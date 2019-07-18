В Коростене исчез Француз, который вывел на предвыборную орбиту клонов Пашинского 14:47, сегодня В прошлом месяце, 26 июня, на 64 избирательном округе в городе Коростень Житомирской области резко и без объяснений причин сняли свои кандидатуры клоны - однофамильцы баллотирующегося здесь скандально известного нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского - Михаил Пашинский и Иван Пашинский. А через два дня в Коростене при загадочных обстоятельствах пропал товарищ и коллега одного из снявшихся однофамильцев Пашинского - 23-летний местный житель Илья Обиход. Горожане говорят о том, что эти события взаимосвязаны - мол, какой-то "большой дядя" зачищает клонов и людей, которые нашли однофамильцев Пашинского. "Страна" поговорила с мамой Ильи Обихода - Оксаной Обиход (в Facebook - Оксана Ходаковская - Прим.Ред.). ...

Петра Порошенко не пустили в зал Европарламента и усадили на галерке. Фото 18 июля 2019 Как сообщалось, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Однако позже Петр Порошенко в соцсетях заявил, что будет 17 июля в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами. "17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена", - написал Порошенко в Twitter. В тоже время, в СМИ прошла информация, что в числе приглашенных гостей Порошенко в Европарламенте не значится. Как позже отметил глава ГБР Роман Труба, Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, но уже после парламентских выборов.

19.07.2019

Представитель Зеленского в КС хотел бы услышать мотивацию Порошенко о внесении в 2015 году представления о конституционности лишения Януковича звания президента

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"Как представитель президента в Конституционном суде я осуществлял ревизию конституционных представлений от президента и нашел очень интересное представление, внесенное предыдущим президентом Петром Порошенко, которое касается лишения звания президента Украины президента-беглеца Януковича. В этом конституционном представлении Порошенко обосновывал, что закон, которым Янукович был лишен звания президента Украины, является неконституционным, нарушает целый ряд норм Конституции Украины", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.



Вениславский отметил, что в Офисе президента сегодняшний день в определенном замешательстве, что делать с этим представлением.



"Потому что если отозвать его, то возникнет вопрос в связи с тем, что представление так долго рассматривалось, и теперь мы его отзываем. А поддерживать – нас обвинят в желании, чтобы предыдущий президент Янукович был восстановлен в звании президента Украины", - пояснил он.



"Поэтому мы пока даже не знаем, что делать с этим представлением, поддерживать его или отзывать. И хотелось бы, конечно, услышать мотивацию Петра Порошенко о внесении этого представления в 2015 году. Нам непонятная мотивация, зачем он его вносил и инициировал? Возможно, это было не столько в интересах Януковича, как Петр Алексеевич (Порошенко – ИФ) переживал о своем будущем", - подчеркнул представитель Зеленского в КС.

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