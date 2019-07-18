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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:01
yanyura написав:
И по всем этим опросам он опережал Аграрную партию Поплавского.
Но Поплавский оставался в списке...
Понятно, что менять сейчас (за 2 дня до выборов) "голосовалку" нет смысла, смысл был месяц назад.
Ну а
менее 10% голосов
в "голосовалке" у 10 партий из 13.
Вы не так поняли.
Изменение голосовалки - это ее полное обнуление и перезапуск.
Потому я писал тогда, ссылка на тот пост есть выше - что в этом будет смысл, если изменения по рейтингам затронут хотя бы первую десятку из списка.
Менее 10% - имелось ввиду, что все голоса из "Інша", куда входят также и голоса за Шария, это менее 10% от всех проголосовавших. Какой смысл все обнулять и перезапускать, если речь о перераспределении всего 8% голосов на Шария и всех прочих. Только чтобы паре-тройке его фанатов грела взгляд отдельная строчка?
yanyura написав:
Прямая речь кандидата № 5 в списке ПЕС Софии Федины о ее разговоре на передовой
Видел выступление ее на каком-то ток-шоу, может, в "Право на Владу". Удручающе. Почитал биографию - хорошо знакомый типаж людей. Достаточно хорошо знакомый, чтобы таким не доверять. Ничего. Перестановки в списке Порошенко хоть и провел, но подобные персонажи в топе списка доверия не добавляют.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:27
antey1969 написав: freeze написав:
Конечно столько от СН по мажоритарке не пройдет, это запредельно нереально.
Хотя надо сказать последнюю неделю кандидатами СН вброшено немало материальных средств на рекламу в округах и их продвижение в СМИ, на улицах и тд. И их электоральное положение улучшается.
Интересно откуда деньжата в таком количестве.
одного пожилого еврея неплохо бы об этом спросить... ну того самого, что к Зе никакого отношения не имеет)))
Не думаю, Беня лично скупой на траты как церковная мышь. Скорее местные элиты и крупный местный бизнес вкладываются, чтобы завоевать лояльность новой власти.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:32
ЛАД написав: vano80 написав:
не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры.
Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.
Портрет Бандеры - на стене, глобус Украины - на столе, коллекция вышиванок - в тумбе.
Средняя продолжительность жизни и уровень благосостояния при этом вторичны. По крайней мере в этих рейтингах за 28 лет мы скатились до уровня Африки (точнее Африка доросла до нашего уровня, а остальные - вырвались вперед), но самоедства у лже-патриотов... не больше, чем у комсомольских работников 70-х
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:38
zРадио написав: ЛАД написав: vano80 написав:
не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры.
Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.
Портрет Бандеры - на стене, глобус Украины - на столе, коллекция вышиванок - в тумбе.
Средняя продолжительность жизни и уровень благосостояния при этом вторичны. По крайней мере в этих рейтингах за 28 лет мы скатились до уровня Африки (точнее Африка доросла до нашего уровня, а остальные - вырвались вперед), но самоедства у лже-патриотов... не больше, чем у комсомольских работников 70-х
Конкретно у вано это явно не выражено. Вроде не так. Поэтому мне и не понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:41
ЛАД написав:
Конкретно у вано это явно не выражено. Вроде не так. Поэтому мне и не понятно.
А, ну тогда звиняйте, Вано. Я обрисовал портрет сферического националиста в вакууме
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:09
zРадио написав: ЛАД написав: vano80 написав:
не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры.
Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.
Портрет Бандеры - на стене, глобус Украины - на столе, коллекция вышиванок - в тумбе.
Средняя продолжительность жизни и уровень благосостояния при этом вторичны. По крайней мере в этих рейтингах за 28 лет мы скатились до уровня Африки (точнее Африка доросла до нашего уровня, а остальные - вырвались вперед), но самоедства у лже-патриотов... не больше, чем у комсомольских работников 70-х
В мене якесь де-жа-вю...
Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчук
Його змінив
В 38 лет становится секретарём парткома на «Южмаше», членом ЦК КПУ. Делегат XXVII и XXVIII Съездов КПСС
Кучма
Тобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністи
Як так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:24
budivelnik написав:
В мене якесь де-жа-вю...
Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчук
Його змінив
В 38 лет становится секретарём парткома на «Южмаше», членом ЦК КПУ. Делегат XXVII и XXVIII Съездов КПСС
Кучма
Тобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністи
Як так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз....
Как тактично ты обошел стороной Ющенко и Порошенко, являющихся такими же продуктами Компартии СССР, как и остальные перечисленные.
Если мерять этой линейкой, то наиболее прогрессивным будет ненавистный тебе Зеленский.
Но это твоя позиция, не моя. Из сегодняшних капитанов бизнеса тоже есть экс-совки, скорректировавшие ценности в сторону демократии и плюрализма. Дело не в этом - дело в инстинктах, а именно жадности при отсутствии контроля.
Общество не обеспечивает надлежащего надсмотра за властью. В таких условиях будут беспредельничать даже либертарианцы - какие уж тут коммунисты. Вышиванки нужны только для отвода глаз. Простакам - вышиванки, жуликам - активы и собственность.
Взять хотя бы уровень твоего лизоблюдства по отношению к Порошенко, окрылявшего тебя 5 лет таким сладким "армовиром" - критики я ни разу не видел... Не удобной критики из разряда "он не до конца покончил с кликой януковича", а предметной, относящейся к динамике рабочих мест, смертности на дорогах, уровню преступности, возрасту дожития и т.д...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:38
sequence написав: Faceless написав:
..Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично
конечно, забавно!
докажите, что он "брехун"! - факты в студию!
или будете пустословить далее?
эти люди привыкли всех кто им не нравиться обливать грязью и даже не утруждая себя хоть какими-то доказательствами...
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