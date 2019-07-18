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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3604360536063607

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
3
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
34
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:28

  ЛАД написав:
  vano80 написав:не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой.

Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.
И не понятно, какие претензии к "совкодрочерам" по 91 году?
То, что позволили развалить Союз? :)


А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?

Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:40

  rjkz написав:Нужны еще люди. Где их взять? Ответ на поверхности - в Европе иммиграционный кризис, у нас не хватает людей. Надо перенаправить потоки беженцев в Украину.


Те беженцы, которые сейчас в Европе... они туда бегут не работать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:42

  Sommer написав:Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?


Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:47

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Не говоря уже о том, что ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!


Не выдумывай зраду на ровном месте.


Мне, как потребителю, Райан в Борисполе - идеально.


Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.

Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:50

  zРадио написав:
  Sommer написав:Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?


Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м...


Во-первых в процентном отношении в Крыму и Донбассе вышло гораздо больше.

Во-вторых расскажи, какие антисоветские телеканалы работали на территории СССР? Сколько "Партий за Рейгана" и прочих антисоветских организаций было создано в СССР?

Ну и наконец, где все-таки в СССР находилась база ВМФ США и где именно селились антисоветские пенсионеры, вышедшие в 1991-м году с истериками "Рейган президент мира"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:51

ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1

https://mil.in.ua/fejky-sharyya-kak-sha ... naj7UkguM0
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:56

  zРадио написав:
  budivelnik написав:В мене якесь де-жа-вю...
Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчук
Його змінив
В 38 лет становится секретарём парткома на «Южмаше», членом ЦК КПУ. Делегат XXVII и XXVIII Съездов КПСС
Кучма
Тобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністи
Як так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз....
Как тактично ты обошел стороной Ющенко и Порошенко, являющихся такими же продуктами Компартии СССР, как и остальные перечисленные.
Ну-ну..
Порівнювати бухгалтера районнго відділення селянського банку і мілкого студента МГІМО з першими лицями КПРС-КПУ - ще той треш..
Наприклад по політичній драбині я як член комітету комсомолу інституту-перепльовував тогочасного Тігіпка....
  zРадио написав:Если мерять этой линейкой, то наиболее прогрессивным будет ненавистный тебе Зеленский.
Но это твоя позиция, не моя. Из сегодняшних капитанов бизнеса тоже есть экс-совки, скорректировавшие ценности в сторону демократии и плюрализма. Дело не в этом - дело в инстинктах, а именно жадности при отсутствии контроля.

Общество не обеспечивает надлежащего надсмотра за властью. В таких условиях будут беспредельничать даже либертарианцы - какие уж тут коммунисты. Вышиванки нужны только для отвода глаз. Простакам - вышиванки, жуликам - активы и собственность.
Я не шукаю прогресивні прізвища-мене цікавить система і напрямок руху які дозволять нам пошвидше відірватись з орбіти московії.
  zРадио написав:Взять хотя бы уровень твоего лизоблюдства по отношению к Порошенко, окрылявшего тебя 5 лет таким сладким "армовиром" -
Я підприємець і знаю як покращити те чи інше...
Але точно так само я знаю що жодна людина в світі не зробила більше 10-50% від того що могла чи хотіла.
При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...
Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...
Порошенко тих 20 % необхідних для розриву з московією зробив..

І останнє
Моє питання було в іншому
совкофіли - ви можете самі собі пояснити ,чому влада була на 80% комуністичною - а суспільство стало на 80% у вишиванках?
  zРадио написав:критики я ни разу не видел... Не удобной критики из разряда "он не до конца покончил с кликой януковича", а предметной, относящейся к динамике рабочих мест, смертности на дорогах, уровня преступности, возраста дожития и т.д...
А чому я маю критикувати те -що сам робив би так само?
1 Можна було створювати робочі місця з низькою оплатою праці - а можна було відкрити безвіз і без створення робочих місць змусити підприємства збільшувати доходи своїх працівників
2 Смертність на дорогах - і де тут вина Порошенка? Може требе менше пити за кермом?
3 Рівень злочинності - так він зріс в основному внаслідок того що злочини в зоні ОРДЛО зараз враховуються до загальноукраїнських.. але наявність ордло це не вина порошенка це дозягнення пуйла
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:03

Re: Політичні дискусії

Бывалый написав:ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1

https://mil.in.ua/fejky-sharyya-kak-sha ... naj7UkguM0


Если за последующие пять лет после 2014 года группа исследователей не нашла ни одного фейка в тысячах роликах Шария, то ему впору давать звание самого честного журналиста.

Кстати после угроз боевиков ДНР перестрелять корреспондентов Шария за неправдивую на их взгляд информацию, Шарий с тех пор не дает никаких репортажей из зоны ОРДЛО.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:09

  Sommer написав:Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.

Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие.


Так, а давай-ка не манипулировать и отделять мух от котлет. Easyjet летает не только в СDG, но и Orly, а Germanwings - еще и плюс из Beauvais. Возьми и сравни цены разных аэропортов вылета и одного - прилета. Все ли из них соответствуют характеристике лоукоста.

Если в Борисполе у Райана такса за пассажира в KBP ниже, чем у МАУ, то последний даже при желании и отсутствия присущему жлобству не сможет составить конкуренции первому. Потому что ценой конкурировать бессмысленно, а по качеству базового сервиса их сравняли...

Да, и посмотри вот сюда - сколько ты видишь на карте маршрутов Ryanair основных аэропортов?
https://www.ryanair.com/gb/en/cheap-flight-destinations
zРадио
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