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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3606360736083609 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 209 Аграрна партія України 1% 3 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 34 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 209 Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:18 zРадио, за кого голосуєте, якщо не секрет? За Україну...наш голос

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29307 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:18 Re: Політичні дискусії Sommer написав: А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?



Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч?? А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??

Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості. Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8201 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1061 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:20 zРадио написав: Sommer написав: Во-первых в процентном отношении в Крыму и Донбассе вышло гораздо больше.



Во-вторых расскажи, какие антисоветские телеканалы работали на территории СССР? Сколько "Партий за Рейгана" и прочих антисоветских организаций было создано в СССР?



Ну и наконец, где все-таки в СССР находилась база ВМФ США и где именно селились антисоветские пенсионеры, вышедшие в 1991-м году с истериками "Рейган президент мира"? Во-первых в процентном отношении в Крыму и Донбассе вышло гораздо больше.Во-вторых расскажи, какие антисоветские телеканалы работали на территории СССР? Сколько "Партий за Рейгана" и прочих антисоветских организаций было создано в СССР?Ну и наконец, где все-таки в СССР находилась база ВМФ США и где именно селились антисоветские пенсионеры, вышедшие в 1991-м году с истериками "Рейган президент мира"?



А зачем мне все это делать, если ты толсто манипулируешь?

А зачем мне все это делать, если ты толсто манипулируешь?



Чтобы за свои слова отвечать? Ну не хочешь, не надо.



zРадио написав: Ты "Чернобыль" от HBO смотрел? Микки-мауса там видел?

Ты "Чернобыль" от HBO смотрел? Микки-мауса там видел?



(фейспалм)

А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?



А игрушки пиратские выпускали массово, самый характерный пример:





И, кстати. Решил сравнить изображение, полез в гугл, в первых ссылках "ньюсван" и "112". Оба используют чеканную формулировку "псевдоисторический сериал "Чернобыль".



Совсем у них не подгорает, ну совсем. Чтобы за свои слова отвечать? Ну не хочешь, не надо.(фейспалм)А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?А игрушки пиратские выпускали массово, самый характерный пример:И, кстати. Решил сравнить изображение, полез в гугл, в первых ссылках "ньюсван" и "112". Оба используют чеканную формулировку "псевдоисторический сериал "Чернобыль".Совсем у них не подгорает, ну совсем. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4554 З нами з: 07.04.17 Подякував: 424 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:22 zРадио написав: vladvlas написав: И зачем врать?

Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась. И зачем врать?Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась.



Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!

Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!



Так рассказывай, какую аналогичную почву для вторжения подготавливали в СССР? И почему не вторглись, кстати? Так рассказывай, какую аналогичную почву для вторжения подготавливали в СССР? И почему не вторглись, кстати? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4554 З нами з: 07.04.17 Подякував: 424 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:23 Квесторе_поверніться написав: zРадио, за кого голосуєте, якщо не секрет? , за кого голосуєте, якщо не секрет?



За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой zРадио

Повідомлень: 2995 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1744 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:25 zРадио написав: Sommer написав: И твое "ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!" быстренько превращается в "пустят, но"?



Ну что ж, все как обычно. И твое "ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!" быстренько превращается в "пустят, но"?Ну что ж, все как обычно.



Ничего подобного! Лоукостер - это не вид лицензионной деятельности, или тип предприятия. Ничего подобного! Лоукостер - это не вид лицензионной деятельности, или тип предприятия.



(фейспалм)

При чем тут вид лицензионной деятельности? Что ты переобуваешься на ходу? (фейспалм)При чем тут вид лицензионной деятельности? Что ты переобуваешься на ходу? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4554 З нами з: 07.04.17 Подякував: 424 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:26 lapay написав: Sommer написав: А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?



Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч?? А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??

Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості. Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості.



Економічний спад та й талони пiшли десь з 70-х.



А обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ... це ти цікаво ЦК КПРС обізвав. Економічний спад та й талони пiшли десь з 70-х.А обіцянкискорого благоденства після ринкових реформ... це ти цікаво ЦК КПРС обізвав. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4554 З нами з: 07.04.17 Подякував: 424 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:29 Sommer написав:

(фейспалм)

А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?

(фейспалм)А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?



Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле? И не просто так "мимо проходил" - о нем вспоминает главный герой академик Легасов (на секундочку, академик о Микки-маусе), когда "зльой рюсский КГБ-шник" лишает его будущего "за раскрытие правды"







Вот это и есть работа наноассемблером против российской работы топором Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле? И не просто так "мимо проходил" - о нем вспоминает главный герой академик Легасов (на секундочку, академик о Микки-маусе), когда "зльой рюсский КГБ-шник" лишает его будущего "за раскрытие правды"Вот это и есть работа наноассемблером против российской работы топором zРадио

Повідомлень: 2995 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1744 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:35 zРадио написав: vladvlas написав: И зачем врать?

Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась. И зачем врать?Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась.

Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!



8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту! Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту! Не готов оценить вашу сообразительность.

Я указал лишь на вранье. Так же указал причину, по которой было подавлено и запугано проукраинское население.



Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве?

Касками в Донецке стучат? Нет? А почему, ведь шахтеров больше чем россиян-оккупантов и их оплаченцев, а все знают, что в шахтах полно оружия... Не готов оценить вашу сообразительность.Я указал лишь на вранье. Так же указал причину, по которой было подавлено и запугано проукраинское население.Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве?Касками в Донецке стучат? Нет? А почему, ведь шахтеров больше чем россиян-оккупантов и их оплаченцев, а все знают, что в шахтах полно оружия... vladvlas Повідомлень: 582 З нами з: 22.12.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:39 vladvlas написав:

Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве?

Касками в Донецке стучат? Нет? А почему, ведь шахтеров больше чем россиян-оккупантов и их оплаченцев, а все знают, что в шахтах полно оружия... Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве?Касками в Донецке стучат? Нет? А почему, ведь шахтеров больше чем россиян-оккупантов и их оплаченцев, а все знают, что в шахтах полно оружия...



Потому что голова у них задуренная!! Как вам еще объяснить!? Даже не заикайтесь после этого о чужой сообразительности



Там остались те, кто жаждит т.н. народную республику под протекторатом РФ. Плюс те, кто слишком стар, чтобы решиться на существенные изменения и эмигрировать Потому что голова у них задуренная!! Как вам еще объяснить!? Даже не заикайтесь после этого о чужой сообразительностиТам остались те, кто жаждит т.н. народную республику под протекторатом РФ. Плюс те, кто слишком стар, чтобы решиться на существенные изменения и эмигрировать zРадио

Повідомлень: 2995 З нами з: 02.05.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 1744 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3606360736083609 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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