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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3604360536063607>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
3
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
34
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:43

  tea написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:Забавно. Брехун с лозунгами "хватит врать". Самокритично


А когда Шарик соврал ?

Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.

упоминания порошенко не встречала, а вот про то что его финансирует пинчук и сорес было...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:47

Предвыборные новости от strana.ua.
В Коростене исчез Француз, который вывел на предвыборную орбиту клонов Пашинского
14:47, сегодня

В прошлом месяце, 26 июня, на 64 избирательном округе в городе Коростень Житомирской области резко и без объяснений причин сняли свои кандидатуры клоны - однофамильцы баллотирующегося здесь скандально известного нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского - Михаил Пашинский и Иван Пашинский.

А через два дня в Коростене при загадочных обстоятельствах пропал товарищ и коллега одного из снявшихся однофамильцев Пашинского - 23-летний местный житель Илья Обиход. Горожане говорят о том, что эти события взаимосвязаны - мол, какой-то "большой дядя" зачищает клонов и людей, которые нашли однофамильцев Пашинского.

"Страна" поговорила с мамой Ильи Обихода - Оксаной Обиход (в Facebook - Оксана Ходаковская - Прим.Ред.).
...

https://strana.ua/articles/rassledovani ... skoho.html


Петра Порошенко не пустили в зал Европарламента и усадили на галерке. Фото
18 июля 2019

Как сообщалось, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Однако позже Петр Порошенко в соцсетях заявил, что будет 17 июля в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.

"17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена", - написал Порошенко в Twitter.

В тоже время, в СМИ прошла информация, что в числе приглашенных гостей Порошенко в Европарламенте не значится.

Как позже отметил глава ГБР Роман Труба, Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, но уже после парламентских выборов.

https://strana.ua/news/212228-opublikov ... v-hbr.html

И Интерфакса
19.07.2019
Представитель Зеленского в КС хотел бы услышать мотивацию Порошенко о внесении в 2015 году представления о конституционности лишения Януковича звания президента
...
"Как представитель президента в Конституционном суде я осуществлял ревизию конституционных представлений от президента и нашел очень интересное представление, внесенное предыдущим президентом Петром Порошенко, которое касается лишения звания президента Украины президента-беглеца Януковича. В этом конституционном представлении Порошенко обосновывал, что закон, которым Янукович был лишен звания президента Украины, является неконституционным, нарушает целый ряд норм Конституции Украины", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Вениславский отметил, что в Офисе президента сегодняшний день в определенном замешательстве, что делать с этим представлением.

"Потому что если отозвать его, то возникнет вопрос в связи с тем, что представление так долго рассматривалось, и теперь мы его отзываем. А поддерживать – нас обвинят в желании, чтобы предыдущий президент Янукович был восстановлен в звании президента Украины", - пояснил он.

"Поэтому мы пока даже не знаем, что делать с этим представлением, поддерживать его или отзывать. И хотелось бы, конечно, услышать мотивацию Петра Порошенко о внесении этого представления в 2015 году. Нам непонятная мотивация, зачем он его вносил и инициировал? Возможно, это было не столько в интересах Януковича, как Петр Алексеевич (Порошенко – ИФ) переживал о своем будущем", - подчеркнул представитель Зеленского в КС.
...

https://interfax.com.ua/news/political/601523.html
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 19 лип, 2019 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:50

  yanyura написав:Прямая речь кандидата № 5 в списке ПЕС Софии Федины о ее разговоре на передовой - https://www.facebook.com/sergonaumovich ... 428129957/
Осторожно - присутствует ненормативная лексика!

подобное притягивает подобное... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:53

  ЛАД написав:Сегодняшнюю роль Украины на международной арене, надеюсь, описывать не надо?

в политическом плане практически полный ноль, а в экономическом - поставщик дешёвой рабочей силы и некоторых природных ресурсов...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:55

  zРадио написав:Не говоря уже о том, что ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!


Не выдумывай зраду на ровном месте.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:57

  Волгарь написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Металлургия советская на 80%, химия - на 99%, электроэнергетика - на 97%, газодобыча - на 90%, нефтепереработка - на 99%, машиностроение - на 95%, сельское хозяйство - на 70%, коммунальное хозяйство - на 90%, жилая недвижимость - на 85%, образование и медицина - на 95%...

