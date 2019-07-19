RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3606360736083609

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 209
Аграрна партія України
1%
3
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
34
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:18

zРадио, за кого голосуєте, якщо не секрет?
За Україну...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29307
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:18

Re: Політичні дискусії

  Sommer написав:А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?

Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??

Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8201
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:20

  zРадио написав:
  Sommer написав:Во-первых в процентном отношении в Крыму и Донбассе вышло гораздо больше.

Во-вторых расскажи, какие антисоветские телеканалы работали на территории СССР? Сколько "Партий за Рейгана" и прочих антисоветских организаций было создано в СССР?

Ну и наконец, где все-таки в СССР находилась база ВМФ США и где именно селились антисоветские пенсионеры, вышедшие в 1991-м году с истериками "Рейган президент мира"? :mrgreen:


А зачем мне все это делать, если ты толсто манипулируешь?


Чтобы за свои слова отвечать? Ну не хочешь, не надо. :mrgreen:

  zРадио написав:Ты "Чернобыль" от HBO смотрел? Микки-мауса там видел?


(фейспалм)
А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?

А игрушки пиратские выпускали массово, самый характерный пример:
Зображення

И, кстати. Решил сравнить изображение, полез в гугл, в первых ссылках "ньюсван" и "112". Оба используют чеканную формулировку "псевдоисторический сериал "Чернобыль".

Совсем у них не подгорает, ну совсем. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 07.04.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:22

  zРадио написав:
  vladvlas написав:И зачем врать?
Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась.


Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!


Так рассказывай, какую аналогичную почву для вторжения подготавливали в СССР? И почему не вторглись, кстати? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 07.04.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:23

  Квесторе_поверніться написав:zРадио, за кого голосуєте, якщо не секрет?


За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 02.05.18
Подякував: 740 раз.
Подякували: 1744 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:25

  zРадио написав:
  Sommer написав:И твое "ни в одном городе ни одной страны мира лоукостера не пустят в основной аэропорт при наличии запасного!" быстренько превращается в "пустят, но"? :mrgreen:

Ну что ж, все как обычно.


Ничего подобного! Лоукостер - это не вид лицензионной деятельности, или тип предприятия.


(фейспалм)
При чем тут вид лицензионной деятельности? Что ты переобуваешься на ходу?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 07.04.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:26

  lapay написав:
  Sommer написав:А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?

Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??

Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості.


Економічний спад та й талони пiшли десь з 70-х.

А обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ... це ти цікаво ЦК КПРС обізвав. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 07.04.17
Подякував: 424 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:29

  Sommer написав:
(фейспалм)
А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?


Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле? И не просто так "мимо проходил" - о нем вспоминает главный герой академик Легасов (на секундочку, академик о Микки-маусе), когда "зльой рюсский КГБ-шник" лишает его будущего "за раскрытие правды"

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Вот это и есть работа наноассемблером против российской работы топором
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 02.05.18
Подякував: 740 раз.
Подякували: 1744 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:35

  zРадио написав:
  vladvlas написав:И зачем врать?
Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась.

Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!

8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту!
Не готов оценить вашу сообразительность.
Я указал лишь на вранье. Так же указал причину, по которой было подавлено и запугано проукраинское население.

Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве?
Касками в Донецке стучат? Нет? А почему, ведь шахтеров больше чем россиян-оккупантов и их оплаченцев, а все знают, что в шахтах полно оружия...
vladvlas
 
Повідомлень: 582
З нами з: 22.12.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:39

  vladvlas написав:
Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве?
Касками в Донецке стучат? Нет? А почему, ведь шахтеров больше чем россиян-оккупантов и их оплаченцев, а все знают, что в шахтах полно оружия...


Потому что голова у них задуренная!! Как вам еще объяснить!? Даже не заикайтесь после этого о чужой сообразительности :mrgreen:

Там остались те, кто жаждит т.н. народную республику под протекторатом РФ. Плюс те, кто слишком стар, чтобы решиться на существенные изменения и эмигрировать
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 02.05.18
Подякував: 740 раз.
Подякували: 1744 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3606360736083609
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vladvlas, zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73587)
19.07.2019 20:34
Рынок ОВГЗ (978)
19.07.2019 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.