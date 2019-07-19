Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Sommer написав:А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?
Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??
Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Sommer написав:А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?
Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??
Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості.
Економічний спад та й талони пiшли десь з 70-х.
А обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ... це ти цікаво ЦК КПРС обізвав.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав: (фейспалм) А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?
Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле? И не просто так "мимо проходил" - о нем вспоминает главный герой академик Легасов (на секундочку, академик о Микки-маусе), когда "зльой рюсский КГБ-шник" лишает его будущего "за раскрытие правды"
Вот это и есть работа наноассемблером против российской работы топором
vladvlas написав:И зачем врать? Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась.
Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!
8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту!
Не готов оценить вашу сообразительность. Я указал лишь на вранье. Так же указал причину, по которой было подавлено и запугано проукраинское население.
Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве? Касками в Донецке стучат? Нет? А почему, ведь шахтеров больше чем россиян-оккупантов и их оплаченцев, а все знают, что в шахтах полно оружия...
vladvlas написав: Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве? Касками в Донецке стучат? Нет? А почему, ведь шахтеров больше чем россиян-оккупантов и их оплаченцев, а все знают, что в шахтах полно оружия...
Потому что голова у них задуренная!! Как вам еще объяснить!? Даже не заикайтесь после этого о чужой сообразительности
Там остались те, кто жаждит т.н. народную республику под протекторатом РФ. Плюс те, кто слишком стар, чтобы решиться на существенные изменения и эмигрировать