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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3604360536063607 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 3 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 34 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:28 ЛАД написав: vano80 написав: не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой. не совсем понятно, где же вы были в 91, мои милые совкодрочеры. Ведь это именно ваши комуняки только сейчас начинают сходить со сцены. Ведь это именно ваши вожди разворовали до чего дотянулись. И не жмет же вас, когда воспитанные комсомолом, вы ринулись в кап общество грабежа и потребления с головой.

Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.

И не понятно, какие претензии к "совкодрочерам" по 91 году?

То, что позволили развалить Союз?

Не совсем понятно, на что "дрочите" Вы.И не понятно, какие претензии к "совкодрочерам" по 91 году?То, что позволили развалить Союз?



А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?



Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч?? А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч?? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4548 З нами з: 07.04.17 Подякував: 423 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:40 rjkz написав: Нужны еще люди. Где их взять? Ответ на поверхности - в Европе иммиграционный кризис, у нас не хватает людей. Надо перенаправить потоки беженцев в Украину. Нужны еще люди. Где их взять? Ответ на поверхности - в Европе иммиграционный кризис, у нас не хватает людей. Надо перенаправить потоки беженцев в Украину.



Те беженцы, которые сейчас в Европе... они туда бегут не работать. Те беженцы, которые сейчас в Европе... они туда бегут не работать. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4548 З нами з: 07.04.17 Подякував: 423 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:42 Sommer написав: Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?

Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?



Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м... Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м... zРадио

Повідомлень: 2987 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1739 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:47 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Не говоря уже о том, что ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного! Не говоря уже о том, что



Не выдумывай зраду на ровном месте. Не выдумывай зраду на ровном месте.



Мне, как потребителю, Райан в Борисполе - идеально. Мне, как потребителю, Райан в Борисполе - идеально.



Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.



Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие. Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4548 З нами з: 07.04.17 Подякував: 423 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:50 zРадио написав: Sommer написав: Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?

Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?



Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м... Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м...



Во-первых в процентном отношении в Крыму и Донбассе вышло гораздо больше.



Во-вторых расскажи, какие антисоветские телеканалы работали на территории СССР? Сколько "Партий за Рейгана" и прочих антисоветских организаций было создано в СССР?



Ну и наконец, где все-таки в СССР находилась база ВМФ США и где именно селились антисоветские пенсионеры, вышедшие в 1991-м году с истериками "Рейган президент мира"? Во-первых в процентном отношении в Крыму и Донбассе вышло гораздо больше.Во-вторых расскажи, какие антисоветские телеканалы работали на территории СССР? Сколько "Партий за Рейгана" и прочих антисоветских организаций было создано в СССР?Ну и наконец, где все-таки в СССР находилась база ВМФ США и где именно селились антисоветские пенсионеры, вышедшие в 1991-м году с истериками "Рейган президент мира"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4548 З нами з: 07.04.17 Подякував: 423 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:51



https://mil.in.ua/fejky-sharyya-kak-sha ... naj7UkguM0 ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1 Бывалый

Повідомлень: 1406 З нами з: 10.09.11 Подякував: 424 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:56 zРадио написав: budivelnik написав: В мене якесь де-жа-вю...

Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчук

Його змінив В 38 лет становится секретарём парткома на «Южмаше», членом ЦК КПУ. Делегат XXVII и XXVIII Съездов КПСС Кучма

Тобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністи

Як так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз.... В мене якесь де-жа-вю...Розвалився совок..спочатку до влади прийшов секретар по ідеології комуністичної партії...кравчукЙого змінивКучмаТобто з 1990 по кінець 2004 - нами керували комуністиЯк так сталося що комуністи+завгар(зек) допустили розквіт вишиванок і голосування за Свободу в Полтаві? і при цьому комуністи керували Україною 19 років з 27 на найвищих щаблях , а на щаблях понижче крім Львівської-Тернопільської_ІваноФранківської і частково Хмельницької з Рівенською - керують і зараз.... Как тактично ты обошел стороной Ющенко и Порошенко, являющихся такими же продуктами Компартии СССР, как и остальные перечисленные.

Как тактично ты обошел стороной Ющенко и Порошенко, являющихся такими же продуктами Компартии СССР, как и остальные перечисленные. Ну-ну..

Порівнювати бухгалтера районнго відділення селянського банку і мілкого студента МГІМО з першими лицями КПРС-КПУ - ще той треш..

Наприклад по політичній драбині я як член комітету комсомолу інституту-перепльовував тогочасного Тігіпка.... zРадио написав: Если мерять этой линейкой, то наиболее прогрессивным будет ненавистный тебе Зеленский.

Но это твоя позиция, не моя. Из сегодняшних капитанов бизнеса тоже есть экс-совки, скорректировавшие ценности в сторону демократии и плюрализма. Дело не в этом - дело в инстинктах, а именно жадности при отсутствии контроля.



