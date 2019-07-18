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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3602360336043605 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 3 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 34 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:01 Re: Політичні дискусії yanyura написав: И по всем этим опросам он опережал Аграрную партию Поплавского.

Но Поплавский оставался в списке...



Понятно, что менять сейчас (за 2 дня до выборов) "голосовалку" нет смысла, смысл был месяц назад.



Ну а

менее 10% голосов



в "голосовалке" у 10 партий из 13. И по всем этим опросам он опережал Аграрную партию Поплавского.Но Поплавский оставался в списке...Понятно, что менять сейчас (за 2 дня до выборов) "голосовалку" нет смысла, смысл был месяц назад.Ну аменее 10% голосовв "голосовалке" у 10 партий из 13.

Вы не так поняли.

Изменение голосовалки - это ее полное обнуление и перезапуск.

Потому я писал тогда, ссылка на тот пост есть выше - что в этом будет смысл, если изменения по рейтингам затронут хотя бы первую десятку из списка.

Менее 10% - имелось ввиду, что все голоса из "Інша", куда входят также и голоса за Шария, это менее 10% от всех проголосовавших. Какой смысл все обнулять и перезапускать, если речь о перераспределении всего 8% голосов на Шария и всех прочих. Только чтобы паре-тройке его фанатов грела взгляд отдельная строчка?

yanyura написав: Прямая речь кандидата № 5 в списке ПЕС Софии Федины о ее разговоре на передовой Прямая речь кандидата № 5 в списке ПЕС Софии Федины о ее разговоре на передовой

Видел выступление ее на каком-то ток-шоу, может, в "Право на Владу". Удручающе. Почитал биографию - хорошо знакомый типаж людей. Достаточно хорошо знакомый, чтобы таким не доверять. Ничего. Перестановки в списке Порошенко хоть и провел, но подобные персонажи в топе списка доверия не добавляют. Вы не так поняли.Изменение голосовалки - это ее полное обнуление и перезапуск.Потому я писал тогда, ссылка на тот пост есть выше - что в этом будет смысл, если изменения по рейтингам затронут хотя бы первую десятку из списка.Менее 10% - имелось ввиду, что все голоса из "Інша", куда входят также и голоса за Шария, это менее 10% от всех проголосовавших. Какой смысл все обнулять и перезапускать, если речь о перераспределении всего 8% голосов на Шария и всех прочих. Только чтобы паре-тройке его фанатов грела взгляд отдельная строчка?Видел выступление ее на каком-то ток-шоу, может, в "Право на Владу". Удручающе. Почитал биографию - хорошо знакомый типаж людей. Достаточно хорошо знакомый, чтобы таким не доверять. Ничего. Перестановки в списке Порошенко хоть и провел, но подобные персонажи в топе списка доверия не добавляют. Faceless

Модератор Повідомлень: 25155 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5932 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:27 Re: Політичні дискусії antey1969 написав: freeze написав: Конечно столько от СН по мажоритарке не пройдет, это запредельно нереально.

Хотя надо сказать последнюю неделю кандидатами СН вброшено немало материальных средств на рекламу в округах и их продвижение в СМИ, на улицах и тд. И их электоральное положение улучшается.

Интересно откуда деньжата в таком количестве. Конечно столько от СН по мажоритарке не пройдет, это запредельно нереально.Хотя надо сказать последнюю неделю кандидатами СН вброшено немало материальных средств на рекламу в округах и их продвижение в СМИ, на улицах и тд. И их электоральное положение улучшается.Интересно откуда деньжата в таком количестве.

одного пожилого еврея неплохо бы об этом спросить... ну того самого, что к Зе никакого отношения не имеет))) одного пожилого еврея неплохо бы об этом спросить... ну того самого, что к Зе никакого отношения не имеет)))



Не думаю, Беня лично скупой на траты как церковная мышь. Скорее местные элиты и крупный местный бизнес вкладываются, чтобы завоевать лояльность новой власти. Не думаю, Беня лично скупой на траты как церковная мышь. Скорее местные элиты и крупный местный бизнес вкладываются, чтобы завоевать лояльность новой власти. freeze 4 Повідомлень: 12325 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3605 раз. Подякували: 5259 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:32 ЛАД написав: vano80 написав: не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры.

Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.

Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.



Портрет Бандеры - на стене, глобус Украины - на столе, коллекция вышиванок - в тумбе.



Средняя продолжительность жизни и уровень благосостояния при этом вторичны. По крайней мере в этих рейтингах за 28 лет мы скатились до уровня Африки (точнее Африка доросла до нашего уровня, а остальные - вырвались вперед), но самоедства у лже-патриотов... не больше, чем у комсомольских работников 70-х Портрет Бандеры - на стене, глобус Украины - на столе, коллекция вышиванок - в тумбе.Средняя продолжительность жизни и уровень благосостояния при этом вторичны. По крайней мере в этих рейтингах за 28 лет мы скатились до уровня Африки (точнее Африка доросла до нашего уровня, а остальные - вырвались вперед), но самоедства у лже-патриотов... не больше, чем у комсомольских работников 70-х zРадио

Повідомлень: 2984 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1737 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:38 zРадио написав: ЛАД написав: vano80 написав: не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры.

Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.

Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.



Портрет Бандеры - на стене, глобус Украины - на столе, коллекция вышиванок - в тумбе.



