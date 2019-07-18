Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52

ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.



Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.



Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".



И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.



Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.



А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .



Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам.

А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.