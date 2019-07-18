Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой.
Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы. И не понятно, какие претензии к "совкодрочерам" по 91 году? То, что позволили развалить Союз?
А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?
Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
budivelnik написав:В мене якесь де-жа-вю... Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчук Його змінив
В 38 лет становится секретарём парткома на «Южмаше», членом ЦК КПУ. Делегат XXVII и XXVIII Съездов КПСС
Кучма Тобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністи Як так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз....
Как тактично ты обошел стороной Ющенко и Порошенко, являющихся такими же продуктами Компартии СССР, как и остальные перечисленные.
Ну-ну.. Порівнювати бухгалтера районнго відділення селянського банку і мілкого студента МГІМО з першими лицями КПРС-КПУ - ще той треш.. Наприклад по політичній драбині я як член комітету комсомолу інституту-перепльовував тогочасного Тігіпка....
zРадио написав:Если мерять этой линейкой, то наиболее прогрессивным будет ненавистный тебе Зеленский. Но это твоя позиция, не моя. Из сегодняшних капитанов бизнеса тоже есть экс-совки, скорректировавшие ценности в сторону демократии и плюрализма. Дело не в этом - дело в инстинктах, а именно жадности при отсутствии контроля.
Общество не обеспечивает надлежащего надсмотра за властью. В таких условиях будут беспредельничать даже либертарианцы - какие уж тут коммунисты. Вышиванки нужны только для отвода глаз. Простакам - вышиванки, жуликам - активы и собственность.
Я не шукаю прогресивні прізвища-мене цікавить система і напрямок руху які дозволять нам пошвидше відірватись з орбіти московії.
zРадио написав:Взять хотя бы уровень твоего лизоблюдства по отношению к Порошенко, окрылявшего тебя 5 лет таким сладким "армовиром" -
Я підприємець і знаю як покращити те чи інше... Але точно так само я знаю що жодна людина в світі не зробила більше 10-50% від того що могла чи хотіла. При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%... Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального... Порошенко тих 20 % необхідних для розриву з московією зробив..
І останнє Моє питання було в іншому совкофіли - ви можете самі собі пояснити ,чому влада була на 80% комуністичною - а суспільство стало на 80% у вишиванках?
zРадио написав:критики я ни разу не видел... Не удобной критики из разряда "он не до конца покончил с кликой януковича", а предметной, относящейся к динамике рабочих мест, смертности на дорогах, уровня преступности, возраста дожития и т.д...
А чому я маю критикувати те -що сам робив би так само? 1 Можна було створювати робочі місця з низькою оплатою праці - а можна було відкрити безвіз і без створення робочих місць змусити підприємства збільшувати доходи своїх працівників 2 Смертність на дорогах - і де тут вина Порошенка? Може требе менше пити за кермом? 3 Рівень злочинності - так він зріс в основному внаслідок того що злочини в зоні ОРДЛО зараз враховуються до загальноукраїнських.. але наявність ордло це не вина порошенка це дозягнення пуйла
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Sommer написав:Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.
Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие.
Так, а давай-ка не манипулировать и отделять мух от котлет. Easyjet летает не только в СDG, но и Orly, а Germanwings - еще и плюс из Beauvais. Возьми и сравни цены разных аэропортов вылета и одного - прилета. Все ли из них соответствуют характеристике лоукоста.
Если в Борисполе у Райана такса за пассажира в KBP ниже, чем у МАУ, то последний даже при желании и отсутствия присущему жлобству не сможет составить конкуренции первому. Потому что ценой конкурировать бессмысленно, а по качеству базового сервиса их сравняли...