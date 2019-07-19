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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3606360736083609> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 3 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 34 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:23 freeze

5 лет назад он занимал конкретную антиукраинскую позицию.

Что значит за 5 лет это все, мне например не улыбалось его смотреть. Но знаю людей, которые хотели предоставить информацию о 2 мая получили бан.

В сети полно информации как самый честный кидает, беря материал для раскрутки.

Почему его жена не проживая в Украине 5 лет в списке? Из 29 мест два места были отданы-проданы Коцубам. Бывалый

Повідомлень: 1407 З нами з: 10.09.11 Подякував: 424 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:34 zРадио написав: Sommer написав: Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?

Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м... Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане... И зачем врать?

Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась. И зачем врать?Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась. vladvlas Повідомлень: 582 З нами з: 22.12.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:45 Re: Політичні дискусії Бывалый написав: freeze

5 лет назад он занимал конкретную антиукраинскую позицию.

Что значит за 5 лет это все, мне например не улыбалось его смотреть. Но знаю людей, которые хотели предоставить информацию о 2 мая получили бан.

В сети полно информации как самый честный кидает, беря материал для раскрутки.

Почему его жена не проживая в Украине 5 лет в списке? Из 29 мест два места были отданы-проданы Коцубам.



Не знаю, что там было у Шария пять лет назад, но я посмотрел его впервые года полтора назад.

Свежо, напористо, агрессивно, оперативно, бесстрашно, думаю некоторые высокопоставленные персоны не раз задумывались как бы его вслед за Бузиной и Шереметом отправить.

Но его идея идти на выборы, выглядит как часть талантливой самораскрутки, а не как попытка пройти в Раду, шансов у него нет.

Плюс он фактически кинул Оппоблок и Слугу, за которых он топил яростно на президентских, а теперь забирает у них голоса. Это некрасиво.

Почему Бондаренко, не проживая 5 лет, осталась в списках, думаю, оформлена как служебная командировка от кого то, она член союза журналистов.

Вообще этот ценз оседлости надо отменять, чтобы не устраивать цирк Не знаю, что там было у Шария пять лет назад, но я посмотрел его впервые года полтора назад.Свежо, напористо, агрессивно, оперативно, бесстрашно, думаю некоторые высокопоставленные персоны не раз задумывались как бы его вслед за Бузиной и Шереметом отправить.Но его идея идти на выборы, выглядит как часть талантливой самораскрутки, а не как попытка пройти в Раду, шансов у него нет.Плюс он фактически кинул Оппоблок и Слугу, за которых он топил яростно на президентских, а теперь забирает у них голоса. Это некрасиво.Почему Бондаренко, не проживая 5 лет, осталась в списках, думаю, оформлена как служебная командировка от кого то, она член союза журналистов.Вообще этот ценз оседлости надо отменять, чтобы не устраивать цирк freeze 4 Повідомлень: 12327 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3605 раз. Подякували: 5262 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:47 budivelnik написав: Порівнювати бухгалтера районнго відділення селянського банку і мілкого студента МГІМО з першими лицями КПРС-КПУ - ще той треш..

Порівнювати бухгалтера районнго відділення селянського банку і мілкого студента МГІМО з першими лицями КПРС-КПУ - ще той треш..



Вот видишь - здесь ты ищешь полутона, а там, где тебе нужно похватить, или обгадить - все только белое и черное, соответственно... Я не раз тебя на этом уже ловил!



budivelnik написав: Я підприємець і знаю як покращити те чи інше...

Я підприємець і знаю як покращити те чи інше...



При всем моем уважении к предпринимателям - знаешь ты на уровне бизнес-процессов ларька



budivelnik написав: Але точно так само я знаю що жодна людина в світі не зробила більше 10-50% від того що могла чи хотіла.

При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...

Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...

Порошенко тих 20 % необхідних для розриву з московією зробив..

Але точно так само я знаю що жодна людина в світі не зробила більше 10-50% від того що могла чи хотіла.При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...Порошенко тих 20 % необхідних для розриву з московією зробив..



Это все красивое бла-бла-бла, только какое это отношение имеет к Порошенко? Закрыть авиасообщение, оборвать производственные цепочки и стопицот раз повторить "остаточне прощавай" - это не разорвать отношения с московией.



