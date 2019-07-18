Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Коростене исчез Француз, который вывел на предвыборную орбиту клонов Пашинского 14:47, сегодня
В прошлом месяце, 26 июня, на 64 избирательном округе в городе Коростень Житомирской области резко и без объяснений причин сняли свои кандидатуры клоны - однофамильцы баллотирующегося здесь скандально известного нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского - Михаил Пашинский и Иван Пашинский.
А через два дня в Коростене при загадочных обстоятельствах пропал товарищ и коллега одного из снявшихся однофамильцев Пашинского - 23-летний местный житель Илья Обиход. Горожане говорят о том, что эти события взаимосвязаны - мол, какой-то "большой дядя" зачищает клонов и людей, которые нашли однофамильцев Пашинского.
"Страна" поговорила с мамой Ильи Обихода - Оксаной Обиход (в Facebook - Оксана Ходаковская - Прим.Ред.). ...
Петра Порошенко не пустили в зал Европарламента и усадили на галерке. Фото 18 июля 2019
Как сообщалось, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".
Однако позже Петр Порошенко в соцсетях заявил, что будет 17 июля в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.
"17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена", - написал Порошенко в Twitter.
В тоже время, в СМИ прошла информация, что в числе приглашенных гостей Порошенко в Европарламенте не значится.
Как позже отметил глава ГБР Роман Труба, Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, но уже после парламентских выборов.
19.07.2019 Представитель Зеленского в КС хотел бы услышать мотивацию Порошенко о внесении в 2015 году представления о конституционности лишения Януковича звания президента ... "Как представитель президента в Конституционном суде я осуществлял ревизию конституционных представлений от президента и нашел очень интересное представление, внесенное предыдущим президентом Петром Порошенко, которое касается лишения звания президента Украины президента-беглеца Януковича. В этом конституционном представлении Порошенко обосновывал, что закон, которым Янукович был лишен звания президента Украины, является неконституционным, нарушает целый ряд норм Конституции Украины", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.
Вениславский отметил, что в Офисе президента сегодняшний день в определенном замешательстве, что делать с этим представлением.
"Потому что если отозвать его, то возникнет вопрос в связи с тем, что представление так долго рассматривалось, и теперь мы его отзываем. А поддерживать – нас обвинят в желании, чтобы предыдущий президент Янукович был восстановлен в звании президента Украины", - пояснил он.
"Поэтому мы пока даже не знаем, что делать с этим представлением, поддерживать его или отзывать. И хотелось бы, конечно, услышать мотивацию Петра Порошенко о внесении этого представления в 2015 году. Нам непонятная мотивация, зачем он его вносил и инициировал? Возможно, это было не столько в интересах Януковича, как Петр Алексеевич (Порошенко – ИФ) переживал о своем будущем", - подчеркнул представитель Зеленского в КС. ...
zРадио написав:Металлургия советская на 80%, химия - на 99%, электроэнергетика - на 97%, газодобыча - на 90%, нефтепереработка - на 99%, машиностроение - на 95%, сельское хозяйство - на 70%, коммунальное хозяйство - на 90%, жилая недвижимость - на 85%, образование и медицина - на 95%...
Дорогуша. Із Совка працює тільки те, де немає конкуренції з Заходом - комуналка, медицина, будівництво, транспорт. Сировинна галузь - металургія, енергетика, теж працює, завдяки значній модернізації і тому, що копати сировину, переважно, вигідно при любій владі. Там, де була конкуренція - масовий ринок, машинобудовання, автомобільна галузь - повний провал. Допустили лоукости - що сталося з доходами МАУ?
Странно только, что повний провал (вернее фактическая ликвидация наиболее технологичных отраслей обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью) стал прерогативой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО украинской индустрии. В некоторых странах бывшего СССР эти отрасли не просто сохранились, но и нарастили объемы и перешли к изготовлению продукции на уровне мировых стандартов или (ВПК) значительно превосходя их.
Особенно автопром. От засилья автомобилей "Москвич" и "Иж" на мировых рынках разорились всякие "Форды" с "Тойотами", не говоря уж о мелочи вроде "Теслы"...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:Взять хотя бы уровень твоего лизоблюдства по отношению к Порошенко
А какое у него лизоблюдство? Не пишет вранье про Порошенко, которое тебе хочется видеть?
А мне то что с того? Я не испытываю к Порошенко личной антипатии. Более того, считаю, что в президенстком кресле он, с учетом своего более высокого IQ и жизненного опыта, гармоничней смотрится, чем Зеленский.
Но действия и бездействия то говорят сами за себя. Правильно выше отметили - патологическая клептомания. Юридически выверенные доказательства вины отсутствуют только потому, что их никто 5 лет не собирал. Но публично-доступной информации уже просто вагоны для вынесения политических обвинений. Что и было сделано в апреле (и, наверняка, будет подкреплено 21-го июля).
zРадио написав:Не говоря уже о том, что ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!
Не выдумывай зраду на ровном месте.
Мне, как потребителю, Райан в Борисполе - идеально. Но не забывай - это только пока параллельно летает МАУ. Лоукостер может себе позволить выбрать только прибыльные направления, а вот национальный авиаперевозчик на то и национальный, что летает куда надо, владея разнообразным парком самолетов.
Если из-за убыточности европейских направлений, спровоцированной приходом Райана, МАУ ойкнется и не сможет летать в том числе в Азию, Африку и Америку - это будет перемога, или зрада?.. А Райан туда на своих А-321 просто технически летать не сможет...
Ясное дело, что свято место пусто не бывает, но временные (несколько месяцев - точно) сложности возникнут наверняка. Вот и будешь куковать во Франкфурте, ожидая по много часов пересадку... Не говоря уже о том, что в таких условиях и лоукостер Райан станет не таким уж и лоукостом...
zРадио написав:Не говоря уже о том, что ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!
Не выдумывай зраду на ровном месте.
Мне, как потребителю, Райан в Борисполе - идеально. Но не забывай - это только пока параллельно летает МАУ. Лоукостер может себе позволить выбрать только прибыльные направления, а вот национальный авиаперевозчик на то и национальный, что летает куда надо, владея разнообразным парком самолетов.
Если из-за убыточности европейских направлений, спровоцированной приходом Райана, МАУ ойкнется и не сможет летать в том числе в Азию, Африку и Америку - это будет перемога, или зрада?.. А Райан туда на своих А-321 просто технически летать не сможет...
Ясное дело, что свято место пусто не бывает, но временные (несколько месяцев - точно) сложности возникнут наверняка. Вот и будешь куковать во Франкфурте, ожидая по много часов пересадку... Не говоря уже о том, что в таких условиях и лоукостер Райан станет не таким уж и лоукостом...
Ich esse deutsche Brezeln und schlendere durch Frankfurt. На несколько часов меня хватает, заодно и ноги разминаются - перед длительным перелетом это полезно. К тому же со стыковкой во Франкфурте бывают очень вкусные предложения от Люфтганзы