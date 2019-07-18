Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:01

yanyura написав: И по всем этим опросам он опережал Аграрную партию Поплавского.

Но Поплавский оставался в списке...



Понятно, что менять сейчас (за 2 дня до выборов) "голосовалку" нет смысла, смысл был месяц назад.



Ну а

менее 10% голосов



в "голосовалке" у 10 партий из 13. И по всем этим опросам он опережал Аграрную партию Поплавского.Но Поплавский оставался в списке...Понятно, что менять сейчас (за 2 дня до выборов) "голосовалку" нет смысла, смысл был месяц назад.Ну аменее 10% голосовв "голосовалке" у 10 партий из 13.

yanyura написав: Прямая речь кандидата № 5 в списке ПЕС Софии Федины о ее разговоре на передовой Прямая речь кандидата № 5 в списке ПЕС Софии Федины о ее разговоре на передовой

Вы не так поняли.Изменение голосовалки - это ее полное обнуление и перезапуск.Потому я писал тогда, ссылка на тот пост есть выше - что в этом будет смысл, если изменения по рейтингам затронут хотя бы первую десятку из списка.Менее 10% - имелось ввиду, что все голоса из "Інша", куда входят также и голоса за Шария, это менее 10% от всех проголосовавших. Какой смысл все обнулять и перезапускать, если речь о перераспределении всего 8% голосов на Шария и всех прочих. Только чтобы паре-тройке его фанатов грела взгляд отдельная строчка?Видел выступление ее на каком-то ток-шоу, может, в "Право на Владу". Удручающе. Почитал биографию - хорошо знакомый типаж людей. Достаточно хорошо знакомый, чтобы таким не доверять. Ничего. Перестановки в списке Порошенко хоть и провел, но подобные персонажи в топе списка доверия не добавляют.