Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vladimir07 написав:Т.е. в мажоритарных округах более сотни СН пройдут ? В париматче в киевских округах почти все СН стали фаворитами, хотя еще неделю назад все было иначе.
Конечно столько от СН по мажоритарке не пройдет, это запредельно нереально. Хотя надо сказать последнюю неделю кандидатами СН вброшено немало материальных средств на рекламу в округах и их продвижение в СМИ, на улицах и тд. И их электоральное положение улучшается. Интересно откуда деньжата в таком количестве.
zРадио написав:В 1991-м по уровню конкурентоспособности украинская экономика была в первой двадцатке, сегодня - в первой сотне на ее задворках.
Оце дивина - в 1991 в двадцятці, а в 1992 зарплати по кілька баксів, потім гіперінфляція, небаченне безробіття. З ким вона була конкурентноспроможня - з загниваючим Заходом, чи з паперовим драконом? Дев'яності якраз і показали цю паперову "конкурентноспроможність".
zРадио написав:А вот тут - исключительное лизоблюдство Омеляна перед западными компаниями с целью попиариться на их заходе на местный рынок. Так случилось и с Uber, так случилось и с Ryanair - эти компании получили невиданные преференции перед локальными. В частности, Райанам предложили втрое меньший тариф за обслуживание пассажира в Борисполе, чем платит МАУ. Не говоря уже о том, что ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного! Это дно днищенское, которое уничтожает регулярные авиалинии. British Airways уже сообщила о своем уходе с украинского рынка - в сентябре последний рейс на Лондон...
freeze написав: А кто первый начал кидать оскорбления ? По-моему Вакарчук ? Теперь он удивляется, а меня-то за что ? В ответ. И это правильно, не фиг оскорблять людей.
Вы прямо знаете, кем финансируется в реальности Голос ))) Не слежу за творчеством Шария, но он по европейски осторожен в высказываниях, если за это суд в Европе может привлечь за клевету, сомневаюсь, что Шарий так прямо и заявил, что Голос финансируется Порошенко.
1.Першим у своїх відео точно почав Шарій. 2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.
Первый пункт - ложь. Шарик поначалу благожелательно относился к Вакарчуку, как отбирающему голоса у Порошенко. Пока Славик не начал нести чушь на Шария, и получил сразу в ответ. Выступление затюканного красными шариками Славика возле Дюка в Одессе - это нечто позорное для будущего лидера фракции, возможного конечно, надо еще пройти.
Второй пункт - ложь, рейтинг Шария по многим опросам выше Самопомочи в два раза и на уровне Свободы и Гройсмана.
Хронологія подій така. На початку передвиборчої кампанії до ВР Шарій випускає відео,де про Свята каже "мавпочка Порошенка".Це ще було в травні.Відразу кажу,що те відео я подивився 2 липня.До цього я не знав хто такий Шарій,та він мені і не був потрібен. Шарії до нас на мітинги почали приходити починаючи з Сум.Ми навіть в Сумах не знали - що то за люди з червоними кульками прийшли і деякі з наших волонтерів почали брати у хлопців червоні кульки,бо ті їх роздавали.І тільки пізніще нам розповіли,що червоні кульки - символ партії Шарія. 30 червня я був в Харкові,на наш мітинг теж прийшли прихильники Шарія.Я з ними спілкувався,в переважній більшості нормальні люди,я не проти них.2 липня я був у Полтаві.І туди теж прийшли прихильники Шарія.І тільки ввечері я вирішив глянути в інтернет - хто такий Шарій і його 2 відео про Свята. 3 липня я був у Кременчуці.Потім,здається,5 чи 6 липня шарії прийшли на мітинг до Порошенка у Кам"янці,де він їх обізвав "кремлівські вибл***ки".9 липня я був в Дніпрі.Туди перед мітингом прийшли хлопці з ДУК "Правий сектор" з метою "наваляти шарікам".Ледве вдалось запобігти цьому. Я не проти Шарія - я проти висловлювань Шарія типу "мавпочка Порошенка". 2.Про рейтинги.Ну то ж я умовно написав,що в нього рейтинг "нуль цілих х%й десятих".Звичайно,в нього рейтинг в рази більший - 1.8%.
freeze написав:Конечно столько от СН по мажоритарке не пройдет, это запредельно нереально. Хотя надо сказать последнюю неделю кандидатами СН вброшено немало материальных средств на рекламу в округах и их продвижение в СМИ, на улицах и тд. И их электоральное положение улучшается. Интересно откуда деньжата в таком количестве.
Прочитал статью в первоисточнике, автор приводит рейтинги партий и подразумевал , что СН могут взять до половины мандатов из числа тех, что раздаются по партийным спискам, про одномандатные округи не упоминалось.