Дорогуша. Із Совка працює тільки те, де немає конкуренції з Заходом - комуналка, медицина, будівництво, транспорт. Сировинна галузь - металургія, енергетика, теж працює, завдяки значній модернізації і тому, що копати сировину, переважно, вигідно при любій владі. Там, де була конкуренція - масовий ринок, машинобудовання, автомобільна галузь - повний провал.
Допустили лоукости - що сталося з доходами МАУ?

Странно только, что повний провал (вернее фактическая ликвидация наиболее технологичных отраслей обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью) стал прерогативой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО украинской индустрии. В некоторых странах бывшего СССР эти отрасли не просто сохранились, но и нарастили объемы и перешли к изготовлению продукции на уровне мировых стандартов или (ВПК) значительно превосходя их.


Особенно автопром. От засилья автомобилей "Москвич" и "Иж" на мировых рынках разорились всякие "Форды" с "Тойотами", не говоря уж о мелочи вроде "Теслы"...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:58

  Sommer написав:
  zРадио написав:Взять хотя бы уровень твоего лизоблюдства по отношению к Порошенко


А какое у него лизоблюдство? Не пишет вранье про Порошенко, которое тебе хочется видеть?


А мне то что с того? Я не испытываю к Порошенко личной антипатии. Более того, считаю, что в президенстком кресле он, с учетом своего более высокого IQ и жизненного опыта, гармоничней смотрится, чем Зеленский.

Но действия и бездействия то говорят сами за себя. Правильно выше отметили - патологическая клептомания. Юридически выверенные доказательства вины отсутствуют только потому, что их никто 5 лет не собирал. Но публично-доступной информации уже просто вагоны для вынесения политических обвинений. Что и было сделано в апреле (и, наверняка, будет подкреплено 21-го июля).
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:09

  Sommer написав:
  zРадио написав:Не говоря уже о том, что ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!


Не выдумывай зраду на ровном месте.


Мне, как потребителю, Райан в Борисполе - идеально. Но не забывай - это только пока параллельно летает МАУ. Лоукостер может себе позволить выбрать только прибыльные направления, а вот национальный авиаперевозчик на то и национальный, что летает куда надо, владея разнообразным парком самолетов.

Если из-за убыточности европейских направлений, спровоцированной приходом Райана, МАУ ойкнется и не сможет летать в том числе в Азию, Африку и Америку - это будет перемога, или зрада?.. А Райан туда на своих А-321 просто технически летать не сможет...

Ясное дело, что свято место пусто не бывает, но временные (несколько месяцев - точно) сложности возникнут наверняка. Вот и будешь куковать во Франкфурте, ожидая по много часов пересадку... Не говоря уже о том, что в таких условиях и лоукостер Райан станет не таким уж и лоукостом...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:14

  zРадио написав:Не говоря уже о том, что в таких условиях и лоукостер Райан станет не таким уж и лоукостом...

да он и сейчас относительно дешёв только при определённых условиях - заблаговременное приобретение билета, желательно без багажа и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:19

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Не говоря уже о том, что ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!


Не выдумывай зраду на ровном месте.


Мне, как потребителю, Райан в Борисполе - идеально. Но не забывай - это только пока параллельно летает МАУ. Лоукостер может себе позволить выбрать только прибыльные направления, а вот национальный авиаперевозчик на то и национальный, что летает куда надо, владея разнообразным парком самолетов.

Если из-за убыточности европейских направлений, спровоцированной приходом Райана, МАУ ойкнется и не сможет летать в том числе в Азию, Африку и Америку - это будет перемога, или зрада?.. А Райан туда на своих А-321 просто технически летать не сможет...

Ясное дело, что свято место пусто не бывает, но временные (несколько месяцев - точно) сложности возникнут наверняка. Вот и будешь куковать во Франкфурте, ожидая по много часов пересадку... Не говоря уже о том, что в таких условиях и лоукостер Райан станет не таким уж и лоукостом...

Ich esse deutsche Brezeln und schlendere durch Frankfurt.
На несколько часов меня хватает, заодно и ноги разминаются - перед длительным перелетом это полезно. К тому же со стыковкой во Франкфурте бывают очень вкусные предложения от Люфтганзы
antey1969
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