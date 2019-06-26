Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:50

vano80 написав: ЛАД написав: vano80 написав: .....

Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать? .....Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?

А что не так?

Именно с 91-го и именно в вышиванках.

Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся. А что не так?Именно с 91-го и именно в вышиванках.Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся.



не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой. не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой.

Оце дивина - в 1991 в двадцятці, а в 1992 зарплати по кілька баксів, потім гіперінфляція, небаченне безробіття. З ким вона була конкурентноспроможня - з загниваючим Заходом, чи з паперовим драконом? Дев'яності якраз і показали цю паперову "конкурентноспроможність".

Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.И не понятно, какие претензии к "совкодрочерам" по 91 году?То, что позволили развалить Союз?Последние вожди Союза, "воспитанные комсомолом" и пришедшие к власти после его развала, имели достаточно слабое отношение к коммунизму. Симоненко - яркий пример позднего "коммуниста".Нынешние вожди создали/создают что-то новое?Этот Ваш пост совершенно не понятен. К чему это? Или лишь бы что написать?Согласен, конкурентноспособность была не очень, но всё же была. Особенно с учётом цен. Что и позволяло челнокам кучу всего вывозить в 90-е на Запад (в ту де Польшу, например).А в условиях полного и внезапного уничтожения Госснаба и отсутствия капиталов новым "хозяевам жизни" оказалось проще распродавать имущество и резать заводы на металлолом, чем заниматься производством и , тем более, наукой.А потери Украины хорошо видны в падении роли Украины на международной арене. В первые годы было несколько попыток организовать всякие международные союзы в Восточной Европе с включением Грузии и Азербайджана. Ни один из этих союзов не заключался без Украины, причём, практически в главной роли. Все стремились получить опору и поддержку в виде Украины. На Украину смотрели как на оплот против РФ и локомотив экономики Восточной Европы.Сегодняшнюю роль Украины на международной арене, надеюсь, описывать не надо?Только не рассказывайте вслед за Порошенко о том, что Украина "форпост Европы в борьбе с Россией" и "последний рубеж обороны Запада".