Faceless написав:Как видим, если сравнивать с текущей голосовалкой, то партия шария в принципе могла бы вести ожесточенную борьбу за позицию вместо Аграрной партии, будучи последней в ТОП списка Как я уже писал ранее, голосовалка создавалась до того, как его включили в опрос ( Політичні дискусії) и состав первой десятки не поменялся так, чтобы был смысл ее перезапускать (в данном случае, ради того, чтобы перераспределить менее 10% голосов)
Речь не о том, какое место займет партия Шария в списке (в любом случае я за нее голосовать не буду, ни по партиям, ни по мажоритарке), а в принципе, чтобы форумчане имели возможность проголосовать, опрос ведь для этого создавался?
О включении в список партии Шария писал
sequence Вт 09 июл, 2019 17:45 ... anyway, я не понимаю упорство некоторых, кто отказывается включать в голосовалку Партию Шария - по данным некоторых "обычных" агенств, у него выше 3%. Это не статистическая ошибка. Даже если она, партия, ему не нравится
На эту дату уже было опубликовано 2 опроса "Рейтинга"
"Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій:
48,5% проголосували б за партію «Слуга народу», 14,1% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя», 9,2% – за партію «Європейська Солідарність», 6,2% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 4,4% – за партію «Голос», 4,1% – за партію «Сила і Честь», 2,5% – за партію «Опозиційний блок», 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,3% – за «Українську стратегію Гройсмана», 1,8% – за партію «Громадянська позиція», 1,6% – за партію «Свобода», 1,6% – за «Партію Шарія», 0,7% – за «Самопоміч», 0,1% – за Аграрну партію,"
И по всем этим опросам он опережал Аграрную партию Поплавского. Но Поплавский оставался в списке...
Понятно, что менять сейчас (за 2 дня до выборов) "голосовалку" нет смысла, смысл был месяц назад.
Ну а
менее 10% голосов
в "голосовалке" у 10 партий из 13. Больше 10% только у
yanyura написав:кандидата № 5 в списке ПЕС Софии Федины
И где это чюдо только нашли?
А вообще наверное за неимением лучшего таки придется поставить галку возле партии Шария (потому что не идти, как я писал пару дней назад, тоже как бы не совсем правильно). Надо ж кому-то все-таки следить за всякими псами (если конечно сами такими не станут потом)...
vano80 написав:..... Я так понимаю с 91 года люди в вышиванках уничтожают страну, или как это трактовать?
А что не так? Именно с 91-го и именно в вышиванках. Правда, у многих вышиванка просто маскировка, но и "идейные" вышиванщики уничтожают страну с тем же, а то и большим успехом, что и маскирующиеся.
не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой.
Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы. И не понятно, какие претензии к "совкодрочерам" по 91 году? То, что позволили развалить Союз? Последние вожди Союза, "воспитанные комсомолом" и пришедшие к власти после его развала, имели достаточно слабое отношение к коммунизму. Симоненко - яркий пример позднего "коммуниста". Нынешние вожди создали/создают что-то новое? Этот Ваш пост совершенно не понятен. К чему это? Или лишь бы что написать?
lapay
Оце дивина - в 1991 в двадцятці, а в 1992 зарплати по кілька баксів, потім гіперінфляція, небаченне безробіття. З ким вона була конкурентноспроможня - з загниваючим Заходом, чи з паперовим драконом? Дев'яності якраз і показали цю паперову "конкурентноспроможність".
Согласен, конкурентноспособность была не очень, но всё же была. Особенно с учётом цен. Что и позволяло челнокам кучу всего вывозить в 90-е на Запад (в ту де Польшу, например). А в условиях полного и внезапного уничтожения Госснаба и отсутствия капиталов новым "хозяевам жизни" оказалось проще распродавать имущество и резать заводы на металлолом, чем заниматься производством и , тем более, наукой. А потери Украины хорошо видны в падении роли Украины на международной арене. В первые годы было несколько попыток организовать всякие международные союзы в Восточной Европе с включением Грузии и Азербайджана. Ни один из этих союзов не заключался без Украины, причём, практически в главной роли. Все стремились получить опору и поддержку в виде Украины. На Украину смотрели как на оплот против РФ и локомотив экономики Восточной Европы. Сегодняшнюю роль Украины на международной арене, надеюсь, описывать не надо? Только не рассказывайте вслед за Порошенко о том, что Украина "форпост Европы в борьбе с Россией" и "последний рубеж обороны Запада".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 лип, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
vladimir07 написав:Т.е. в мажоритарных округах более сотни СН пройдут ? В париматче в киевских округах почти все СН стали фаворитами, хотя еще неделю назад все было иначе.
Конечно столько от СН по мажоритарке не пройдет, это запредельно нереально. Хотя надо сказать последнюю неделю кандидатами СН вброшено немало материальных средств на рекламу в округах и их продвижение в СМИ, на улицах и тд. И их электоральное положение улучшается. Интересно откуда деньжата в таком количестве.
одного пожилого еврея неплохо бы об этом спросить... ну того самого, что к Зе никакого отношения не имеет)))