Средняя продолжительность жизни и уровень благосостояния при этом вторичны. По крайней мере в этих рейтингах за 28 лет мы скатились до уровня Африки (точнее Африка доросла до нашего уровня, а остальные - вырвались вперед), но самоедства у лже-патриотов... не больше, чем у комсомольских работников 70-х Портрет Бандеры - на стене, глобус Украины - на столе, коллекция вышиванок - в тумбе.Средняя продолжительность жизни и уровень благосостояния при этом вторичны. По крайней мере в этих рейтингах за 28 лет мы скатились до уровня Африки (точнее Африка доросла до нашего уровня, а остальные - вырвались вперед), но самоедства у лже-патриотов... не больше, чем у комсомольских работников 70-х

Конкретно у вано это явно не выражено. Вроде не так. Поэтому мне и не понятно. Конкретно у вано это явно не выражено. Вроде не так. Поэтому мне и не понятно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13637 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:41 ЛАД написав: Конкретно у вано это явно не выражено. Вроде не так. Поэтому мне и не понятно. Конкретно у вано это явно не выражено. Вроде не так. Поэтому мне и не понятно.



А, ну тогда звиняйте, Вано. Я обрисовал портрет сферического националиста в вакууме А, ну тогда звиняйте, Вано. Я обрисовал портрет сферического националиста в вакууме zРадио

Повідомлень: 2984 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1737 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:09 zРадио написав: ЛАД написав: vano80 написав: не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы. Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы. Портрет Бандеры - на стене, глобус Украины - на столе, коллекция вышиванок - в тумбе.



Средняя продолжительность жизни и уровень благосостояния при этом вторичны. По крайней мере в этих рейтингах за 28 лет мы скатились до уровня Африки (точнее Африка доросла до нашего уровня, а остальные - вырвались вперед), но самоедства у лже-патриотов... не больше, чем у комсомольских работников 70-х Портрет Бандеры - на стене, глобус Украины - на столе, коллекция вышиванок - в тумбе.Средняя продолжительность жизни и уровень благосостояния при этом вторичны. По крайней мере в этих рейтингах за 28 лет мы скатились до уровня Африки (точнее Африка доросла до нашего уровня, а остальные - вырвались вперед), но самоедства у лже-патриотов... не больше, чем у комсомольских работников 70-х В мене якесь де-жа-вю...

Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчук

Його змінив В 38 лет становится секретарём парткома на «Южмаше», членом ЦК КПУ. Делегат XXVII и XXVIII Съездов КПСС Кучма

Тобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністи

Як так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз.... В мене якесь де-жа-вю...Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчукЙого змінивКучмаТобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністиЯк так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21195 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:24 budivelnik написав: В мене якесь де-жа-вю...

Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчук

Його змінив В 38 лет становится секретарём парткома на «Южмаше», членом ЦК КПУ. Делегат XXVII и XXVIII Съездов КПСС Кучма

Тобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністи

Як так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз.... В мене якесь де-жа-вю...Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчукЙого змінивКучмаТобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністиЯк так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз....



Как тактично ты обошел стороной Ющенко и Порошенко, являющихся такими же продуктами Компартии СССР, как и остальные перечисленные.



Если мерять этой линейкой, то наиболее прогрессивным будет ненавистный тебе Зеленский.



Но это твоя позиция, не моя. Из сегодняшних капитанов бизнеса тоже есть экс-совки, скорректировавшие ценности в сторону демократии и плюрализма. Дело не в этом - дело в инстинктах, а именно жадности при отсутствии контроля.



Общество не обеспечивает надлежащего надсмотра за властью. В таких условиях будут беспредельничать даже либертарианцы - какие уж тут коммунисты. Вышиванки нужны только для отвода глаз. Простакам - вышиванки, жуликам - активы и собственность.



Взять хотя бы уровень твоего лизоблюдства по отношению к Порошенко, окрылявшего тебя 5 лет таким сладким "армовиром" - критики я ни разу не видел... Не удобной критики из разряда "он не до конца покончил с кликой януковича", а предметной, относящейся к динамике рабочих мест, смертности на дорогах, уровню преступности, возрасту дожития и т.д... Как тактично ты обошел стороной Ющенко и Порошенко, являющихся такими же продуктами Компартии СССР, как и остальные перечисленные.Если мерять этой линейкой, то наиболее прогрессивным будет ненавистный тебе Зеленский.Но это твоя позиция, не моя. Из сегодняшних капитанов бизнеса тоже есть экс-совки, скорректировавшие ценности в сторону демократии и плюрализма. Дело не в этом - дело в инстинктах, а именно жадности при отсутствии контроля.Общество не обеспечивает надлежащего надсмотра за властью. В таких условиях будут беспредельничать даже либертарианцы - какие уж тут коммунисты. Вышиванки нужны только для отвода глаз. Простакам - вышиванки, жуликам - активы и собственность.Взять хотя бы уровень твоего лизоблюдства по отношению к Порошенко, окрылявшего тебя 5 лет таким сладким "армовиром" - критики я ни разу не видел... Не удобной критики из разряда "он не до конца покончил с кликой януковича", а предметной, относящейся к динамике рабочих мест, смертности на дорогах, уровню преступности, возрасту дожития и т.д... zРадио

Повідомлень: 2984 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1737 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:38 sequence написав: Faceless написав: ..Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично ..Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично

конечно, забавно!

докажите, что он "брехун"! - факты в студию!

или будете пустословить далее? конечно, забавно!докажите, что он "брехун"! - факты в студию!или будете пустословить далее?

эти люди привыкли всех кто им не нравиться обливать грязью и даже не утруждая себя хоть какими-то доказательствами... эти люди привыкли всех кто им не нравиться обливать грязью и даже не утруждая себя хоть какими-то доказательствами... Cler

Повідомлень: 2846 З нами з: 15.07.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 742 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3602360336043605 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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