Общество не обеспечивает надлежащего надсмотра за властью. В таких условиях будут беспредельничать даже либертарианцы - какие уж тут коммунисты. Вышиванки нужны только для отвода глаз. Простакам - вышиванки, жуликам - активы и собственность. Если мерять этой линейкой, то наиболее прогрессивным будет ненавистный тебе Зеленский.Но это твоя позиция, не моя. Из сегодняшних капитанов бизнеса тоже есть экс-совки, скорректировавшие ценности в сторону демократии и плюрализма. Дело не в этом - дело в инстинктах, а именно жадности при отсутствии контроля.Общество не обеспечивает надлежащего надсмотра за властью. В таких условиях будут беспредельничать даже либертарианцы - какие уж тут коммунисты. Вышиванки нужны только для отвода глаз. Простакам - вышиванки, жуликам - активы и собственность. Я не шукаю прогресивні прізвища-мене цікавить система і напрямок руху які дозволять нам пошвидше відірватись з орбіти московії.

zРадио написав: Взять хотя бы уровень твоего лизоблюдства по отношению к Порошенко, окрылявшего тебя 5 лет таким сладким "армовиром" - Взять хотя бы уровень твоего лизоблюдства по отношению к Порошенко, окрылявшего тебя 5 лет таким сладким "армовиром" - Я підприємець і знаю як покращити те чи інше...

Але точно так само я знаю що жодна людина в світі не зробила більше 10-50% від того що могла чи хотіла.

При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...

Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...

Порошенко тих 20 % необхідних для розриву з московією зробив..



І останнє

Моє питання було в іншому

совкофіли - ви можете самі собі пояснити ,чому влада була на 80% комуністичною - а суспільство стало на 80% у вишиванках? zРадио написав: критики я ни разу не видел... Не удобной критики из разряда "он не до конца покончил с кликой януковича", а предметной, относящейся к динамике рабочих мест, смертности на дорогах, уровня преступности, возраста дожития и т.д... критики я ни разу не видел... Не удобной критики из разряда "он не до конца покончил с кликой януковича", а предметной, относящейся к динамике рабочих мест, смертности на дорогах, уровня преступности, возраста дожития и т.д... А чому я маю критикувати те -що сам робив би так само?

1 Можна було створювати робочі місця з низькою оплатою праці - а можна було відкрити безвіз і без створення робочих місць змусити підприємства збільшувати доходи своїх працівників

2 Смертність на дорогах - і де тут вина Порошенка? Може требе менше пити за кермом?

3 Рівень злочинності - так він зріс в основному внаслідок того що злочини в зоні ОРДЛО зараз враховуються до загальноукраїнських.. але наявність ордло це не вина порошенка це дозягнення пуйла Ну-ну..Порівнювати бухгалтера районнго відділення селянського банку і мілкого студента МГІМО з першими лицями КПРС-КПУ - ще той треш..Наприклад по політичній драбині я як член комітету комсомолу інституту-перепльовував тогочасного Тігіпка....Я не шукаю прогресивні прізвища-мене цікавить система і напрямок руху які дозволять нам пошвидше відірватись з орбіти московії.Я підприємець і знаю як покращити те чи інше...Але точно так само я знаю що жодна людина в світі не зробила більше 10-50% від того що могла чи хотіла.При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...Порошенко тих 20 % необхідних для розриву з московією зробив..І останнєМоє питання було в іншомусовкофіли - ви можете самі собі пояснити ,чому влада була на 80% комуністичною - а суспільство стало на 80% у вишиванках?А чому я маю критикувати те -що сам робив би так само?1 Можна було створювати робочі місця з низькою оплатою праці - а можна було відкрити безвіз і без створення робочих місць змусити підприємства збільшувати доходи своїх працівників2 Смертність на дорогах - і де тут вина Порошенка? Може требе менше пити за кермом?3 Рівень злочинності - так він зріс в основному внаслідок того що злочини в зоні ОРДЛО зараз враховуються до загальноукраїнських.. але наявність ордло це не вина порошенка це дозягнення пуйла в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21196 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:03 Re: Політичні дискусії Бывалый написав: ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1



https://mil.in.ua/fejky-sharyya-kak-sha ... naj7UkguM0 ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1



Если за последующие пять лет после 2014 года группа исследователей не нашла ни одного фейка в тысячах роликах Шария, то ему впору давать звание самого честного журналиста.



Кстати после угроз боевиков ДНР перестрелять корреспондентов Шария за неправдивую на их взгляд информацию, Шарий с тех пор не дает никаких репортажей из зоны ОРДЛО. Если за последующие пять лет после 2014 года группа исследователей не нашла ни одного фейка в тысячах роликах Шария, то ему впору давать звание самого честного журналиста.Кстати после угроз боевиков ДНР перестрелять корреспондентов Шария за неправдивую на их взгляд информацию, Шарий с тех пор не дает никаких репортажей из зоны ОРДЛО. freeze 4 Повідомлень: 12326 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3605 раз. Подякували: 5259 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3604360536063607 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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