химия - на 99%, электроэнергетика - на 97%, газодобыча - на 90%, нефтепереработка - на 99%, машиностроение - на 95%, сельское хозяйство - на 70%, коммунальное хозяйство - на 90%, жилая недвижимость - на 85%, образование и медицина - на 95%...

Дорогуша. Із Совка працює тільки те, де немає конкуренції з Заходом - комуналка, медицина, будівництво, транспорт. Сировинна галузь - металургія, енергетика, теж працює, завдяки значній модернізації і тому, що копати сировину, переважно, вигідно при любій владі. Там, де була конкуренція - масовий ринок, машинобудовання, автомобільна галузь - повний провал.
Допустили лоукости - що сталося з доходами МАУ?

Странно только, что повний провал (вернее фактическая ликвидация наиболее технологичных отраслей обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью) стал прерогативой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО украинской индустрии. В некоторых странах бывшего СССР эти отрасли не просто сохранились, но и нарастили объемы и перешли к изготовлению продукции на уровне мировых стандартов или (ВПК) значительно превосходя их.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:21

По Славику ещё была инфо, что схема финансирования организована через ФОПов, чтоб создать видимость "финансирования от народа, с низов".

А работает так: ФОП делает взнос в фонд партии, а потом ему НЕКТО оплачивает товары-услуги взамен. И конечно же с небольшим наваром :)

Информация конечно же непроверенная :)

А "конечный бенефициар" - Пинчук, тоже по непроверенной информации
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:30

  Волгарь написав:Странно только, что повний провал (вернее фактическая ликвидация наиболее технологичных отраслей обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью) стал прерогативой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО украинской индустрии. В некоторых странах бывшего СССР эти отрасли не просто сохранились, но и нарастили объемы и перешли к изготовлению продукции на уровне мировых стандартов или (ВПК) значительно превосходя их.


Ты уже надоел. В твоей высокотехнологичной пида-рашке чайники и велосипеды уже не могут сами делать. Над вашим космосом смеются. Ракеты падают. Половина населения ходят не в унитаз, а в дырку.
Не рисуйся тут. Ты для нас все равно дикое, отсталое и тупой животное.
Русский - ниже обезъяны.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:32

  Волгарь написав:Странно только, что повний провал (вернее фактическая ликвидация наиболее технологичных отраслей обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью) стал прерогативой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО украинской индустрии. В некоторых странах бывшего СССР эти отрасли не просто сохранились, но и нарастили объемы и перешли к изготовлению продукции на уровне мировых стандартов или (ВПК) значительно превосходя их.


Вот тут не трынди уже ты! РФ-ия продолжает жить только за счет безграничных природных ресурсов.

Не хотите ни думать, ни делать - пробурили, трубу кинули и живете с нее. Профициты, которые на разворовывают друзья путина, складываете в западные ценные бумаги вместо инвестирования с собственную экономику.

Плюс уничтожили науку и образование гундяевским мракобесием...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:32

НАБУ нагрянула с обысками в спортклуб Порошенко

Титушки не пускают детективов в главный офис Порошенко. Обыск связан с хищениями в Укроборонпроме. К месту выехал спецназ

https://twitter.com/InfoResist/status/1152125050096631810
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:33

Специально для волгаря

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:39

Взято из интернета только что, проверить не могу:

НАБУ проводит обыск в инвесткомпании ICU, которую Порошенко с помощью личного финансиста Пасенюка использует для легализации сомнительных доходов и прикрытия инвестиций в страну-агрессор. Подозревают в госизмене, отмыванию денег, незаконном обогащении и служебной халатности.
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:39

  Вкладчик1234 написав:НАБУ нагрянула с обысками в спортклуб Порошенко

Титушки не пускают детективов в главный офис Порошенко. Обыск связан с хищениями в Укроборонпроме. К месту выехал спецназ

https://twitter.com/InfoResist/status/1152125050096631810

Там замість блинів на штангах крадені міни. 100% інфа від Шаріка. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:44

  Вкладчик1234 написав:НАБУ проводит обыск в инвесткомпании ICU


Обыск проходит в связи со сделкой с акциями компании Ахметова
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