Я уже приводил пример религии: приближать к государству одну церковь для ослабления другой - это не разрыв с россией. Это создание такого же средневековья, только подконтрольного себе. Отдалять от мракобесной россии - это строить светскую Украину, ослабляя влияние всех церквей, в том числе и вражеской.



budivelnik написав: 1 Можна було створювати робочі місця з низькою оплатою праці - а можна було відкрити безвіз і без створення робочих місць змусити підприємства збільшувати доходи своїх працівників

1 Можна було створювати робочі місця з низькою оплатою праці - а можна було відкрити безвіз і без створення робочих місць змусити підприємства збільшувати доходи своїх працівників



Все боьше убеждаюсь, что ты - тот еще сталинист Эффективных решений из разряда "бабы еще нарожают" у тебя хоть отбавляй.



budivelnik написав: 2 Смертність на дорогах - і де тут вина Порошенка? Може требе менше пити за кермом?

2 Смертність на дорогах - і де тут вина Порошенка? Може требе менше пити за кермом?



Смертность на дорогах - производная от их качества. Да и контроль правонарушений - тоже ответственность исполнительной власти. А поскольку Порошенко лез во все, в том числе то и в то, что по Конституции к нему не относится, значит и за это от в ответе.



budivelnik написав: 3 Рівень злочинності - так він зріс в основному внаслідок того що злочини в зоні ОРДЛО зараз враховуються до загальноукраїнських.. але наявність ордло це не вина порошенка це дозягнення пуйла 3 Рівень злочинності - так він зріс в основному внаслідок того що злочини в зоні ОРДЛО зараз враховуються до загальноукраїнських.. але наявність ордло це не вина порошенка це дозягнення пуйла



Не ври - статистика ведется без ОРДЛО. Как там вообще можно вести учет, если это неподконтрольная территория?? Ты уже если сочиняешь, то хоть полную ахинею не неси.



Рост преступности связан с 2-я факторами - увеличением нищеты и разжиганием ксенофобии с презумпцией невиновности для всех, кто совершает преступления "во имя Украины"... Вот видишь - здесь ты ищешь полутона, а там, где тебе нужно похватить, или обгадить - все только белое и черное, соответственно... Я не раз тебя на этом уже ловил!При всем моем уважении к предпринимателям - знаешь ты на уровне бизнес-процессов ларькаЭто все красивое бла-бла-бла, только какое это отношение имеет к Порошенко? Закрыть авиасообщение, оборвать производственные цепочки и стопицот раз повторить "остаточне прощавай" - это не разорвать отношения с московией.Я уже приводил пример религии: приближать к государству одну церковь для ослабления другой - это не разрыв с россией. Это создание такого же средневековья, только подконтрольного себе. Отдалять от мракобесной россии - это строить светскую Украину, ослабляя влияние всех церквей, в том числе и вражеской.Все боьше убеждаюсь, что ты - тот еще сталинистЭффективных решений из разряда "бабы еще нарожают" у тебя хоть отбавляй.Смертность на дорогах - производная от их качества. Да и контроль правонарушений - тоже ответственность исполнительной власти. А поскольку Порошенко лез во все, в том числе то и в то, что по Конституции к нему не относится, значит и за это от в ответе.Не ври - статистика ведется без ОРДЛО. Как там вообще можно вести учет, если это неподконтрольная территория?? Ты уже если сочиняешь, то хоть полную ахинею не неси.Рост преступности связан с 2-я факторами - увеличением нищеты и разжиганием ксенофобии с презумпцией невиновности для всех, кто совершает преступления "во имя Украины"... zРадио

Повідомлень: 2995 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1744 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:50 vladvlas написав: zРадио написав: Sommer написав: Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?

Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м... Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане... И зачем врать?

Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась. И зачем врать?Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась.



Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!



8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту! Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту! zРадио

Повідомлень: 2995 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1744 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:02 freeze написав: Бывалый написав: ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1



https://mil.in.ua/fejky-sharyya-kak-sha ... naj7UkguM0 ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1



Если за последующие пять лет после 2014 года группа исследователей не нашла ни одного фейка в тысячах роликах Шария, то ему впору давать звание самого честного журналиста.

Если за последующие пять лет после 2014 года группа исследователей не нашла ни одного фейка в тысячах роликах Шария, то ему впору давать звание самого честного журналиста.



Вбиваешь в гугл "шарий вранье" получаешь почти 50 тысяч результатов.



Но тебе ж разбираться не надо, тебе надо "недакажитя" кричать? Вбиваешь в гугл "шарий вранье" получаешь почти 50 тысяч результатов.Но тебе ж разбираться не надо, тебе надо "недакажитя" кричать? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4554 З нами з: 07.04.17 Подякував: 424 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:04 zРадио написав: Sommer написав: Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.



Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие. Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие.



Так, а давай-ка не манипулировать и отделять мух от котлет. Easyjet летает не только в СDG, но и Orly, а Germanwings - еще и плюс из Beauvais. Так, а давай-ка не манипулировать и отделять мух от котлет. Easyjet летает не только в СDG, но и Orly, а Germanwings - еще и плюс из Beauvais.



И твое "ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!" быстренько превращается в "пустят, но"?



Ну что ж, все как обычно. И твое "ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!" быстренько превращается в "пустят, но"?Ну что ж, все как обычно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4554 З нами з: 07.04.17 Подякував: 424 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:08 Cler написав: tea написав: freeze написав:

А когда Шарик соврал ? А когда Шарик соврал ?

Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти. Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.

упоминания порошенко не встречала, а вот про то что его финансирует пинчук и сорес было... упоминания порошенко не встречала, а вот про то что его финансирует пинчук и сорес было...

Бюджет "Голосу" - 100 млн.Якби нас фінансували Сорос і Пінчук ми б і горя не знали з фінансуванням.А так все тримається на волонтерах.Як приклад - в нас в місті волонтерами-спостерігачами "закрита" тільки п"ята частина дільниць. Бюджет "Голосу" - 100 млн.Якби нас фінансували Сорос і Пінчук ми б і горя не знали з фінансуванням.А так все тримається на волонтерах.Як приклад - в нас в місті волонтерами-спостерігачами "закрита" тільки п"ята частина дільниць. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17222 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:09 Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав: Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.



Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие. Так. Еще раз - выделенное вверху твоя выдумка. Ну или вранье, в зависимости от.Потому что в том же Шарль-де-Голле (CDG) прекрасно себя чувствуют Easyjet, Germanwings, Vueling и прочие.



Так, а давай-ка не манипулировать и отделять мух от котлет. Easyjet летает не только в СDG, но и Orly, а Germanwings - еще и плюс из Beauvais. Так, а давай-ка не манипулировать и отделять мух от котлет. Easyjet летает не только в СDG, но и Orly, а Germanwings - еще и плюс из Beauvais.



И твое "ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!" быстренько превращается в "пустят, но"?



Ну что ж, все как обычно. И твое "ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!" быстренько превращается в "пустят, но"?Ну что ж, все как обычно.



Ничего подобного! Лоукостер - это не вид лицензионной деятельности, или тип предприятия. Смысл в цене, и только ей (что как бы выплывает из самого неформального титула).



Когда косты не позволяют сделать цену ниже рынка, хоть называй себя лоукостером, хоть не называй - по сути ты таким не являешься.



Вот "благодаря" Омеляну Райану позволили сделать лоукост продукт в том аэропорту, в котором остальные его не сделают даже при большом желании. Чем и подкосили регулярные авиалинии.



Я сказал все правильно! Ничего подобного! Лоукостер - это не вид лицензионной деятельности, или тип предприятия. Смысл в цене, и только ей (что как бы выплывает из самого неформального титула).Когда косты не позволяют сделать цену ниже рынка, хоть называй себя лоукостером, хоть не называй - по сути ты таким не являешься.Вот "благодаря" Омеляну Райану позволили сделать лоукост продукт в том аэропорту, в котором остальные его не сделают даже при большом желании. Чем и подкосили регулярные авиалинии.Я сказал все правильно! Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 19 лип, 2019 19:15, всього редагувалось 3 разів. zРадио

Повідомлень: 2995 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1744 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:12 freeze написав: lapay написав: Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були. Ви не вникаєте в суть. Суддів недобір, який буде ще років 10, тому призначають тих, що були.



Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.

А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы. Я очень вникаю в суть. Еще раз говорю - ни один судья местного суда не был назначен без согласия Президента после судебной реформы. Вы не можете опровергнуть этот факт, потому что не было ни одного исключения.А то что там недобор или перебор, поэтому якобы президент подписывает всё не глядя, это просто домыслы.

Не глядя уже никто ничего не подписывает.

Каждое телодвиженин просто так не делается))



Времена... командир бригады, уходя в отпуск, график отпусков бригады себе переписывает, чтобы никто не поменялся или ушёл вне графика без его *согласия*. Не глядя уже никто ничего не подписывает.Каждое телодвиженин просто так не делается))Времена... командир бригады, уходя в отпуск, график отпусков бригады себе переписывает, чтобы никто не поменялся или ушёл вне графика без его *согласия*. detroytred

Повідомлень: 21981 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3606360736083609> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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