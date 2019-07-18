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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52
lapay написав:
Із Совка працює тільки те, де немає конкуренції з Заходом - комуналка, медицина, будівництво, транспорт.
Странно это звучит от апологета "проевропейских реформ", при которых уровень монополизации ключевых отраслей экономики вырос еще сильнее, чем был до них!
Да, твоя правда в том, что успешно в Украине работает только то, где нет конкуренции. Но эти условия созданы именно в годы независимости! В 1991-м по уровню конкурентоспособности украинская экономика была в первой двадцатке, сегодня - в первой сотне на ее задворках.
Олигархи не хотят работать в условиях конкуренции, и даже те, которые экспортируют, зарабатывают много больше на внутреннем монопольном рынке, чем на внешних конкурентных!
lapay написав:
Сировинна галузь - металургія, енергетика, теж працює, завдяки значній модернізації
Никакой значительной модернизации там не было и в помине! Не пустомель, пож-ста. Вокруг тебя не дураки!
lapay написав:
Допустили лоукости - що сталося з доходами МАУ?
А вот тут - исключительное лизоблюдство Омеляна перед западными компаниями с целью попиариться на их заходе на местный рынок. Так случилось и с Uber, так случилось и с Ryanair - эти компании получили невиданные преференции перед локальными. В частности, Райанам предложили втрое меньший тариф за обслуживание пассажира в Борисполе, чем платит МАУ. Не говоря уже о том, что ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного! Это дно днищенское, которое уничтожает регулярные авиалинии. British Airways уже сообщила о своем уходе с украинского рынка - в сентябре последний рейс на Лондон...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52
ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.
Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".
И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.
Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.
А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .
Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам.
А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.
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freeze
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:57
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:58
freeze написав:
ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.
Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".
И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.
Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение
Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.
А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .
Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам.
А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.
Что-то такое уже было аккурат 102,5 года назад - началось аккурат 23-го февраля 1917-го. Цицируемый автор случаем не забыл, ЧЕМ это закончилось в итоге - ЖАЖДА РАСПРАВЫ И ВОЗМЕЗДИЯ?
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:59
freeze написав: tea написав: freeze написав:
А когда Шарик соврал ?
Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.
А кто первый начал кидать оскорбления ? По-моему Вакарчук ? Теперь он удивляется, а меня-то за что ? В ответ. И это правильно, не фиг оскорблять людей.
Вы прямо знаете, кем финансируется в реальности Голос ))) Не слежу за творчеством Шария, но он по европейски осторожен в высказываниях, если за это суд в Европе может привлечь за клевету, сомневаюсь, что Шарий так прямо и заявил, что Голос финансируется Порошенко.
1.Першим у своїх відео точно почав Шарій.
2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:01
tea написав:
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2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.
лучше бы курс прогнозировали
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:03
tea написав: freeze написав: tea написав:
Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.
А кто первый начал кидать оскорбления ? По-моему Вакарчук ? Теперь он удивляется, а меня-то за что ? В ответ. И это правильно, не фиг оскорблять людей.
Вы прямо знаете, кем финансируется в реальности Голос ))) Не слежу за творчеством Шария, но он по европейски осторожен в высказываниях, если за это суд в Европе может привлечь за клевету, сомневаюсь, что Шарий так прямо и заявил, что Голос финансируется Порошенко.
1.Першим у своїх відео точно почав Шарій.
2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.
Первый пункт - ложь. Шарик поначалу благожелательно относился к Вакарчуку, как отбирающему голоса у Порошенко. Пока Славик не начал нести чушь на Шария, и получил сразу в ответ. Выступление затюканного красными шариками Славика возле Дюка в Одессе - это нечто позорное для будущего лидера фракции, возможного конечно, надо еще пройти.
Второй пункт - ложь, рейтинг Шария по многим опросам выше Самопомочи в два раза и на уровне Свободы и Гройсмана.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:13
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:13
tea написав:
2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.
Ложь, т.к.
1. Політичні дискусії
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:33
freeze написав:
ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.
Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".
Т.е. в мажоритарных округах более сотни СН пройдут ? В париматче в киевских округах почти все СН стали фаворитами, хотя еще неделю назад все было иначе.
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