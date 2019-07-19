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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:23
freeze
5 лет назад он занимал конкретную антиукраинскую позицию.
Что значит за 5 лет это все, мне например не улыбалось его смотреть. Но знаю людей, которые хотели предоставить информацию о 2 мая получили бан.
В сети полно информации как самый честный кидает, беря материал для раскрутки.
Почему его жена не проживая в Украине 5 лет в списке? Из 29 мест два места были отданы-проданы Коцубам.
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Бывалый
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:34
zРадио написав: Sommer написав:
Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?
Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м
...
И зачем врать?
Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:45
Бывалый написав:freeze
5 лет назад он занимал конкретную антиукраинскую позицию.
Что значит за 5 лет это все, мне например не улыбалось его смотреть. Но знаю людей, которые хотели предоставить информацию о 2 мая получили бан.
В сети полно информации как самый честный кидает, беря материал для раскрутки.
Почему его жена не проживая в Украине 5 лет в списке? Из 29 мест два места были отданы-проданы Коцубам.
Не знаю, что там было у Шария пять лет назад, но я посмотрел его впервые года полтора назад.
Свежо, напористо, агрессивно, оперативно, бесстрашно, думаю некоторые высокопоставленные персоны не раз задумывались как бы его вслед за Бузиной и Шереметом отправить.
Но его идея идти на выборы, выглядит как часть талантливой самораскрутки, а не как попытка пройти в Раду, шансов у него нет.
Плюс он фактически кинул Оппоблок и Слугу, за которых он топил яростно на президентских, а теперь забирает у них голоса. Это некрасиво.
Почему Бондаренко, не проживая 5 лет, осталась в списках, думаю, оформлена как служебная командировка от кого то, она член союза журналистов.
Вообще этот ценз оседлости надо отменять, чтобы не устраивать цирк
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freeze
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:47
budivelnik написав:
Порівнювати бухгалтера районнго відділення селянського банку і мілкого студента МГІМО з першими лицями КПРС-КПУ - ще той треш..
Вот видишь - здесь ты ищешь полутона, а там, где тебе нужно похватить, или обгадить - все только белое и черное, соответственно... Я не раз тебя на этом уже ловил!
budivelnik написав:
Я підприємець і знаю як покращити те чи інше...
При всем моем уважении к предпринимателям - знаешь ты на уровне бизнес-процессов ларька
budivelnik написав:
Але точно так само я знаю що жодна людина в світі не зробила більше 10-50% від того що могла чи хотіла.
При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...
Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...
Порошенко тих 20 % необхідних для розриву з московією зробив..
Это все красивое бла-бла-бла, только какое это отношение имеет к Порошенко? Закрыть авиасообщение, оборвать производственные цепочки и стопицот раз повторить "остаточне прощавай" - это не разорвать отношения с московией.
Я уже приводил пример религии: приближать к государству одну церковь для ослабления другой - это не разрыв с россией. Это создание такого же средневековья, только подконтрольного себе. Отдалять от мракобесной россии - это строить светскую Украину, ослабляя влияние всех церквей, в том числе и вражеской.
budivelnik написав:
1 Можна було створювати робочі місця з низькою оплатою праці - а можна було відкрити безвіз і без створення робочих місць змусити підприємства збільшувати доходи своїх працівників
Все боьше убеждаюсь, что ты - тот еще сталинист
Эффективных решений из разряда "бабы еще нарожают" у тебя хоть отбавляй.
budivelnik написав:
2 Смертність на дорогах - і де тут вина Порошенка? Може требе менше пити за кермом?
Смертность на дорогах - производная от их качества. Да и контроль правонарушений - тоже ответственность исполнительной власти. А поскольку Порошенко лез во все, в том числе то и в то, что по Конституции к нему не относится, значит и за это от в ответе.
budivelnik написав:
3 Рівень злочинності - так він зріс в основному внаслідок того що злочини в зоні ОРДЛО зараз враховуються до загальноукраїнських.. але наявність ордло це не вина порошенка це дозягнення пуйла
Не ври - статистика ведется без ОРДЛО. Как там вообще можно вести учет, если это неподконтрольная территория?? Ты уже если сочиняешь, то хоть полную ахинею не неси.
Рост преступности связан с 2-я факторами - увеличением нищеты и разжиганием ксенофобии с презумпцией невиновности для всех, кто совершает преступления "во имя Украины"...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:50
vladvlas написав: zРадио написав: Sommer написав:
Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?
Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м
...
И зачем врать?
Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась.
Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!
8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:02
freeze написав:
Если за последующие пять лет после 2014 года группа исследователей не нашла ни одного фейка в тысячах роликах Шария, то ему впору давать звание самого честного журналиста.
Вбиваешь в гугл "шарий вранье" получаешь почти 50 тысяч результатов.
Но тебе ж разбираться не надо, тебе надо "недакажитя" кричать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:04
zРадио написав: Sommer написав:
Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.
Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие.
Так, а давай-ка не манипулировать и отделять мух от котлет. Easyjet летает не только в СDG, но и Orly, а Germanwings - еще и плюс из Beauvais.
И твое "ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!" быстренько превращается в "пустят, но"?
Ну что ж, все как обычно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:08
Cler написав: tea написав: freeze написав:
А когда Шарик соврал ?
Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.
упоминания порошенко не встречала, а вот про то что его финансирует пинчук и сорес было...
Бюджет "Голосу" - 100 млн.Якби нас фінансували Сорос і Пінчук ми б і горя не знали з фінансуванням.А так все тримається на волонтерах.Як приклад - в нас в місті волонтерами-спостерігачами "закрита" тільки п"ята частина дільниць.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:09
Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:
Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.
Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие.
Так, а давай-ка не манипулировать и отделять мух от котлет. Easyjet летает не только в СDG, но и Orly, а Germanwings - еще и плюс из Beauvais.
И твое "ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!" быстренько превращается в "пустят, но"?
Ну что ж, все как обычно.
Ничего подобного! Лоукостер - это не вид лицензионной деятельности, или тип предприятия. Смысл в цене, и только ей (что как бы выплывает из самого неформального титула).
Когда косты не позволяют сделать цену ниже рынка, хоть называй себя лоукостером, хоть не называй - по сути ты таким не являешься.
Вот "благодаря" Омеляну Райану позволили сделать лоукост продукт в том аэропорту, в котором остальные его не сделают даже при большом желании. Чем и подкосили регулярные авиалинии.
Я сказал все правильно!
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 19 лип, 2019 19:15, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:12
freeze написав: lapay написав:
Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були.
Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.
А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.
Не глядя уже никто ничего не подписывает.
Каждое телодвиженин просто так не делается))
Времена... командир бригады, уходя в отпуск, график отпусков бригады себе переписывает, чтобы никто не поменялся или ушёл вне графика без его *согласия*.
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